V etrine ed estensioni della nostra personalità, sì, ma solo se non si esagera: ecco i modi per essere social ma non troppo e trovare l'equilibrio tra eleganza e condivisione

In un mondo sempre più digitalizzato, la vera eleganza sta nell'essere social, ma non troppo. Sì, perché non c'è niente di più chic che mantenere un alone di mistero e rivelare solo le più essenziali parti di noi.

Il concetto è un po' quello del vedo-non vedo nella moda: erotico e accattivante senza essere volgare, provocante ma con incantevole finezza. Certo, trovare l'equilibrio non è facile, ma usando qualche trucco e seguendo qualche consiglio, l'equilibrio diventerà praticamente automatico.

La coppia stroppia

Hai trovato il vero amore, ormai lo sai. Passeresti giornate intere a perderti nei suoi occhi, sono così belli! E quei lineamenti! Ogni volta che siete insieme scatti centinaia di foto, quando non c'è passi il tempo a scrivere lettere d’amore.

Bello, bellissimo ma.. devi sapere che condividere tutto sui tuoi social non è affatto una buona idea. Feed affollati di canzoni d'amore, scatti di baci e lunghe dediche scritte con il cuore in mano fanno sicuramente parte della tua felicità, ma possono farti scivolare nella perdita dell'individualità.

I tuoi social sono tuoi, devi calibrare i tuoi interessi ed evitare che la tua vita di coppia diventi monopolizzante. Un po' come nella vita reale, il giusto equilibrio sta nel saper dosare la vita in due e la forza del singolo.

Successi sì, ma con moderazione

È un periodo bellissimo: hai ottenuto una promozione, il tuo stipendio è aumentato, sei diventata una leader con tutti gli annessi e i connessi. Non fai che gridarlo al mondo, magari vantandoti anche un pizzico.

Sbagliato: i successi vanno condivisi con estrema moderazione o si rischia di apparire vanagloriose. Magari stai storcendo il naso perché tu, proprio tu, sei tutto tranne che superba o vanitosa, ma di fatto i tuoi fan-follower-amici potrebbero pensarlo.

Certo, è vero che non dovremmo lasciarci influenzare da ciò che gli altri pensano di noi, ma perché dare un'impressione sbagliata? E, soprattutto, perché non tenere i nostri veri successi solo per le persone più speciali, magari celebrandoli con una buona bottiglia di vino?

Cautela con gli argomenti sensibili

Ognuna di noi ha delle idee che possono essere più o meno radicate, più o meno mutevoli, più o meno rigide. I social, però, possono essere sia un palcoscenico che un campo di battaglia.

Conseguentemente sarebbe bene, quando si parla di argomenti sensibili (primi fra tutti credo religioso e orientamento politico) procedere sempre con il freno a mano inserito.

Non significa che tu non possa postare nulla di ciò in cui credi, anzi: è un tuo assoluto diritto. Solo, cerca di ricordarti che il luogo nel quale ti stai esponendo è un ambiente aperto, di pubblico dibattito, in cui ognuna può dire la sua: se i tuoi toni sono troppo accesi il flame è dietro l'angolo, così come la figura barbina.

Bellezza da prendere con le pinze

Sei bella, bella, bella. Così bella da mozzare il fiato. Puoi andarne fiera, sei così a tuo agio con il tuo corpo e con le tue forme da mostrarti in tutta la tua magnificenza. Sì, ma anche no.

Che tu sia un uomo o una donna, che tu sia non binario o fluido, la bellezza deve essere sempre presa (e mostrata) con le pinze. Sì agli scatti ragionati, alle foto regalate una tantum per ricordare a fan-follower-amici che tu, nei tuoi panni, ci stai più che bene.

No, invece, alla pubblicazione incontrollata e sovrabbondante di scatti casuali, finalizzati solo a mostrare una specifica parte del corpo: così facendo, anche se non è nei tuoi intenti, potresti oggettificarti e risultare, di conseguenza, volgare.

Mostrare il meglio di noi

Amara e dura realtà: i social network non sono né uno sfogatoio né un diario segreto. Sono, come abbiamo già accennato, una vetrina. E questa vetrina sta sotto gli occhi di amici, parenti, conoscenti, datori di lavoro e chi più ne ha più ne metta.

Ciò significa che nell'usarli, devi sempre ricordarti di mostrarti al meglio, esattamente come faresti se dovessi uscire con gli amici, andare a teatro, partecipare a una riunione di lavoro.

Vanno dunque evitati lunghi e prolissi post sulla tua recente rottura, sul dolore che stiamo provando per l'ultima delusione lavorativa o su quelli che sono argomenti che dovrebbero rimanere privati.

Il discorso è diverso se stai affrontando qualcosa di più grande, la cui condivisione può essere utile a te e agli altri. Ma tralascia problemi di cuore, vittimismo e facili piagnistei: non sono per nulla eleganti.

Guardarci con occhio critico

L'ultimo trucco da seguire per essere social ma non troppo, Regine dello sharing con una corona preziosa ma non vistosa, è forse il più difficile: bisogna guardarsi con occhio critico.

Osserva i tuoi profili: se gli altri stessero facendo ciò che stai facendo ti piacerebbe o ti sembrerebbe "troppo"? Ti infastidirebbe? Se la risposta è sì, ricalibra i tuoi contenuti. Così facendo, dimostrerai tutto il tuo buon gusto.