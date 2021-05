V uoi farti conoscere su un social come Instagram? Non ti resta che dare il giusto taglio al tuo profilo e mostrare ciò che hai di più bello: te stessa!

Social network, croce e delizia di questa nostra epoca. Diciamolo, tutte noi li usiamo ma soprattutto con essi vogliamo esprimerci al meglio. A tal proposito torna utile dare il giusto "taglio" al proprio profilo, ad esempio quello di Instagram che tra tutti i social è uno dei più gettonati.

Instagram ha tantissime potenzialità, tutto sta nel porsi i giusti obiettivi e sfruttare al meglio le sue funzionalità (anche quelle più "nascoste"). Farlo non è poi così difficile e per fortuna possiamo trovare mille consigli per raggiungere lo scopo finale: risplendere!

Dare il giusto taglio al tuo profilo Instagram è il primo passo per emergere (ma non solo). Vuoi esprimere appieno la tua personalità e farti conoscere per ciò che sei veramente? Ecco qualche dritta che fa al caso tuo!

Inguaribile romantica

Sei una romanticona e vuoi urlarlo a tutti i tuoi follower? Ebbene, in questo caso puoi dare al tuo profilo Instagram un taglio romantico, appunto. Farlo non è affatto difficile, basta ingegnarti un po' e porre l'attenzione sui giusti elementi.

Innanzitutto punta su delle tonalità appropriate, come il rosa o il rosso. Il tuo feed deve dare al visitatore un senso di dolcezza e appagamento, lasciandogli la sensazione di aver ricevuto una "secchiata" di amore e tenerezza.

I colori sono essenziali per un profilo Instagram e nel complesso contribuiscono a rendere al meglio la tua immagine. Naturalmente scegli con cura anche le foto e i contenuti, che devono essere a tema con il tuo animo d'altri tempi. A tal proposito tornano utili i filtri di Instagram, tra i quali puoi trovare delle chiccherie ad alto tasso di romanticismo!

Spiritosa, ma con stile

Su Instagram si trova di tutto e ti sarà sicuramente capitato di imbatterti in profili che ti hanno suscitato grandi risate. Al punto che - ammettilo - hai iniziato a seguirli per non perderti neanche un contenuto!

Questo è un altro tipo di taglio che puoi dare al tuo profilo Instagram, scegliendo di offrire ai follower l'aspetto più spiritoso e divertente della tua personalità. I social non devono mica essere per forza seri, quindi non c'è niente di meglio che dar vita a un feed che attragga chi, come te, ama i sorrisi.

Prova a puntare su una biografia ad effetto, che in fondo è come il biglietto da visita di ciascun profilo. Scegli contenuti divertenti e unici, magari dei selfie particolari in cui mostri pose ed espressioni buffe. Devi assolutamente distinguerti!

Non dimenticare, però, un aspetto fondamentale che vale per un profilo Instagram spiritoso, ma anche per tutti gli altri. Mai scadere nella volgarità, cosa che non attrae ma respinge gli utenti, e cerca di effettuare scelte di stile che siano appropriate al vasto pubblico.

Anima d'artista

Instagram è un social nato per sfruttare la grande potenza delle immagini. Probabilmente proprio a questo si deve il suo grande successo e sì, anche tu puoi dare il taglio giusto al tuo profilo rendendolo in poche e semplici mosse un vero e proprio portfolio artistico.

Se hai la passione per la fotografia o i viaggi, o magari semplicemente vuoi mostrare ai tuoi follower il frutto del tuo lavoro creativo, condividi contenuti semplici ma eleganti. Da questo punto di vista Instagram può essere un ottimo modo per far conoscere non solo il tuo carattere, ma anche le tue idee e il tuo personalissimo modo di esprimerti.

In questo caso devi puntare su un taglio più mirato, quindi evita di proporre un'accozzaglia di contenuti senza un nesso logico. Il leit motiv del tuo profilo deve essere l'arte, in qualunque modo tu la concepisca, perciò devi guidare il visitatore in un viaggio per immagini che lo arricchisca (e non lo confonda).

Molti scelgono di condividere le opere dei grandi artisti, quelle più celebri e famose (scelta "furba", che attira molti follower). Ma se vuoi emergere in modo unico e speciale, non esitare a metterti in gioco e mostra al mondo ciò che la tua mente (e le tue mani) sanno creare!

Una vera star

Inutile girarci attorno, anche tu avrai pensato almeno una volta nella vita quanto sarebbe esaltante diventare una star di Instagram. Non è una velleità che appartiene a tutte (ci mancherebbe), ma se accadesse di certo non sarebbe affatto male!

Se hai aspirazioni di questo tipo, dare il giusto taglio al tuo profilo Instagram diventa essenziale. Non possiamo prometterti che diventerai una influencer alla Chiara Ferragni (anche se sognare non costa nulla), ma con gli elementi giusti puoi accaparrarti le simpatie di tanti nuovi follower.

Sfrutta tutti gli strumenti più accattivanti di Instagram, a cominciare dai selfie che sono fondamentali se vuoi farti conoscere ed essere l'assoluta protagonista del tuo feed. Punta su ritratti semplici (e mai volgari), usando pochi filtri e tanta luce: la gente deve conoscerti in tutto il tuo naturale splendore!

Un altro strumento utilissimo sono i video, che puoi caricare al posto dei semplici selfie. Fa' sentire la tua voce, parla ai tuoi follower dei tuoi interessi e degli argomenti che ti stanno più a cuore. Stai certa che li conquisterai e continueranno a seguirti con tanto interesse.