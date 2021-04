10 consigli per usare Instagram in modo chic

I l confine tra elegante e scontato, talvolta, è labile. Per questo è bene seguire i consigli per usare Instagram in modo chic e non cadere negli errori più comuni che mettono in ombra il nostro profilo

Non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma diciamolo pure: viviamo in un'epoca estremamente prolifica dal punto di vista social, ed è per questo che seguire dei consigli per usare Instagram in modo chic diventa decisivo per la nostra immagine 2.0.

Instagram è ufficialmente la nostra vetrina: più in voga di Facebook, meno serio di Linkldin, è l'anello di congiunzione perfetto per presentare ogni aspetto di noi al mondo. L'errore, però, è dietro l'angolo: ecco dunque 10 consigli per essere davvero impeccabili.

Opta per uno stile preciso

Fashion addicted o anima geek? Fan sfegatata della tua città o cittadina del mondo? Qualsiasi cosa tu sia, scegli di comunicare al mondo la tua essenza optando per uno stile preciso.

È vero che per avere un avere un feed Instagram perfetto all'inizio dovrai andare un po' a tentoni, ma cerca di avere ben chiaro quale sarà il tuo stile, il fil rouge che caratterizzerà il tuo profilo.

Mischiare diversi generi non solo è poco elegante, ma crea anche confusione e non permette ai follower di capire cosa vuoi davvero.

Scegli un soggetto chiaro per ogni foto

Non c'è niente di meno chic di un profilo caotico, con foto piene di oggetti. Tieni presente che nessuno è nella tua testa e ciò che per te è un insieme sensato di cose, per altri può non essere altro che un'accozzaglia di roba.

Quando scatti le tue foto, scegli un solo soggetto che catturi subito l'occhio e attiri tutta l'attenzione. Al massimo puoi esaltarlo con qualcosa di meno vivido e acceso, che sia solo d'accompagnamento.

Pubblica le tue foto in modo regolare

Tra i consigli per usare Instagram in modo chic ce n'è uno che si applica a ogni frangente della nostra esistenza: la costanza. Sui social, così come nella vita, non è bene alternare lunghi periodi di inattività a periodi di attività spasmodica.

Cerca di pubblicare a cadenza regolare, possibilmente sempre alla stessa ora, come se avessi un appuntamento con i tuoi fan. Se non ti è possibile farlo in tempo reale, meglio sfruttare alcune funzioni nascoste che ti permetteranno di programmare i tuoi post.

Dai un ordine ai tuoi contenuti

Pubblicare le tue foto in modo regolare ti permetterà, tra l'altro, di mettere in ordine i tuoi contenuti. Uno dei trend su Instagram da ritenere indubbiamente chic è quello che organizza i contenuti per colonne.

Pianificando le tue foto, potrai, per esempio, creare una colonna che parla solo di cibo, una solo di sport, una soltanto in bianco e nero e così via. Basta solo un po' di organizzazione per un risultato davvero elegantissimo.

Tieni conto delle stagioni

Le cose cambiano, il tempo passa e le stagioni si succedono. Potresti essere una fan accanita dell'autunno o una summer lover, ma se vuoi un profilo Instagram davvero chic è bene creare dei contenuti stagionali.

Le foto seasonal, inoltre, ti danno un sacco di spunti extra per rendere elegante il tuo feed: un mazzo di fiori colorato può esaltare un soggiorno luminoso, delle foglie secche possono far brillare una chioma ramata. Non sottovalutare la potenza delle suggestioni che ogni periodo dell'anno porta con sé!

Meno filtri, più luci

C'è stato un tempo in cui usare i filtri su Instagram sembrava quasi obbligatorio. Era quasi una gara a chi ne usava di più, dal classico Lo-Fi all'usatissimo Claredon, che fa brillare ogni cielo.

Tuttavia, come abbiamo già detto, tutto cambia: l'uso eccessivo dei filtri restituisce un'immagine sporca e alterata, poco elegante, che occhieggia al trash.

A essere davvero chic sono le luci naturali: giochi che incrociano raggi di sole a superfici brillanti, cieli tersi, albe e tramonti restituiti così come erano al momento dello scatto, senza alterazioni.

Usa delle icone di tendenza per le tue storie in evidenza

Non è un caso se quasi tutte le top influencer hanno suddiviso le loro storie in evidenza in raccolte ad hoc, la cui immagine di "copertina" è una specifica icona: creare e usare icone di tendenza è essenziale per essere chic, rende il profilo unico nel suo genere.

Ovviamente è vietatissimo copiare, non c'è niente di più out di chi si limita a essere una banale imitazione. Meglio mettersi di buona lena e provare a dar vita a qualcosa di personale: un marchio di fabbrica per le tue storie in evidenza.

Utilizza gli hashtag con saggezza

Esattamente come per i filtri, in passato si tendeva ad abusare degli hashtag. Si credeva che usandone di più si potesse avere più speranza di essere visibili.

Ecco, nient'affatto: c'è una vera e propria tecnica per trovare e usare gli hashtag giusti su Instagram. Meglio, dunque, armarsi di santa pazienza, studiare e sceglierne pochi ma buoni per far sì che sotto le nostre foto non ci sia l'effetto mappazzone!

Didascalie: non solo citazioni

Sì le frasi d’amore per Instagram sono bellissime. E sì, anche le citazioni sulla moda sono stupende. Tuttavia, se vuoi un profilo Instagram davvero chic devi saper alternare, dimostrando tutta la tua arguzia.

Studia bene le tue foto, pensa a qualcosa di tuo, a delle parole che ti vengono dal cuore. Soppesale e infine usale, così creerai un contenuto unico e davvero di classe.

Interagisci educatamente con i follower

È vero, è molto difficile. All'inizio ti darà fastidio barcamenarti tra i classici hey, dm, follow me, farti strada tra i fake e trattenerti quando ti verranno mosse delle critiche.

Tuttavia, essere chic significa essere educate anche nei momenti più tempestosi. Rispondi ai commenti con educazione e non cedere quanto verrai provocata: sarai a dir poco impeccabile!