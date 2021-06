V ictoria Beckham riesce nella missione di riunire le Spice Girls: Emma, Geri, Mel C e Mel B sono le modelle d'eccezione per la sua collezione dedicata al Pride Month

Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want: se state già cantando questa intro - e non solo - siete tra coloro che hanno fatto dei brani delle Spice Girls la colonna sonora di una parte della loro vita.

D'altronde era impossibile, negli anni Novanta - e nei primi Duemila - resistere al ritmo scanzonato e scatenato di Geri, Emma, Mel B, Mel C e Victoria, così come era impossibile non immedesimarsi in almeno una di loro.

Perché ne stiamo parlando? Semplice, perché Victoria è riuscita a riunire (seppur virtualmente) le Spice Girls per un nobile intento: promuovere la sua mini collezione dedicata al Pride Month, i cui proventi saranno interamente devoluti in beneficenza.

L'idea di Victoria Beckham e l'entusiasmo delle Spice

Era dai tempi dell'ultima reunion che le Spice Girls non collaboravano a un progetto tutte insieme. E c'è da dire che anche la reunion, in sé e per sé, ha fatto un po' storcere il naso perché a mancare era proprio Victoria.

A salire sui palchi del tour sono state infatti Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown e Melanie Chisholm. Questa volta, invece, non manca proprio nessuno. Victoria ha voluto risentire le sue amiche e compagne di viaggio, che hanno accettato con estremo entusiasmo di sposare la sua causa.

La collezione di Victoria Beckham

In cosa consiste la capsule collection di Victoria? In una borsetta e in una t-shirt create in collaborazione con l'associazione Akt, che difende i diritti LGBT.

La t-shirt è il punto forte della collezione, oltre che quello che più omaggia le Spice Girls. Vi è stampata la scritta Proud and wannabe your lover, omaggio al famoso brano del 1996.

Le Spice hanno sfoggiato la t-shirt, ognuno a suo modo, con sorrisi e gioia. E a quanto pare torneranno a sfoggiarla più avanti, per tutto il Pride Month, sostenendo la causa.

Anche la famiglia Beckham celebra il Pride Month

Se schierare le Spice Girls era già un'idea esaltante, Victoria Beckham ha deciso di fare un altro passo in più per sottolineare quanto per lei sia importante il sostegno alla comunità rainbow.

Sì, perché la stilista ha scelto anche di mettere in prima fila la sua intera famiglia: non solo il marito David, ma anche i figli Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Seven.

Che dire: non c'è che essere entusiasti sia della fashion reunion delle Spice che dell'impegno dell'intera famiglia Beckham!