Summertime, tutto quello che non sai sulla seconda stagione: dal trailer al cast

S ummertime è una serie TV targata Netflix: la seconda stagione promette scintille, sulle note di Fiamme negli occhi dei Coma_Cose. Cosa c'è da sapere: trama, trailer, cast e prime anticipazioni.

Enorme attesa per la seconda stagione di Summertime, la serie TV Netflix che ha conquistato l’Italia. Prodotta da Cattleya, arriverà sulla piattaforma streaming il 3 giugno 2021. Netflix ha pubblicato il trailer della prossima stagione, con una musica di sottofondo particolarmente apprezzata: Fiamme negli occhi dei Coma_Cose, brano con cui il duo ha partecipato a Sanremo 2021.

Siamo nella costa adriatica, in Italia, e la grande ispirazione della serie deriva da un libro dal successo mondiale: sì, proprio Tre Metri Sopra il Cielo di Federico Moccia. Una vera e propria rivelazione, in cui sono presenti attori dal calibro di Ludovico Tersigni, che di recente è stato anche confermato come il “dopo Cattelan” per X Factor. Scopriamo le anticipazioni di Summertime 2, le aggiunte al cast e soprattutto il trailer.

Summertime 2: trailer

Sono ben otto gli episodi della seconda stagione di Summertime: si torna a sognare con la Riviera Adriatica. Come affronteranno i protagonisti le prove della vita adulta? Quali sono le esperienze che li segneranno? Dal trailer, possiamo vedere come l'amore sarà il tema centrale della stagione. Un argomento molto discusso e dibattuto da sempre, soprattutto quando giovane e innocente.

Il trailer si apre con l'immagine classica della serie: siamo al mare, sabbia e acqua chiara si dispiegano di fronte a noi, gli ombrelloni colorati e i lettini. "La scelta più coraggiosa è seguire ciò che vuoi", questo è il tagline della stagione 2, ed è davvero importante per comprendere quali saranno gli effetti degli eventi e delle esperienze che vivranno Summer, Dario, Edo, Sofia e Ale.

Possiamo aspettarci molto, soprattutto perché, stando alle prime info, sappiamo che i ragazzi vivranno dei momenti di alta tensione, impareranno che cosa vuol dire essere "grandi" e dovranno fare i conti con delle scelte che influenzeranno tutto il loro percorso di vita.

Summertime: anticipazioni sulla seconda stagione

“Quante cose possono succedere in un anno? Molte, soprattutto quando si è giovani come i protagonisti di Summertime.” Questo è l’inizio della sinossi ufficiale della seconda stagione, che già ci incuriosisce. In effetti, quando si è adolescenti o giovani, il tempo ha un altro significato: scorre sempre verso la prossima estate, verso la felicità del sole.

“L’estate è tornata: Summer, Edo e Sofia superano l’esame di maturità e fanno progetti per il futuro. Ale è in Spagna, Dario è in cerca della sua strada. Ognuno alla scoperta di cosa significa davvero diventare grandi.” Siamo a un importante punto di svolta, che segna la fine dell’adolescenza, quando iniziano i primi malumori della vita adulta e giungono le indecisioni su cosa fare del resto della propria esistenza.

“Quest’estate parlerà soprattutto d’amore: il tormento e l’estasi di un sentimento che dall’essere sognato, desiderato e temuto, diventa finalmente realtà.” Non possiamo che aspettarci grandi cose dalla nuova stagione, che ha catturato non solo un pubblico teen, ma ha saputo osare, raccogliendo favori anche tra gli adulti, proprio per la colonna sonora e la capacità recitativa dei protagonisti.

Lo stile musicale di Summertime è eclettico e potentissimo, ed è probabilmente il punto di forza del successo che ha ottenuto la serie. Tra l’altro, avremo la possibilità di vivere delle puntate emozionanti non solo dal punto di vista della storia, ma anche grazie agli artisti e alla loro musica: Margherita Vicario, Gio Evan, Psicologi ft Madame, Fulminacci, Venerus e tanti altri. Un’occasione per lasciarsi trasportare nell’adolescenza della nostra vita, ripercorrendo quei dolci ricordi con un sorriso amaro.

Summertime 2: cast

La seconda stagione di Summertime vede il ritorno alla regia di Francesco Lagi, co-regista e co-autore della prima stagione, oltre che di Marta Savina. Alla sceneggiatura, invece, hanno partecipato Enrico Audenino e Francesco Lagi, insieme a Vanessa Picciarelli, Luca Giordano e Daniela Gambero.

Per quanto riguarda le new entry nel cast di Summertime, sono tre: Giovanni Anzaldo, Lucrezia Guidone e Amparo Pinero Guirao, che interpreteranno rispettivamente Jonas, Rita e Lola. Vediamo di seguito il cast al completo, tra giovani e adulti.

Coco Rebecca Edogamhe: Summer

Ludovico Tersigni: Leo

Andrea Lattanzi: Dario

Amanda Campana: Sofia

Giovanni Maini: Edo

Alicia Ann Edogamhe: Blue

Romina Colbasso: Giulia

Amparo Pinero Guirao: Lola

Lucrezia Guidone: Rita

Giovanni Anzaldo: Jonas

Thony: Isabella

Alberto Boubakar Malanchino: Antony

Maria Sole Mansutti: Laura

Mario Sgueglia: Maurizio

Jorge Bosch: Miguel

Giuseppe Giacobazzi: Loris

Marina Massironi: Wanda

Torneremo nella Riviera Romagnola, dunque, una meta che ci ispira la classica vacanza italiana, irrinunciabile per molti. Avremo modo di riscoprire le storie dei nostri amati protagonisti, li accompagneremo lungo questa nuova stagione, che promette amore e scintille e, da quel che abbiamo visto nel trailer, anche un pizzico di nostalgia dei bei tempi andati.

Dopotutto, con la colonna sonora dei Coma_Cose – Fiamme negli occhi – non potrà che essere altrimenti, visto che è un inno agli innamorati veri. Sulle note di Fausto Lama e California, avremo solo che da sognare. Non vediamo l'ora che gli episodi arrivino sulla piattaforma streaming Netflix: segniamo il 3 giugno sul calendario!