SuperBowl 2021, gli spot più belli andati in onda quest’anno

M atthew McConaughey, Michael B. Jordan, Lenny Kravitz e perfino Bruce Springsteen sono solo alcune star che sono state protagoniste dei migliori spot trasmessi durante il SuperBowl 2021.

Il SuperBowl 2021 è stato, come da tradizione, molto più di una “semplice” partita di football, anche se si tratta pur sempre della finalissima della Nation Football League. Oltre all’appuntamento sportivo, è un vero e proprio evento, il più seguito in televisione dal pubblico statunitense (e non solo). Oltre all’Halftime Show di The Weeknd, il SuperBowl 2021, è stato anche una vetrina per tanti trailer dei film più attesi dell’anno e di spot pubblicitari, subito virali.

La caratteristica degli spot del SuperBowl, infatti, è che i brand spesso ingaggiano autentiche star (sia dietro sia davanti la cinepresa) e così i video pubblicitari diventano praticamente dei cortometraggi degni di Hollywood.

Ecco gli spot più belli lanciati durante il SuperBowl 2021.

Timothée Chalamet come Edgar mani di forbici

Tra i tanti spot del SuperBowl 2021, quello dell’auto elettrica della Cadillac con Timothée Chalamet è senza dubbio uno dei migliori dell’anno, tanto che il video è diventato virale in tutto il mondo. Puntando sull’effetto nostalgia per il film di Tim Burton Edward mani di forbice, nello spot della Cadillac elettrica si immagina che il personaggio interpretato da Johnny Depp abbia avuto un figlio, interpretato da Chalamet che, come il padre, ha le stesse lame al posto delle mani. Con lui nel video c’è anche Winona Ryder, di nuovo bionda come Kim (ruolo che aveva nel film) e che, ovviamente, è la mamma di Edgar.

Matthew McConaughey versione poster vivente

Bello, bravo e pure divertente: a Matthew McConaughey non manca proprio niente, tranne la… tridimensionalità. Almeno, nello spot di Doridos, l’attore premio Oscar viene mostrato in vari momenti della giornata, mentre gioca con un amico, ordina un caffè, perfino mentre in casa gira l’aspirapolvere robot o nel programma di Jimmy Kimmel. Peccato che la star sia una specie di poster a grandezza naturale, priva di spessore. Solo le patatine di mais, alla fine, danno la tridimensionalità anche a Matthew McConaughey.

Michael B. Jordan è la voce (sexy) di Alexa

Quest’anno Amazon ha puntato in una versione inedita per pubblicizzare l’assistente vocale Alexa. Nello spot del SuperBowl 2021, infatti, c’è Michael B. Jordan (star di Creed, ma anche antagonista di Black Panther), che nel 2020 è stato eletto dalla rivista People «uomo più sexy del mondo». Nel video che promuove il nuovo design dell’assistente Amazon, Alexa è infatti Jordan, che ovviamente ammalia le sue utenti, facendo invece ingelosire mariti e fidanzati.

Lenny Kravitz che aumenta i battiti del cuore

A proposito di star sexy, il marchio di birra Stella Artois ha puntato sulla rock star Lenny Kravitz, protagonista di uno spot che tra un gioco di parole e un’assonanza, fa riflettere su cosa rende realmente ricche le persone. Se si considerano tutti i battiti cardiaci (che aumentano nei momenti speciali) delle persone, siamo tutti miliardari. E poi c’è Kravitz, che di aumenti di frequenza cardiaca ha una certa esperienza, soprattutto nelle fan.

Le gag domestiche di Ashton Kutcher e Mila Kunis

Si fa presto a dire due cuori e una capanna, perché quando si tratta di patatine Cheetos, sembra che Ashton Kutcher e Mila Kunis non siano affatto disposti a dividere la dispensa. Nello specifico, l’attrice viene continuamente beccata in flagrante dal marito mentre mangia le patatine del brand. A suggerire la risposta all’interrogatorio di Kutcher, ci pensa Shaggy con la sua canzone tormentone It Wasn't Me («Non sono stato io»).

Will Ferrell «in guerra» contro la Norvegia

Nello spot di General Motors l’attore comico Will Ferrell è determinato a radunare i cittadini statunitensi per riuscire a battere la Norvegia nell'adozione di vetture elettriche. La sua «guerra» per vincere il primato mondiale per le auto ibride è a dir poco esilarante, soprattutto alla fine, quando arriva finalmente nella terra dell’avversario…. Ma invece è in Svezia!

L’equivoco tra Adam Levine e Gwen Stefani

Nel video pubblicitario per la compagnia telefonica T-Mobile, la poca linea crea un enorme equivoco tra Gwen Stefani e Adam Levine: la cantante descrive l’uomo dei sogni e il collega, leader dei Maroon5, capisce il contrario. Il risultato è un appuntamento al buio tra Gwen Stefani e Blake Shelton, cui la cantante dice immediatamente di no. Tutti e tre gli artisti sono stati coach di The Voice e, soprattutto, Gwen e Blake sono fidanzati dal 2015.

Bruce Springsteen sulla Jeep

A sorpresa, la rockstar nota anche con il soprannome di Boss è protagonista di uno spot, che quindi segna il suo debutto nel mondo della pubblicità. Nel video di Jeep, Bruce Springsteen incoraggia il popolo americano a ricordare l’importanza di «stare uniti» e rinascere insieme. Il discorso è un invito alla fratellanza e la storia della piccola cappella che accoglie tutti senza distinzioni è un chiaro messaggio di uguaglianza. Il video è decisamente commovente, purtroppo è stato poi rimosso a causa della notizia dell’arresto di Springsteen per «guida in stato di ebbrezza, guida spericolata e consumo di alcol in una zona chiusa». Il fatto è avvenuto lo scorso novembre e, da quanto è stato reso noto, potrebbe perfino essere stato uno sbaglio, ma finché non verrà fatta chiarezza, la casa automobilistica ha temporaneamente ritirato lo spot.