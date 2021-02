The Nevers: la serie tv in costume che unisce storia e fantascienza

A aprile il nuovo drama Sci-Fi con protagoniste delle eroine trasgressive nella Londra vittoriana

Ad aprile 2021 (la data del primo episodio è ancora top secret) uscirà la serie fantascientifica HBO, The Nevers. Ambientata nella Londra Vittoriana, racconta le vicende di un gruppo di metaumani chiamati "i Toccati" e dotati di abilità speciali che lotteranno per sovvertire le sorti del mondo. Le protagoniste dell'originale period drama sci-fi che debutterà ad aprile, sono perlopiù donne, diverse e caratterizzate. La serie è stata creata e prodotta da Joss Whedon per HBO, già firma di successi come Buffy e The Avengers, che in corsa ha deciso di abbandonare il progetto che è naufragato dal palinsesto delle serie tv di Netflix, al quale è stato soffiato.

La rinuncia del produttore

A novembre 2020, Whedon ha annunciato che si sarebbe dimesso dalla serie, in un anno troppo complicato e difficile, senza precedenti. In una dichiarazione rilasciata, ha spiegato che "la natura faticosa di lavorare su un tale progetto durante la pandemia globale di Coronavirus aveva avuto un impatto sui suoi livelli di energia". Il 28 gennaio 2021, è stata annunciata la nuova showrunner: la sceneggiatrice britannica Philippa Goslett, che ha portato a termine il lavoro.

Quando e dove vedere la serie

La serie verrà distribuita sulla piattaforma streaming di WarnerMedia HBO Max a partire dall'aprile 2021,mentre in Italia arriverà su Sky Atlantic, canale che già ha trasmesso le serie di casa HBO, e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Now TV. Verrà trasmessa la prima stagione composta da 10 episodi, della durata di circa 50/60 minuti l’uno.

La trama

Magia, fantasy, costumi incredibili, pettinature da principesse nell'aspetto, ma trasgressive nell'animo. The Nevers racconta di una banda di donne d’età vittoriana dotate di abilità sovrumane, alle prese con nemici spregiudicati e inarrestabili e con una missione da portare a termine che potrebbe cambiare il mondo. Amalia True (Laura Donnelly), è l’eroina più spericolata, impulsiva ed emotivamente compromessa della Londra tardo-vittoriana. Vedova, Amalia morirebbe per la causa e ucciderebbe per un drink: una vera minaccia per la soffocante società vittoriana. Come recita la sinossi di The Nevers, rilasciata da HBO:

Negli ultimi anni della reggenza vittoriana, Londra è assediata dai “Touched”: persone – per la maggior parte donne – che di colpo manifestano abilità anormali, alcune interessanti altre molto disturbanti.

Tra di loro Amalia True (Laura Donnelly), una misteriosa vedova con il pugno veloce, e Penance Adair (Ann Skelly), una giovane e brillante inventrice. Sono le paladine di questa nuova sottoclasse, creatrici di una casa per i “Touched”, che combattono le varie forze oppositrici.

Il trailer

Eroine trasgressive nella Londra vittoriana

La serie fantascientifica The Nevers– le cui prime immagini sono state svelate nel teaser trailer ufficiale rilasciato dalla produzione – racconta delle vicende dei Toccati, una comunità di metaumani, soprattutto donne Laura Donnelly (Outlander) guida il cast. Coprotagonista è Ann Skelly che interpreta Penance Adair, giovane e brillante inventrice.

Le affiancano Olivia Williams (Maps to the stars, Counterpart, Vittoria e Abdul ) nei panni di Lavinia Bidlow, leader delle “Touched,” come vengono chiamate le donne in costume vittoriano ma investite da superpoteri, James Norton (McMafia, Piccole Donne) e Tom Riley (Da Vinci’s Demons) nei ruoli di Hugo Swann, un elegante e affascinante giovane pansessuale che gestisce un club segreto e un giro di estorsioni, e Augustus ‘Augie’ Bidlow, un nerd appassionato di ornitologia.

Chi sono i protagonisti di The Never

Amalia True, interpretata da Laura Donnelly.

Eroina più irresponsabile, spontanea e psicologicamente instabile della Londra del XIX secolo, pericolosa per l'élite britannica; non rifiuta mai l'alcol.

Ricca zitella e sostenitrice dei Toccati, gestisce l'orfanotrofio dove vivono molti di loro

Augustus "Augie" Bidlow, interpretato da Tom Riley

Disadattato fratello di Lavinia.

Migliore amica di Amalia, è stata una delle prime "Toccate"; molto religiosa ma anche eretica e progressista.

burbero, di professione detective con un forte senso morale, ma violento e alcolizzato

Ex militare, sostenitore dell'esercito britannico e scettico verso i "Toccati".

Medico dell'India occidentale che era presente quando Amalia scoprì il suo potere, e continua ad aiutarla.

Psicologicamente instabile che vive sottoterra. Mossa da follia omicida, è la leader di una banda di rinnegati.

Crudele e carismatico leader dei criminali di bassa lega di Londra, a volte sta dalla parte dei"Toccati", e sposa la causa di Amalia (a volte è traditore),

Criminale con la capacità di controllare il fuoco

Cantante fallita, misteriosa.

Spregiudicato chirurgo statunitense.