Social network e comunicazione: qual è il tono giusto per ogni canale?

I l tone of voice sui social è il biglietto da visita di un brand: costruiscilo in modo efficace

Saper sfruttare al massimo i diversi social network significa, per prima cosa, trovare il tono giusto per ogni canale social. Il proprio tone of voice, infatti, non è altro che il modo unico di parlare agli utenti e di fidelizzarli al tuo brand, o ai contenuti che posti.

L’utilizzo dei social media per la comunicazione con i clienti richiede specifiche competenze per fare in modo che strategia sia efficace e studiata su misura. A differenza di sito internet, email o comunicazione offline, la social media strategy per un brand deve includere necessariamente il tone of voice, uno strumento potente, che merita una definizione adeguata al canale utilizzato e al messaggio che intendi veicolare.

Identifica il target

La prima cosa da fare per definire il modo corretto ed efficace di parlare ai tuoi utenti attraverso i social network, in cui la chiave del successo, è proprio il coinvolgimento e la fidelizzazione degli utenti, è identificare il target, ossia a chi effettivamente ci si rivolge. Definire un tuo target è primo step per trovare il tono giusto per ogni canale social.

La social media strategy del brand

Un altro suggerimento su come trovare il tono giusto per ogni canale social del cliente o del brand che stai seguendo, è inquadrarlo e definirlo. Può essere utile fare un semplice esercizio: dare degli aggettivi al modo di comunicare attuale, alle email aziendali che invii e alle iniziative di marketing. Da questa analisi, che potrai fare anche confrontandoti con i colleghi, potrai trarre spunti da cui identificare i temi ricorrenti del tuo brand.

Inserisci parole chiave, iconiche, slogan, nel tuo linguaggio in modo da coinvolgere realmente il pubblico che ascolta e legge i contenuti postati sui canali social aziendali, con qualcosa di ben definito. Ogni tuo post dovrà trasmettere gli aggettivi che identificano il marchio o te stessa, se sei tu il brand in questione, e dunque trasmetti i valori della brand image.

Trasmettere empatia

La strategia per utilizzare al meglio i social network, parte dal rapporto che si crea con gli utenti. Trasmettere empatia è fondamentale. Come farlo? Non essere mai impersonali o anonimi, e non essere troppo ego riferite, ossia parlare troppo di sé stessi, ma coinvolgere la community.

Esempi di tone of voice sui social

Trovare il tono giusto per ogni canale social, significa trasmettere con poche parole la cultura aziendale o di un brand. Il tone of voice può essere energico, ossia propone la sua identità con forza. Si possono utilizzare slogan diretti, emoji allineati al testo. Il copy è semplice e diretto.

Il tono può essere innovativo, ossia giovane ed attuale ma che rispecchi i temi storici di un'azienda; amichevole, quindi semplice, immediato e ironco, divertente. Può sembrare la strategia comunicativa più facile da ideare, ma lo scivolone, in questo caso, è dietro l'angolo. epic fail. Usa un tone of voice amichevole solo quando è nella cultura aziendale.

Prendi spunto dai competitor

Ora che hai compreso i tuoi punti di forza, e quali sono gli aspetti che valorizzano il brand o la tua brand image, cioè cosa ti contraddistingue, spia i tuoi competitor in modo costruttivo. Prendi spunto dai canali Facebook, Twitter, Instagram, Google + e LinkedIn. Potrai fare tesoro delle best practice, e capire ciò che ti contraddistingue e ti differenzia rispetto a loro, e quindi su cosa puoi puntare.

Tone of voice uniforme

Oltre a trovare il tono giusto per ogni canale social, è importante uniformare il modo di comunicare trasversalmente. Stila una lista con le caratteristiche sul tone of voice scelto per la tua azienda: è fondamentale che ci sia una comunicazione più uniforme possibile su tutti i mezzi del brand: e-mail, sito web, presentazione. In questo modo saprai come comunicarne al meglio e coinvolgere i clienti.

Parola d'ordine: creatività

Per trovare il tono giusto per ogni canale social, crea i tuoi contenuti con gli obiettivi di fare presa e al tempo stesso riflettere la tua identità. Rivolgiti direttamente agli utenti, coinvolgendoli attraverso sondaggi e call to action. Queste strategie, per diversi brand e shop online, ad esempio, funzionano molto bene su Facebook e Instagram, piattaforme che consentono queste interazioni . Sui social è importante generare conversazioni, perciò lo scopo è scatenare la creatività per postate contenuti che sappiano invogliare gli utenti a commentare e condividere.

Usa parole chiare, ma non troppe

Il tuoi post devono avere due caratteristiche principali: essere chiari e coincisi. Non occorre dilungarsi in messaggi lunghissimi. Sui social la quantità di parole è fondamentale: in pochissimo tempo devono attirare l'attenzione, suscitare curiosità, e invogliare l'utente ad aprire un link, o a visitare un sito per acquistare prodotti o servizi.

Porta i tuoi utenti dove vuoi tu

Assicurati che i post abbiano dei link correttamente collegati alle pagine su cui vuoi indirizzare i tuoi utenti.

Sei stato eccellente nel definire il tuo tone of voice, e nello scrivere post di grande coinvolgimento: assicurati però che il tuo cliente arrivi esattamente dove tu vuoi. Controlla più di una volta se i tuoi link sono esatti e se sono rilevanti per i tuoi clienti: i contenuti che pubblicizzi nei post devono essere al 100% soddisfacenti.