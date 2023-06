Allenamento ad alta intensità per un corpo tonico: ecco il Total Tone HIIT

L’allenamento Total Tone HIIT è un tipo di allenamento ad alta intensità che ti aiuta a tonificare e rafforzare tutto il corpo in maniera rapida e efficace.

Una combinazione tra esercizi cardiovascolari e di forza in un'unica sessione: ecco l'allenamento Total Tone HIIT. Un workout che fornisce stimoli e movimenti diversi alle varie zone del corpo.

Lo scopo principale è quello di compiere un lavoro completo, alternando l’allenamento aerobico al potenziamento, fino ad arrivare agli esercizi mirati per il mantenimento e l’aumento dell’elasticità.

I vantaggi dell’allenamento Total Tone HIIT

L’allenamento Total Tone HIIT apporta numerosi vantaggi al nostro organismo:

Permette di bruciare grassi anche dopo l’allenamento stesso, con esercizi ad alta intensità che vanno ad aumentare il metabolismo. Aiuta a tonificare i muscoli dei glutei, delle gambe, delle braccia, i dorsali e gli addominali, i pettorali, con esercizi di forza che vanno a migliorare la definizione. Si perderà grasso e non muscolo e si potrà avere un fisico tonico e scolpito. Si potrà aumentare la capacità polmonare, migliorare la circolazione sanguigna e migliorare la salute cardiovascolare. L’allenamento Total Tone HIIT è adatto a tutti, uomini e donne ed è senza l’utilizzo di macchine. Si riesce ad ottenere risultati con sessioni di 30 – 45 minuti massimo, per questo è un’ottima opzione per chi ha poco tempo a disposizione per allenarsi.

Cose da sapere sull’allenamento Total Tone HIIT

Nell’allenamento Total Tone HIIT, se non sei abbastanza allenato e non possiedi una buona forma fisica, potresti trovare difficoltà ad eseguire tutti gli esercizi, essendo un tipo di allenamento molto intenso.

Per questo motivo le persone con problemi cardiaci e/o respiratori, sarebbe meglio che consultassero un medico specialista prima di decidere di iniziare questo tipo di allenamento.

Gli allenamenti ad alta intensità possono aumentare i livelli di cortisolo, un ormone dello stress che può essere dannoso per il corpo se prodotto in eccesso.

Se non si eseguono gli esercizi con la giusta tecnica, essendo ad alta intensità, si può andare incontro al rischio di infortuni.

Infine parlando di motivazione, lo schema di allenamento Total Tone HIIT, per alcune persone può diventare anche ripetitivo e monotono.

Totale Tone HIIT: il workout da fare a casa

Prepara un tappetino e una coppia di manubri o due bottiglie di acqua da mezzo litro per iniziare.

Esercizio: jumping Jack

In posizione eretta parti con i piedi uniti e le braccia distese lungo i fianchi. Alza le braccia tese appena sopra le spalle contemporaneamente con l’apertura delle gambe che viene effettuata con un salto .

Torna con un salto nella posizione di partenza e ripeti il movimento senza fermarti.

Eseguire l’esercizio per 10 volte.

Esercizio: squat con spostamento laterale combinato con le alzate laterali

In posizione eretta eseguire uno spostamento laterale da una parte, seguito da un piegamento delle gambe e in contemporanea alzare le braccia semi flesse, con una coppia di manubri in mano, all’altezza delle spalle.

Tornare nella posizione iniziale e ripetere sull’altro lato.

Eseguire l’esercizio per 12 volte.

Esercizio: squat plank

Dalla posizione eretta e gambe poco di più dell’ampiezza del bacino, piegare le gambe, portare la mani a terra inclinando il busto e sviluppare la posizione della plank distendendo prima una gamba e poi un'altra.

Tornare nella posizione iniziale risalendo dallo squat.

Eseguire l’esercizio 8 volte per lato.

Esercizio: affondi dietro alternati e bicipite

Dalla posizione eretta eseguire un passo dietro ampio, prima con una gamba e poi con l’altra, inclinando leggermente il busto in avanti.

Contemporaneamente flettere l’avambraccio portando le mani, con i manubri, in direzione delle spalle.

Tenere i gomiti leggermente avanti rispetto alla linea del busto.

Eseguire l’esercizio per 10 volte.

Esercizio: squat jump

Dalla posizione eretta con le gambe leggermente piu aperte rispetto all’ampiezza del bacino, eseguire un piegamento delle gambe, seguito da un salto verso l’alto.

Appoggiare i piedi a terra e ripetere il movimento.

Esegui l’esercizio per 10 volte.

Esercizio: plank e spostamento gambe

Posizione prona sul pavimento in appoggio sulle mani, con le braccia distese in allineamento con le spalle, e sugli avampiedi con le gambe distese aperte ampiezza bacino.

Flettere una gamba e portare il piede in appoggio vicino alla mano corrispondente.

Tornare nella posizione iniziale e ripetere dall’altra parte.

Eseguire l’esercizio per 16 volte.

Completare tutti gli esercizi, riposare 45 secondi e ripetere da capo la sequenza per un massimo di 5 volte.

I miei consigli

In generale l’allenamento Total Tone HIIT può essere un’ottima opzione per chi cerca un rapido ma efficace metodo per tonificare, rafforzare e definire tutto il corpo.

Però per evitare che si cada nella monotonia o si rischino particolari infortuni, è bene alternare questo tipo di allenamento con altri più soft e/o consultare un professionista per farsi aiutare a raggiungere il proprio obiettivo, nella maniera più corretta e personalizzata possibile.