Q uello della natura è un invito a perdersi tra le sue meraviglie. E noi non possiamo non accettarlo

Trascorrere del tempo in mezzo alla natura e instaurare con lei un contatto primordiale e unico, è un’avventura che tutti ci meritiamo di vivere. Le 5 esperienze da fare nei boschi che vi segnaliamo in questo articolo servono proprio a questo, a ristabilire un rapporto autentico e speciale con Madre Natura.

Se state cercando un’esperienza di viaggio davvero inedita in grado di rigenerare i vostri sensi e il benessere fisico e mentale compromesso dal caos e dal disordine dei giorni, la vostra destinazione non può che essere un bosco, magico e suggestivo. Vi spieghiamo perché.

Esperienze da fare nei boschi: la magia e l’atmosfera fiabesca

Perché i boschi e le foreste ci piacciono tanto? Forse perché evocano inequivocabilmente quelle atmosfere favolistiche e quei sentieri magici scanditi da alberi secolari e arbusti rari. E anche perché ci permettono di osservare e contemplare gli spettacoli più belli di sempre, quelli della natura.

Dal forest bathing alla silvoterapia, passando per le passeggiate verticali. Scopriamo insieme perché le esperienze da fare nei boschi ci permetteranno di vivere una vacanza unica.

Il forest bathing

Tra le più belle esperienze da fare nei boschi troviamo il forest bathing, che significa letteralmente bagno di foresta. Lo conferma anche la scienza: si tratta di un’attività in grado di ridurre sensibilmente lo stress.

Una pratica, questa, che affonda le sue radici nella tradizione giapponese (Shinrin-yoku). Si cercano gli alberi e con loro si interagisce fino a percepire l’alto livello energetico che li contraddistingue.

Si può praticare forest bathing praticamente ovunque, anche in Italia. L’importante è che il contatto con la natura sia garantito. Passeggiare tra gli alberi, ascoltare i suoni della foresta e il profumo degli alberi possono restituire un senso di comfort e relax. Questa esperienza, inoltre, aiuta a rigenerare le energie vitali perdute.

Questo bagno di natura a tutti gli effetti si trasforma in un’esperienza immersiva nel verde davvero rigenerante, capace di disintossicarci fisicamente e mentalmente. Non dimenticate di inserire questa avventura nel vostro itinerario di viaggio.

Esperienze da fare nei boschi: la passeggiata verticale

Si chiamano Treetop Walk e sono le passeggiate verticali nei boschi e nelle foreste, quelle che vi consentono di camminare sugli alberi.

Grazie ad alcuni progetti eco sostenibili, in alcune parti d’Europa e del mondo, sono state installate queste Treetop Walks, delle passerelle verticali che svettano verso il cielo e che si possono percorrere lentamente per scoprire tutti i segreti del bosco.

Una volta arrivati in cima è d’obbligo fermarsi per godere del panorama più bello e inedito di sempre: quello sopra la foresta.

Abbracciare gli alberi

Già che un’esperienza di viaggio, quella della silvoterapia è una vera e propria terapia di benessere. Anche gli esperti consigliano di provare, almeno una volta nella vita, la meravigliosa sensazione di abbracciare un albero.

In realtà non è qualcosa di folle e, anzi, sembra proprio che si tratta di un istinto primordiale al cui dobbiamo fare sfogo. Probabilmente, infatti, da bambini lo abbiamo già fatto, anche se non ce lo ricordiamo più.

Se stiamo quindi organizzando una vacanza in mezzo alla natura e stiamo cercando esperienze da fare nei boschi, non possiamo non sperimentare la silvoterapia. Oltre a essere molto suggestiva, infatti, migliora anche la nostra salute! Gli esperti confermano che un contatto ravvicinato con gli alberi influisce positivamente sul nostro umore, aumenta la concentrazione e diminuisce i livelli di stress.

Esperienze da fare nei boschi: la passeggiata sensoriale

Può una semplice passeggiata trasformarsi in un’esperienza sensoriale? Assolutamente sì, se questa è fatta nella natura, nei boschi e nelle foreste, lontano dal caos cittadino.

Basta solo andare alla ricerca di aree naturali in grado di offrire esperienze immersive e primordiali a contatto con la natura, le stesse che vi consentiranno di ritrovare voi stessi.

Passeggiando, infatti, vi dimenticherete dei ritmi frenetici della quotidianità, respirerete aria pulita e genuina e vi lascerete inebriare dai profumi della terra. Meglio ancora se lo si fa a piedi nudi, per provare tutti i benefici del barefooting che fa bene al corpo e all’anima.

La vista potrà confermare che è vero che la bellezza salverà il mondo, perché è all’interno di questi luoghi contaminati che potrete constatare che gli spettacoli più belli del mondo sono quelli messi in scena dalla natura.

Anche l’udito sarà solleticato dalla dolce melodia dei boschi tra il fruscio degli alberi e il cinguettio degli uccellini. Non è forse questa l’esperienza di viaggio e di vita di cui tutti abbiamo bisogno adesso?

Meditare nei boschi

Tra le esperienze da fare nei boschi, per rendere un viaggio memorabile, c’è quella della meditazione. La natura, in questo caso, diventa la maestra di una delle pratiche più accreditate e riconosciute per il nostro benessere fisico e mentale.

Del resto è risaputo che il vero viaggio è quello che comincia e finisce dentro di noi, indipendentemente dalla destinazione che abbiamo scelto. Ecco che quindi il bosco si trasforma nel luogo perfetto per fare un viaggio dell’anima, quello in grado di farci perdere, ma di ritrovarci nel modo migliore.