C he tu sia un'amante della montagna o del mare, o delle scampagnate in collina, qui troverai la meta ideale che fa per te

L'estate 2023 è alle porte, hai già pensato a dove partire? Le soluzioni sono tante, e rispecchiano i tuoi gusti perché le abbiamo scelte varie e diverse. Già fatto la valigia?

Un'estate al mare

Lontani dalle mete più frequentate e dalla bolgia estiva, ci sono tanti piccoli paesi e casette color pastello affacciate sul mare. La nostra penisola ha mari meravigliosi e spiagge pressoché deserte, tutte da scoprire.

I più belli e consigliati per questa estate sono i litorali meridionali, dalla Puglia alla Sicilia. Visita Polignano a Mare (Puglia), o la spiaggia di Isola Bella (Sicilia), e se sei coraggiosa puoi spingerti fino alla selvaggia Sardegna, nelle acque cristalline di Castelsardo.

Se ami la montagna

L'Italia offre soluzioni vincenti anche per chi cerca la tranquillità di un'estate fra i monti. Niente afa, niente ressa. Sentieri, sport e natura incontaminata. La vacanza in montagna è la scelta perfetta per questa estate ancora insolita che cerca ovunque il distanziamento.

Le mete preferite di chi ama la montagna sono la Val di Fassa, o il Sud Tirol, o anche il Gran Sasso. Senza dimenticare i Monti della Laga e tutto l'appennino Tosco-Emiliano che può regalare grandi soddisfazioni!

Per chi vuole camminare

Destinazioni ambite da molti ma che non sono per tutti. Un modo alternativo per scoprire l'Italia è in cammino, lungo percorsi e passeggiate, antiche vie storiche e religiose e attraverso borghi medievali. Un viaggio che è di per sé il piacere del viaggiare, senza la fretta di raggiungere una meta. Sono proprio le partenze che piacciono ai gruppi di amici, quelli che viaggiano con lentezza e meraviglia!

Tra i percorsi più belli segnaliamo il cammino di San Tommaso 8Abruzzo e Lazio), il Cammino dei Briganti, e il Cammino 100 Torri (Sardegna). Senza ovviamente dimenticarci la canonica Via Francigena, che attraverso la penisola arrivando fino a Roma.

Laghi, campeggi, percorsi in bici

Ci sono invece gli amanti dell'avventura e della vita spartana! Anche loro meritano una vacanza come desiderano. Ecco infatti che la vita in movimento non delude mai, e non risparmia nessuna idea.

Oltre i laghi del Nord Italia, che durante il periodo estivo diventano mete ambitissime, vogliamo segnalare il fantastico lago Trasimeno, in Umbria, dove si possono fare biciclettate e noleggiare barche a remi o canoe.

C'è poi chi ama la vacanza in tenda, e allora i posti migliori dove fare campeggio si trovano nel centro Italia, fra Abruzzo e Marche, o anche nel basso Veneto, vicino i confini.

Se quello che ti incuriosisce sono i percorsi ciclabili e le visite sportive ai monasteri, chiese o abbazie, la soluzione migliore è di seguire gli itinerari attorni ai laghi, oppure vicino ai colli bolognesi, o anche le piste ciclabili della Lombardia. Pedalare regala gioia e movimento, fa stare bene e permette di visitare luoghi meravigliosi con la sensazione del benessere!

Dove andare in vacanza in Italia spendendo poco

Le vacanze in Italia non sono alla portata di tutti: i prezzi, soprattutto ad agosto, possono infatti essere proibitivi. Ma questo non vale per tutte le mete. Ci sono alcune zone ancora accessibili ed economiche. Per le vacanze estive del 2023, gli amanti della montagna possono puntare sulla Valle d’Aosta, in particolare la zona intorno a Chamonis, e sulle Valli del Vanoi, in Trentino-Alto Adige: paesaggi naturali incontaminati e ancora ‘al sicuro’ dal turismo di massa. Se ami il mare, invece, la zona di Ortona, in Abruzzo, è una meta low cost. Lo stesso vale per il Molise, con spiagge selvagge e ricche di vegetazione, per alcune zone della Calabria e della Basilicata.

Dove andare in vacanza 3 giorni in Italia

Se hai a disposizione soltanto 3 giorni di vacanza, il consiglio è di visitare una delle numerose città d’arte del nostro Paese. Oltre alle gettonatissime Venezia, Napoli, Roma, Firenze e Milano, non sottovalutare Bologna, capitale del buon cibo e ricchissima di monumenti, e Palermo, accogliente e coloratissima. Ci sono anche città più piccole che però offrono molto ai visitatori, come per esempio Brescia, Bergamo, Bari, Mantova, Lecce, Ravenna, Siracusa, Catania, Caserta e Viterbo.