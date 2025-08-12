Ecco i luoghi più iconici per rigenerare corpo e mente negli Stati Uniti, da centri yoga tra le montagne a ritiri di lusso nel deserto: la selezione di «Lonely Planet»

Hai in programma un viaggio negli Stati Uniti o da sempre gli Usa fanno parte della tua lista dei desideri? Lonely Planet – casa editrice australiana punto di riferimento dei giramondo dai lontani anni ’70 – ha selezionato le migliori esperienze benessere negli States, pensate per chi cerca una vera rigenerazione fisica e mentale. La domanda di turismo benessere è in forte crescita in tutto il mondo, Stati Uniti in testa: sempre più viaggiatori scelgono ritiri che offrono molto più di una semplice pausa, ma veri e propri percorsi verso l’equilibrio interiore. Lontani dai soliti itinerari, ecco sette centri benessere selezionati da Lonely Planet nei vari Stati americani, perfetti per prendersi davvero cura di sé, fra yoga, esercizi all’aria aperta, meditazione, senza rinunciare al comfort e all’attenzione all’alimentazione.

1. Kripalu Center for Yoga & Health, Massachusetts

Come riporta il sito della Lonely Planet, il Kripalu Center, situato sui Monti del Berkshire del Massachusetts, è un luogo iconico per chi cerca una trasformazione personale. Aperto dal 1983, è pensato anche per i neofiti: lo yoga non è obbligatorio, e si può scegliere tra attività che spaziano dalla meditazione alla danza, dalla scrittura creativa alla spiritualità. Il programma “Retreat & Renewal” permette di creare un proprio percorso personalizzato con escursioni, kayak, trattamenti ayurvedici e momenti di silenzio.

2. Canyon Ranch – Arizona e California

Canyon Ranch, fondato nel 1979 a Tucson, è un punto di riferimento per il benessere globale. Come spiega Lonely Planet, la filosofia qui è integrata su cinque pilastri: salute, mente e spirito, movimento, nutrizione e bellezza. Le strutture offrono programmi completi in ambienti lussuosi, con sedi anche nella California del Nord e nei Berkshires. I trattamenti sono su misura, con un approccio che punta alla crescita personale e all’equilibrio duraturo.

3. Sensei – Hawaii e California del Sud

Secondo Lonely Planet, Sensei è tra le esperienze benessere più sofisticate e innovative, nate dalla collaborazione tra Larry Ellison (cofondatore di Oracle) e il dottor David Agus. Le strutture, alle Hawaii e vicino Palm Springs, offrono programmi basati su dati scientifici e tecnologia, focalizzati su tre aree: movimento, nutrizione e riposo. Le attività sono personalizzate e integrate con cucina gourmet firmata Nobu e ambienti progettati per la serenità assoluta.

4. The Art of Living Retreat Center, Carolina del Nord

Nelle Blue Ridge Mountains, questo centro di 380 acri è stato selezionato da Lonely Planet per l’approccio profondo alla rigenerazione di corpo, mente e spirito. I programmi variano da ritiri di meditazione a soggiorni ayurvedici, fino a semplici pause di relax. L’atmosfera è accogliente, con pasti vegetariani a buffet e diverse opzioni di alloggio. Un’oasi di pace per chi vuole staccare davvero e riscoprire la quiete interiore.

5. The Ranch – Malibu e Hudson Valley

The Ranch è un vero campo di addestramento per la salute, come descritto dalla Lonely Planet. Con sedi in California e nella Hudson Valley, propone giornate altamente strutturate: yoga, escursioni, alimentazione vegana, meditazione e massaggi quotidiani. I gruppi sono ristretti, l’ambiente è curato nei dettagli, e tutto è pensato per risultati tangibili nel tempo. Perfetto per chi ama un ritmo costante e vuole ritrovare disciplina e forma.

6. Miraval – Arizona, Texas, Massachusetts e California

Miraval è nato a Tucson nel 1995 e, come sottolinea la Lonely Planet, è uno dei nomi più solidi nel panorama del benessere americano. Con diverse sedi negli Stati Uniti, propone un approccio centrato sulla “mindfulness”, con programmi che includono spa, detox digitali e attività per rafforzare la connessione corpo-mente. Ogni esperienza è su misura e pensata per accompagnare gli ospiti verso una vita più consapevole e centrata.

7. Nemacolin – Monti Allegheny, Pennsylvania

Per Lonely Planet, Nemacolin è un rifugio fiabesco, dove il benessere incontra il divertimento e il lusso. Situato in un’enorme tenuta privata di oltre 2200 acri, offre esperienze uniche come bagni galleggianti, crioterapia e trattamenti a base di vitamina C. Oltre alla Woodlands Spa, il resort include un centro di guarigione olistico e tantissime attività outdoor, dal golf allo sci, fino ai safari. Il tutto in un ambiente esclusivo dove ogni dettaglio è pensato per sorprendere.

