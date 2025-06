Vacanza vuol dire anche allontanarsi dalla frenesia, dagli impegni, dal caos della propria città e dedicarsi esclusivamente al riposo e alla rigenerazione. Pianificando il periodo di ferie, sempre più persone scelgono mete che mettano insieme clima salubre e ambiente sereno, e che magari permettano di godere di una buona scelta di spa e centri termali. Se anche tu sei una di queste persone, allora sicuramente ti interesserà scoprire quali sono le 10 capitale europee del benessere.

Il wellness tourism

I dati del Global Wellness Economy Monitor 2023 questo wellness tourism sta vivendo un momento di forte crescita. I viaggiatori che ricercano il benessere sono disposti a spendere in media il 41% in più dei turisti tradizionali quando vanno all’estero. Se rimangono nel loro Paese invece, si spingono anche a spese superiori del 175% degli altri. In proiezione, il settore potrebbe raddoppiare entro il 2027.

L’indagine

Omio, sito web tedesco di comparazione e prenotazione viaggi online, ha stilato una classifica delle città europee capitali del benessere. Per farlo ha considerato i 17 fattori cruciali per la qualità della vita e il benessere individuale. Tra questi la qualità dell’aria, i livelli di inquinamento atmosferico e acustico, la facilità di muoversi a piedi o in bicicletta. Inoltre a tenuto conto della a presenza e la qualità degli spazi verdi, la disponibilità di centri fitness e palestre, e il numero di centri benessere, tra terme e spa. Tra gli indici, anche il numero di ore luce solare di cui una città può beneficiare complessivamente in un anno.

La capitale del benessere

Incrociando i dati raccolti, Omio ha stabilito che è Madrid la capitale europea del benessere. Con un punteggio di 78,62 su 100, la città ha primeggiato praticamente su tutti i fronti. Sicurezza e servizi fanno sì che la qualità della vita sia molto alta, ma ad essere determinante è stato il numero di centri benessere che ospita: ben 360. Non sono inoltre da sottovalutare le 2.712 ore di sole all’anno di cui gode, che la rendono un luogo particolarmente piacevole e adatto a una vacanza di relax.

L’unica italiana

Per trovare una città italiana nella classifica delle capitali europee del benessere, bisogna scendere fino alla nona posizione dove incontriamo Roma. Le bellezze storico-culturali e una crescente attenzione verso il settore wellness, la rendono particolarmente piacevole per una vacanza se cerchi non solo arte e cultura ma anche relax. La Città Eterna inoltre è l’unica italiana fino alla 20esima posizione.

Tutta la top 10

Subito dietro Madrid nella top 10 delle capitali del benessere c’è Lisbona, con un punteggio di 75,36. La città combina clima mite, attenzione alla sostenibilità e una buona offerta di spa e terme. Segue Vienna, con la sua alta qualità della vita e i grandi spazi verdi. Troviamo poi Praga, Amsterdam e Helsinki, seguite da Copenaghen e Tallin. Dopo Roma, chiude la classifica Zagabria.

Leggi anche Dirty wellness, lo sgarro alle regole del benessere