Il porto di La Valletta, capitale di Malta, è stato nominato il più bello del mondo per i crocieristi secondo la classifica stilata da AllClear Travel Insurance, azienda britannica attiva nel settore delle assicurazioni di viaggio. La città maltese, già patrimonio dell’UNESCO, offre una scenografia mozzafiato a chi arriva dal mare, con i suoi bastioni dorati, i palazzi storici e il mare blu che la circonda. La classifica incorona La Valletta come la migliore destinazione crocieristica, seguita da Ushuaia in Argentina e da Palermo, che conquista un prestigioso terzo posto.

Come è stata condotta la ricerca

Per stilare la classifica, gli esperti hanno utilizzato uno studio basato sulla tecnologia dell’eye tracking. Sono stati confrontati i porti più panoramici del mondo, monitorando quale catturava più rapidamente e più a lungo l’attenzione visiva dei viaggiatori. L’obiettivo era individuare non solo la bellezza paesaggistica, ma anche l’impatto immediato che un porto riesce a trasmettere all’arrivo delle navi.

Il giudizio degli esperti

“Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, il porto crocieristico più bello del nostro studio – hanno sottolineato i ricercatori – è un capolavoro di estetica portuale. La sua combinazione di calcare dorato che si riflette sull’acqua scintillante offre un arrivo mozzafiato in questa emozionante città mediterranea. Con il tempo di permanenza più lungo di qualsiasi altro porto preso in considerazione, Malta si è sicuramente guadagnata il posto di nostro numero uno.”

Il fascino insuperabile di Malta e La Valletta

Una volta scesi dalla nave, il centro storico di La Valletta è facilmente raggiungibile a piedi. Da non perdere la Concattedrale di San Giovanni, scrigno del barocco maltese, e gli Upper Barrakka Gardens, che regalano viste spettacolari sul porto. Altamente consigliate le escursione all’antica capitale Mdina e alle isole vicine di Gozo e Comino.

Palermo, la terza in classifica

Tra i porti più belli del mondo, Palermo guadagna con merito la medaglia di bronzo. Dominata dal Monte Pellegrino, la zona balneare di Mondello a incorniciare la costa, il fascino del capoluogo siciliano è legato al mix di culture che nei secoli hanno lasciato tracce nella città. Tra le attrazioni imperdibili ci sono la Cattedrale, che custodisce le tombe dei sovrani normanni; il Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina, un gioiello arabo-normanno ricco di mosaici dorati; il Teatro Massimo, simbolo del liberty palermitano e tra i teatri lirici più grandi d’Europa. Non mancano le suggestioni popolari: basta una breve passeggiata per immergersi nei mercati storici di Ballarò, Vucciria e il Capo, dove colori, profumi e sapori raccontano l’anima autentica della città.

I porti più suggestivi per i croceristi: la top 10

Ecco i primi 10 posti della classifica stilata da AllClear Travel Insurance sui porti più belli del mondo per gli amanti delle crociere:

Porto crociere di La Valletta, Malta Porto di Ushuaia, Argentina Porto di Palermo, Italia Terminal crociere di Stadsgården, Svezia Porto crociere di Nassau, Bahamas Terminal crociere di Aruba, Aruba Porto crociere di Lisbona, Portogallo, e terminal passeggeri d’oltremare di Sydney, Australia Porto Sultan Qaboos, Oman, e porto di Ege, Turchia Porto di Gruž, Croazia Terminal crociere di Città del Capo, Sudafrica

