Il Times ha eletto il Lefay Resort & Spa Lago di Garda la migliore spa del mondo. Situato tra le colline che dominano il Lago di Garda, questo rifugio di pace e relax ha conquistato il primo posto nella classifica stilata dal quotidiano britannico che ogni anno visita centinaia di centri benessere per decretare la sua top 50 mondiale. I criteri sono severi: «Non solo l’eccellenza dei trattamenti, ma anche design, atmosfera e posizione». A fare la differenza, ha spiegato il giornale, è stata la capacità di offrire «qualcosa di unico, con sincerità e anima».

Il piacere di perdersi in una spa

Trascorrere una giornata in una spa è diventato molto più di un semplice lusso: è una risposta concreta al bisogno sempre più diffuso di rallentare e rimettere al centro il proprio benessere. Le spa rappresentano oggi un diversivo prezioso, capace di rigenerare corpo e mente attraverso il calore, i profumi avvolgenti, il silenzio e i rituali che risvegliano i sensi. In Italia, questo desiderio di benessere si declina in tante forme, dalle storiche terme con acque e fanghi benefici per la pelle come quelle di Castrocaro, Montecatini, Abano e Bagno Vignoni, fino ai tanti resort che, da Nord a Sud, rappresentano un rifugio perfetto con l’avvicinarsi dell’inverno. I benefici? Migliore qualità del sonno, pelle più luminosa, muscoli distesi e una mente finalmente libera dallo stress quotidiano.

Il Lefay Resort & Spa Lago di Garda

Il Lefay Resort & Spa Lago di Garda, uno splendido resort con panorama mozzafiato da «far scomparire lo stress all’istante», si è guadagnato il primo posto della classifica del Times. Abbarbicato sulle alture sopra Gargnano, il resort offre camere con «vista cinematografica» e una spa distribuita su tre livelli, che include una piscina a sfioro. «Rilassarsi in questo elegante paradiso in riva al lago è semplicemente meraviglioso», scrive il Times.

Trattamenti e consulenze mirate

Il cuore pulsante del Lefay è la sua spa di 4.300 mq, un universo che unisce medicina tradizionale cinese e trattamenti che utilizzano prodotti a marchio proprio. Come scrive il Times, si va «dal contouring con fango aromatico ai trattamenti viso con olio extravergine di oliva, fino all’agopuntura». Il programma parte da una consulenza con un medico che guida gli ospiti nella scelta del percorso più adatto. Dalla crioterapia a -85 °C fino ai massaggi energetici, ogni trattamento è cucito addosso all’ospite, con l’obiettivo di ristabilire un equilibrio profondo.

Design e atmosfera avvolgente

Ogni dettaglio al Lefay è pensato per accompagnare il viaggio verso il benessere. Il percorso termale di 90 minuti si snoda attraverso quattro sale dai profumi e dalle temperature differenti, tra cui la Sauna degli Aromi e la Sauna Acqua e Fuoco. C’è anche una Lady Sauna riservata esclusivamente alle donne, e per le coppie, la spa privata propone rituali ispirati agli dèi greci, a lume di candela. L’esperienza è multisensoriale e profondamente rigenerante.

Camere da sogno e ospitalità top

Anche il soggiorno al Lefay è parte integrante dell’esperienza. Le camere, disposte in due blocchi collegati alla spa, sono arredate in stile raffinato con toni naturali, materiali pregiati e balconi che si affacciano sul lago. «Piccoli dettagli che fanno la differenza», scrive il Times, come il sistema di illuminazione regolabile o le borse in juta riutilizzabili e le infradito in sughero, contribuiscono a creare un ambiente confortevole, sostenibile e di classe.

Benessere e gusto anche a tavola

La proposta gastronomica del Lefay è un altro punto di forza. Due ristoranti offrono menù bilanciati ma sorprendenti: La Limonaia propone piatti salutari senza sacrificare il gusto, mentre il ristorante gourmet Gramen punta su verdure e pesce, con accostamenti eleganti come ostriche della Normandia e capesante crude. Non mancano le opzioni golose – dai ravioli ripieni di burrata a hamburger gourmet – e la colazione è una festa di succhi freschi, muffin, uova e molto altro, sempre accompagnata da viste spettacolari sul paesaggio lombardo.

Le migliori spa del mondo per categoria, secondo il Times

Il Times ha inoltre eletto le migliori spa in nicchie specifiche, dal programma detox alla migliore spa cittadina fino a quella che eccelle nella gastronomia. Solo due le spa extra Ue fuori Europa: oRAKxa Integrative Wellness, Bangkok in Thailandia (miglior “medi-spa”) e Bamford Spa 1 Hotel Miami, in Florida (miglior spa costiera). Per l’Italia, oltre al Lefay Resort & Spa Lago di Garda, il quotidiano britannico ha segnalato anche Palazzo Fiuggi (migliore spa per buongustai), Borgo Santo Pietro (migliore spa romantica) e Palace Merano (migliore spa per sport e fitness).

Vincitore assoluto: Lefay Resort & Spa Lago di Garda, Gargnano Italia

Miglior spa detox: Park Igls, Innsbruck-Igls, Austria

Miglior spa cittadina: Botanic Sanctuary Anversa, Belgio

Migliore spa boutique: Pres d’Eugenie, Eugénie-les-Bains, Francia

La migliore spa per chi viaggia da solo: Euphoria Retreat, Mystras, Grecia

La migliore spa per buongustai: Palazzo Fiuggi, vicino Roma, Italia

La migliore spa romantica: Borgo Santo Pietro, Toscana, Italia

Miglior medi-spa: RAKxa Integrative Wellness, Bangkok, Thailandia

Miglior spa costiera: Bamford Spa 1 Hotel Miami, Florida, Stati Uniti

La migliore spa per sport e fitness: Palace Merano, Italia