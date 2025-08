Time Out ha esplorato il mondo per scoprire i bar più unici e sorprendenti secondo i propri editor locali. Dalle piccole enoteche agli speakeasy di atmosfera, ecco la selezione fatta della nota rivista di viaggi britannica per assaporare cocktail classici e innovativi, vini di qualità e bevande in linea con l’estate.

1. Trisha’s, Londra

Trisha’s è il bar più leggendario di Soho, un luogo che ha attratto personaggi come Anthony Bourdain e Amy Winehouse. Martedì sera animato karaoke, mentre il sabato è dedicato al jazz dal vivo.

2. Fréquence, Parigi

Al Fréquence di Parigi, segnala Time Out, i DJ sono anche mixologist, con una ricca collezione di vinili e un’a ‘eccellente lista di cocktail ispirata al Giappone. Momento più “caldo” per andarci, il venerdì notte.

3. The House of Machines, Città del Capo

Un bar che mescola motociclette, musica dal vivo e drink eccellenti. Si trova nel cuore di Città del Capo e offre un’atmosfera unica, tra biker, musica e cocktail pre-dinner. Ogni martedì c’è uno showcase dei cantautori con una sessione di microfono aperto, mentre nel weekend si suona dal vivo. Cocktail perfetto da ordinare qui, secondo Time Out, è l’Old Fashioned o un Negroni.

4. Superbueno, New York

Superbueno è un cocktail bar messicano-americano a Lower East Side, dove il ballo e la musica bachata sono protagonisti. Ogni sera è una festa, ma il venerdì e il sabato sono i giorni più movimentati. Da non perdere il Green Mango Martini o il Roasted Corn Sour.

5. Bar Leone, Hong Kong

Ispirato ai bar all’aperto di Roma, Bar Leone è un angolo di autenticità italiana nel cuore di Hong Kong. Le sue porte si aprono alle 17, ma Time Out consiglia di arrivare presto perché il locale è molto gettonato. Da provare è l’Olive Oil Sour, cocktail arricchito con un goccio di olio d’oliva.

6. Tokyo Confidential, Tokyo

Tokyo Confidential è un bar trendy e informale con una vista spettacolare sulla Tokyo Tower. Il bancone del bar, segnala Time Out, è ricavato da un pezzo di legno di recupero di 300 anni proveniente da un santuario shintoista. Tra i cocktail più noti ci sono l’Arigato El Gatto – un mix di mezcal e soju, anguria e peperoncino – e il Sore Wa Subarashi, un drink a base di cognac Frosties, fave di cacao e cocco.

7. Cruda, Madrid

Un wine bar con oltre 140 bottiglie a basso impatto ambientale e un sommelier “guaritore energetico”. Consigliato prenotare un tavolo tranquillo in terrazza, lontano dalla folla. Qui potrai scegliere tra un’ampia selezione di vini: «Più 30 opzioni al bicchiere – scrive Time Out – per chi desidera un tour guidato nel mondo del vino naturale».

8. Uptown, Buenos Aires

Uptown, ispirato alla metropolitana di New York, porta un tocco urbano a Palermo. La sera si anima con cocktail e balli, e l’atmosfera diventa sempre più vivace. Il cocktail più famoso è The Juicy, una bevanda fruttata che mescola cognac, vino rosé e un tocco di lime.

9. Reka: Bar, Kuala Lumpur

Reka:Bar è un locale di cocktail creativi che si inserisce tra i bar più moderni di Bukit Damansara, quartiere residenziale di Kuala Lumpur. Il suo drink speciale, il Dusun 2.0, combina il tuak (vino di riso tradizionale) con tempoyak (durian fermentato) e latte di soia al jackfruit.

10. Skua, Edimburgo

Un bar elegante e intimo situato nel quartiere alla moda di Stockbridge, perfetto per una serata raffinata. Il venerdì sera è il momento migliore per goderti un drink come il Kim’s Chi, un cocktail piccante con mescal e liquore al peperoncino Ancho Reyes.

11. Apollo Inn, Melbourne

Questo bar, ospitato in un edificio neo-rinascimentale degli anni ’20, è ideale per chi ama i cocktail classici. Time Out consiglia di arrivare verso le 16, prima che il locale si riempia. Qui puoi provare il Picon Bierre, una bevanda fresca e perfetta per l’estate, oppure optare per il Gibson Martini.

12. Hannekes Boom, Amsterdam

Un bar all’aperto sul fiume, che d’estate diventa il punto di riferimento per chi cerca un’atmosfera divertente. Apre alle 11 e rimane aperto fino all’1.00 nei giorni feriali e alle 3.00 nei fine settimana. Si bevono birre artigianali o si opta per la Jupiler, una birra economica e ideale da condividere in compagnia.

13. The Haflington, Hanoi

Nascosto in un vicolo di Hanoi, The Haflington offre un’esperienza unica. Con un enorme scheletro di dinosauro appeso sopra il bancone, è perfetto per sorseggiare un cocktail speciale come il Death.

14. Bar Mauro, Città del Messico

Un accogliente bar che si ispira alla tradizione dell’aperitivo milanese. Perfetto per chi – scrive Time Out – «apprezza i cocktail ben preparati e un’atmosfera sofisticata ma sobria». Da non perdere il Maurito con guava e vermouth.

