P ortare il proprio cane con sé durante un viaggio in treno è diventato semplice, ma ci sono alcune regole da rispettare: ecco quali

Viaggiare in treno con il cane diventa sempre più facile. Le compagnie ferroviarie ne permettono il trasporto, ognuna con le proprie limitazioni e i propri costi. Per l’acquisto del biglietto sarà necessario che il cane sia in regola, ossia iscritto all’anagrafe canina e con il libretto sanitario in ordine se si desidera trasportarlo in Italia, mentre con il passaporto se si intende viaggiare all’estero. La possibilità di far viaggiare gli animali con i propri proprietari è indice di progresso e civilizzazione del nostro Paese. Adesso vediamo come viaggiare con il cane in treno e i regolamenti in base alla taglia del cane.

Viaggiare in treno con il cane: taglia piccola

Ai cani di piccola taglia è permesso viaggiare gratis all’interno dei trasportini. Per piccola taglia si intendono cani che non superano i 10 kg e che riescano a entrare in trasportini di dimensioni 70x30x50. I cani devono viaggiare muniti di libretto sanitario, con i vaccini eseguiti regolarmente, che deve essere mostrato al controllore se richiesto. Possono viaggiare su qualsiasi tipo di treno, sia in prima che seconda classe. L’unica limitazione è data dal fatto che ogni viaggiatore può avere a seguito non più di un trasportino. Se vengono estratti dal trasportino devono essere muniti di guinzaglio e museruola.

Viaggiare in treno con il cane: taglia grande

cani che superano i 10 kg possono viaggiare muniti di guinzaglio e museruola nelle fasi di salita e discesa dal treno e se richiesto dal personale di bordo. Il prezzo del biglietto è pari al 50% del biglietto base di seconda classe, con alcune offerte nei periodi estivi, come campagne contro l’abbandono degli animali. Per i cani più grandi ci sono limitazioni riguardo i treni su cui è possibile trasportarli, ossia: Intercity, intercity notte, sulle frecce (in prima classe, seconda classe, business e standard), treni regionali (non nelle fasce orarie 7:00-9:00 dal lunedì al venerdì, perché affollate dai viaggiatori pendolari). Anche in questo caso i cani devono essere muniti di libretto sanitario ed essere iscritti regolarmente all’anagrafe canina.

Viaggiare in treno con i cani guida

I cani guida che accompagnano i viaggiatori ipovedenti o non vedenti possono entrare in qualsiasi tipo di ambiente e non hanno nessun tipo di limitazione di peso. Per loro il viaggio sarà gratuito e gli sarà anche possibile entrare nella carrozza ristorante/bar.

Viaggiare in treno con il cane: come ridurre i rischi

Se si sta pianificando un viaggio in treno con il cane, è importante garantirgli un viaggio sicuro e dotato di tutti i confort. Quindi è fondamentale portare alcuni accessori che gli appartengono e che serviranno per tenerlo tranquillo. Inoltre, bisogna assicurargli un’ottima collocazione in treno e se il viaggio è lungo, non fargli mancare cibo e acqua. Infine, controllare se tutti i documenti sanitari del cane risultano in regola. Vediamo come ridurre al minimo i rischi per un viaggio in treno con il cane.

Modalità di viaggio

La prima cosa che dovete fare è quella di considerare alcuni fattori fondamentali. Il cane è un animale domestico, che si adatta facilmente alle situazioni, ma in questo caso potrebbe non sopportare il viaggio. Naturalmente questo dipende dalla razza, dalla taglia o dal singolo individuo. Ovviamente ci sono cani che possono trovarla un’esperienza curiosa, mentre altri mal tollerano il fatto di stare in un posto diverso, affollato, chiassoso e in movimento.

Quindi è essenziale programmare viaggi brevi, assicurandovi che il posto dove alloggerete, risulti altrettanto comodo per l’animale. Inoltre prima di prenotare il biglietto, informatevi se nel treno è disponibile l’aria condizionata. Il cane di natura suda poco e se resta troppo tempo al caldo, rischia un colpo di calore. Pertanto è necessario garantirgli un viaggio fresco. Ultimamente la compagnia ferroviaria Italo, nei mesi di luglio e agosto, permette a tutti i cani di grossa taglia di viaggiare in treno gratis. Opzione che è già attiva per i cani di piccola taglia, da tenere obbligatoriamente dentro il trasportino. Mentre i cani grandi devono indossare la pettorina, provvista di apposito guinzaglio. Per poter prenotare il biglietto è necessario chiamare Pronto Italo.

Allestimento del trasportino

Il trasportino è un accessorio obbligatorio per i cani di piccola taglia. Questo deve essere omologato, comodo e di qualità. Inoltre deve avere delle fessure di areazione, disposte su tutti i lati e le dimensioni devono essere adeguate all’animale. Per la lunghezza, calcolate la distanza tra naso e base della coda. Per l’altezza misurate l’animale in posizione eretta e aggiungete altri sette centimetri. All’interno della cuccia dovete inserire una copertina, una piccola ciotola per i croccantini, per l’acqua e una lettiera. Fissate bene bene tutti accessori, facendo in modo di non farli cadere durante il viaggio.

Documenti di trasporto

I cani possono viaggiare su tutti i treni italiani, a patto che abbiano tutti i documenti in regola. Ovviamente è opportuno controllare sempre le nuove normative di trasporto, poiché possono cambiare in base alle tratte e la tipologia di treno. Se dovete fare un viaggio lungo, procuratevi il passaporto e controllate se i certificati e il libretto clinico hanno la data in regola. I certificati da portate sono quelli di vaccinazione e quello medico. Anche se in Italia non è obbligatoria, a volte alcune compagnie richiedono la vaccinazione antirabbica, soprattutto per salvaguardare i lavoratori del settore trasporti.

Acquistare il biglietto del treno per il cane

Il biglietto per il proprio cane è acquistabile direttamente alla biglietteria della stazione oppure presso un’agenzia viaggi. Non è possibile acquistarlo online, ma alcune compagnie ne permettono l’acquisto tramite prenotazione telefonica, oppure alla biglietteria self-service presente in stazione.