Per tutta l’estate e proseguendo in autunno, le sagre italiane raccontano l’anima più autentica dei territori: specialità gastronomiche, folclore, musica e tradizioni contadine. Dal Piemonte alla Campania, ecco i prossimi appuntamenti da non perdere lungo lo stivale.
Sagra della Porchetta Italica – Campli (Abruzzo)
- 19–24 agosto 2025
- Campli (Teramo), Abruzzo
Una delle sagre più storiche d’Italia celebra la porchetta in tutte le sue varianti: condita con spezie, cotta lentamente e servita in panini fragranti. Oltre agli stand gastronomici, si tengono esibizioni musicali, mercatini artigianali, laboratori sulla lavorazione del maiale e rievocazioni storiche. Campli, ai piedi del Gran Sasso, diventa un villaggio in festa.
Sagra del Peperone – Carmagnola (Piemonte)
- 29 agosto–7 settembre 2025
- Carmagnola (Torino), Piemonte
La Fiera Nazionale del Peperone propone un viaggio multisensoriale nel centro della città: street food con piatti a base di peperone, showcooking, percorsi didattici e concerti. Il peperone di Carmagnola è declinato in mille ricette, dalle più tradizionali alle creative.
Sagra dei Osei – Sacile (Friuli‑Venezia Giulia)
- 6–7 settembre 2025 (primo fine settimana)
- Sacile (Pordenone), Friuli-Venezia Giulia
Evento unico in Europa: una sagra dedicata agli uccelli da canto e da richiamo, con gare di “chioccolo”, mostra mercato di animali ornamentali e stand gastronomici. In parallelo si svolgono spettacoli folkloristici, laboratori ornitologici e visite naturalistiche nella campagna friulana.
Festival delle Sagre – Asti (Piemonte)
- 13–14 settembre 2025
- Asti, Piemonte
51a edizione per uno dei principali eventi del Settembre Astigiano, nato per celebrare e mantenere le tradizioni e l’enogastronomia della campagna astigiana. Tradizione e vita contadina vengono rappresentate nella grandiosa sfilata della domenica mattina mentre il Villaggio delle Sagre propone, nelle caratteristiche casette, tutti i piatti tipici delle numerosissime Pro Loco partecipanti.
Sagra del Gorgonzola – Gorgonzola (Lombardia)
- 20-21 settembre 2025
- Gorgonzola (Milano), Lombardia
Sagra Nazionale del Gorgonzola DOP si svolge per le vie del centro di Gorgonzola: cucina, musica e stand per due giornate all’insegna della tradizione gastronomica, della cultura, dell’intrattenimento e del buon cibo, con attività pensate anche per i bambini.
Festa dell’Uva – Solopaca (Campania)
- 14 settembre 2025 (seconda domenica)
- Solopaca (Benevento), Campania
Una festa vendemmiale scenografica, con carri allegorici decorati con chicchi d’uva e scene a tema agricolo. Oltre alla sfilata, ci sono degustazioni di vini e prodotti tipici del Sannio, visite alle cantine e spettacoli di musica popolare.
Sagra dell’Uva – Marino (Lazio)
- 27 settembre – 7 ottobre 2025 (evento principale: 5 ottobre)
- Marino (Roma), Lazio
Questa sagra nacque nel 1925 per festeggiare l’anniversario della Battaglia di Lepanto del 1571 e la ricorrenza della Madonna del Rosario. Un evento che fonde spiritualità e festa popolare, con celebrazioni religiose, mercati e i celebre “miracolo delle fontane”, da cui sgorga vino al posto dell’acqua.
Sagra dell’Anguilla – Comacchio (Emilia‑Romagna)
- 27-28 Settembre 4-5-11-12 Ottobre 2025
- Comacchio (Ferrara), Emilia-Romagna
Comacchio celebra l’anguilla con un festival che coinvolge tutta la laguna. Ristorazione diffusa, mercato, stand gastronomici, spettacoli, visite Guidate, attività per bambini, mostre ed scursioni per scoprire l’anguilla, Comacchio e le Valli.
Ottobrata Zafferanese – Zafferana Etnea (Sicilia)
- Tutte le domeniche di ottobre 2025
- Zafferana Etnea (Catania), Sicilia
I prodotto dell’Etna protagonisti di questa vivace sagra siciliana: miele e vini dell’Etna, mostarda, uva, noci, funghi, formaggi e altro. Mercatini artigianali, spettacoli folkloristici, mostre fotografiche animano il borgo ai piedi del vulcano.
Sagra del Tartufo Nero e della Castagna – Bagnoli Irpino (Campania)
- 18–20 e 25–27 ottobre 2025
- Bagnoli Irpino (Avellino), Campania
Il Nero di Bagnoli – Mostra Mercato del Tartufo Nero e Sagra della Castagna è in programma per due weekend consecutivi. La suggestiva cornice di Bagnoli Irpino, borgo ai piedi del monte Cervialto, si trasforma in un tripudio di profumi, sapori e tradizioni.
Fiera Nazionale del Tartufo Bianco – Borgofranco sul Po (Lombardia/Emilia-Romagna)
- Week-end del 3–5, 10–12, 17–19 ottobre 2025
- Borgofranco sul Po (MN), al confine tra Lombardia ed Emilia
Una manifestazione diffusa su tre fine settimana con degustazioni di tartufo bianco, mercati contadini, escursioni nei tartufaie, conferenze e laboratori olfattivi. Un punto d’incontro per appassionati, ristoratori e tartufai.
