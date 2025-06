Chissà che, dell’estate, uno dei momenti più attesi non sia proprio questo: l’aperitivo in spiaggia al tramonto, quando il suono delle onde incontra il calore del sole che si dissolve nell’orizzonte e l’atmosfera si fa più rilassata. È un momento carico di spensieratezza e leggerezza d’animo, di cui il nostro stile è protagonista insieme a noi. Le tendenze moda estate 2025 sono qui per aiutarci a essere impeccabili ancora di più, offrendoci un insieme di diktat – gli abiti lunghi e fluttuanti, i pantaloni morbidi, i crop top e le camicie – per rispondere in modo chiaro e preciso alla domanda che ti troverai a porti in un batter d’occhio: cosa indossare a un aperitivo in spiaggia?

Cosa indossare per un aperitivo in spiaggia: abiti fluttuanti o in crochet

Caftani, vestiti a portafoglio, abiti lunghi e fluttuanti sono la scelta ideale per un aperitivo in spiaggia o in piscina. Le spalline sottili consentono agli abiti di scivolare sulla pelle in modo impeccabile. Drappeggi e volant conferiscono dinamismo alla silhouette femminile. Stampe a righe e colori vivaci conferiscono un tocco di energia e vitalità alla tua mise. Non mancano poi i vestiti in maglia e in crochet, che creano un delizioso effetto vedo-non-vedo: assicurati di indossare un costume da bagno cromaticamente abbinato.

Vestito midi a righe, Parfois (€45,99)

Abito lungo stampato, Ba&sh (€335)

Abito caftano in raso, Marina Rinaldi (€249)

Slip dress in maglia bicolore, Twinset (€290)



Slip dress in maglia, Desigual (€139)

Vestito mini in maglia crochet metallizzata, Isabel Marant, su Net-a-porter (€520)

Abito lungo a portafoglio, Souldaze (€160)

Pantaloni e top per set coordinati

Cosa indossare per un aperitivo in spiaggia se hai un debole per i completi spezzati? Ti suggeriamo di puntare su un’addizione sempre vincente: pantaloni + top. I primi, sceglili morbidi e stampati, contraddistinti magari da una chiusura a coulisse (elasticizzati in vita, quindi) per stare comoda il più possibile. Ai pantaloni puoi abbinare un crop top per lasciare l’ombelico a vista, oppure una camicia lunga e con spacchi laterali (in cotone o in lino) per conferire al look l’allure di una vera diva del jet-set.

Top nero in crochet, Zara (€29,95)

Pantaloni a palazzo in viscosa, Yamamay (€39,95)

Tank top in lurex con frange, OVS (€22,95)

Pantaloni in lino e cotone, Intimissimi (€59)

Camicia lunga con spacchi, Sisley (€89,95)

Pantaloni lunghi copricostume, United Colors of Benetton (€45,95)

Cosa indossare per un aperitivo in spiaggia: le calzature adatte alla sabbia

Possiamo darti un consiglio spassionato? Lascia a casa i tacchi. L’aperitivo in spiaggia non è l’occasione adatta, né a tacchi a spillo né a tacchi a blocco. E poi, perché complicarsi la vita se le tendenze scarpe della moda estate 2025 ci offrono la possibilità di sperimentare ciabattine e sandali ultraflat perfetti per camminare sulla sabbia? I dettagli preziosi non mancano, cristalli luminosi, pelle effetto-metallizzato, piccole borchie e suole in rafia caratterizzano le calzature estive più belle. Fidati (della comodità), non te ne pentirai.

Sandali in gomma, Hermès (€310)

Sandali piatti in rafia intrecciata, Castañer (€135)

Espadrillas effetto rafia, Weekend Max Mara (€229)

Sandali bassi con listini, Bata (€39,90)

Ciabattine laminate, Scarpe&Scarpe (€29,99)

Infradito in gomma, Valentino Garavani, su Net-a-porter (€390)

