Quando immaginiamo un viaggio intercontinentale, la mente corre subito a spese importanti: lunghi voli, alberghi costosi, spostamenti complicati. Eppure non sempre partire per destinazioni lontane significa mettere a dura prova il portafoglio. Secondo il Long Haul Holiday Report 2025 realizzato dalla Post Office britannica, ci sono mete economiche che sorprendono per il loro ottimo rapporto qualità-prezzo, offrendo esperienze indimenticabili a costi contenuti.

Hoi An al top per qualità-prezzo

In cima alla classifica c’è Hoi An, in Vietnam: una città che incanta grazie il suo fascino coloniale, i mercati vivaci, le lanterne che illuminano le strade lungo il fiume e, cosa non da poco, un ottimo rapporto qualità-prezzo. Qui un pasto completo per due può costare meno di una cena in pizzeria in Italia, mentre una birra locale si sorseggia per l’equivalente di poco più di un euro. Un dettaglio che rende la permanenza non solo affascinante, ma anche sorprendentemente conveniente.

Quando il viaggio è davvero «conveniente»

La convenienza non si misura esclusivamente nel risparmio sul volo, ma anche e soprattutto sui costi da sostenere una volta arrivati a destinazione: pasti, bevande, piccole necessità quotidiane, senza dimenticare le esperienze locali, dai mercati tradizionali alle gite. È qui che città come Hoi An si distinguono, permettendo di vivere pienamente l’atmosfera del luogo senza la costante preoccupazione di spendere troppo. Questo tipo di viaggi offre la possibilità di immergersi nella cultura e nel ritmo del posto, sperimentando di più e rinunciando a meno.

Le altre destinazioni da non perdere

Hoi An non è l’unica località che emerge come meta di grande valore. Cape Town, in Sudafrica, continua a stupire con i suoi paesaggi naturali e la vivacità culturale a prezzi più bassi di quanto ci si possa aspettare. Bali (Indonesia) resta un evergreen, dove natura lussureggiante, spiagge e tradizioni convivono con un’offerta turistica che rimane conveniente. Anche Mombasa (Kenya), Penang (Malaysia), Colombo (Sri Lanka), Delhi (India) o Phuket (Thailandia) spiccano per la possibilità di vivere esperienze intense e autentiche senza dover ricorrere a budget esorbitanti. Sono luoghi in cui i tassi di cambio favorevoli e il costo della vita più basso permettono di ampliare l’orizzonte del viaggio e, spesso, di prolungare la permanenza.

Organizzarsi prima di partire

Naturalmente, pianificare bene resta fondamentale. Acquistare valuta estera in un momento favorevole, ad esempio, può aiutare a risparmiare. Anche scegliere alloggi e ristoranti frequentati dalla popolazione locale permette non solo di contenere le spese, ma anche di vivere esperienze più autentiche. E poi c’è l’attenzione ai piccoli dettagli: dal caffè mattutino alla bottiglietta d’acqua, sono le spese quotidiane a fare la differenza, soprattutto durante un viaggio di lunga durata. Essere preparati ai costi medi di una destinazione aiuta a viaggiare senza sorprese e a godersi appieno l’esperienza.

Quando risparmio fa rima con libertà

Scegliere una meta conveniente non significa soltanto risparmiare, ma viaggiare più liberamente. Significa avere la possibilità di restare più a lungo, di concedersi escursioni extra, di assaporare ogni esperienza senza la paura di eccedere con le spese. In luoghi come Hoi An o Bali, il valore economico si traduce in valore umano e culturale ancora più grande: vivere pienamente la bellezza del viaggio, lasciandosi sorprendere da paesaggi, tradizioni e incontri.

