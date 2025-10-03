Quante volte molti di noi hanno pensato, o perlomeno sognato, di mollare tutto e trasferirsi all’estero per dare una svolta alla propria esistenza, cambiare lavoro, uscire da una routine diventata troppo stretta? Se nella teoria questa potrebbe essere un’idea niente male, nella pratica ci si scontra con esigenze molto concrete che un’eventuale nuova destinazione dovrebbe soddisfare. Esiste un’assistenza sanitaria adeguata? Ci sono opportunità in termini professionali? Siamo sicuri che ci troveremmo bene nelle relazioni sociali? Il sondaggio Expat Insider del 2025 ha stilato la classifica dei Paesi più desiderabili per chi decide di trasferirsi all’estero: in vetta, per il secondo anno consecutivo, spicca Panama.

Il sondaggio Expat Insider 2025

Il sondaggio di Expat Insider valuta aspetti quali la qualità della vita (assistenza sanitaria e sicurezza), la facilità di inserimento nei vari Paesi (cortesia e cultura dell’accoglienza), il lavoro all’estero (prospettive di carriera e sicurezza del posto di lavoro) oltre ad altri elementi essenziali per gli espatriati come la possibilità di trovare un alloggio e la lingua.

Perché Panama è così attraente

Il Paese centroamericano è stato nominato da Expat Insider, per il secondo anno consecutivo, la migliore destinazione al mondo per gli espatriati. Panama si piazza nelle prime posizioni in tutti e cinque gli indici del sondaggio e ben il 94% degli espatriati si dichiara soddisfatto della propria vita all’estero.

In termini di qualità della vita, il Paese si classifica al terzo posto, molte le opportunità di viaggiare (3° posto), i trasporti pubblici sono convenienti (5° posto), l’ambiente naturale è splendido (2° posto), tante le opzioni per la ristorazione (8° posto) e per gli sport ricreativi (4° posto). Più di un terzo degli intervistati a Panama (35%) prevede di rimanere per sempre (rispetto al 24% a livello globale), data la cordialità della gente del posto e la possibilità di condurre una vita confortevole con il reddito a disposizione. Ottima anche la valutazione degli aspetti essenziali per l’espatriato, dai visti all’alloggio e per che cerca un’occupazione (primo posto in classifica).

Ecco i 10 migliori paesi al mondo per gli espatriati nel 2025

Panama Colombia Messico Thailandia Vietnam Cina Emirati Arabi Uniti Indonesia Spagna Malaysia

Leggi anche Visto di lavoro: i Paesi dove è più facile ottenerlo

Leggi anche Studiare all’estero: i Paesi più convenienti