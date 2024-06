Montagna in estate: dove andare e cosa fare con i bambini

S cegliere l'alta montagna per le vacanze estive vuol dire immergersi nella scoperta di luoghi incantati, escursioni sorprendenti e tanto buon cibo.

Aria pulita, ottimo cibo, panorami mozzafiato, l’alta montagna in estate conquista da sempre con i suoi luoghi incantati, il clima ventilato anche in piena estate e la miriade di attività ed escursioni in cui cimentarsi nel tempo libero.

Montagna in estate: dove andare

Le mete d’alta montagna sono tra le più gettonate in tema di vacanze estive. Un corollario di sapori, colori e scorci unici, da assaporare appieno e in totale relax per ristabilire pace ed equilibrio fisico e mentale. Curiose di scoprire alcune delle mete ideali da raggiungere per scoprire il fascino dell’alta montagna e farsi coccolare dalla poesia di luoghi incontaminati? Ecco 5 mete in alta montagna da scoprire durante l’estate (e non solo).

Livigno

La Valtellina è definita da molti un vero paradiso in terra e Livigno ne è uno dei simboli più riconoscibili. Ci troviamo in Lombardia, proprio vicino al confine con la Svizzera ed è qui che migliaia di turisti e amanti della montagna, ogni anno, anche d’estate, si recano per passare giornate all’insegna dell’armonia, della pace, delle attività fuori porta e del buon cibo. Livigno sorprende con le sue molteplici attività outdor che permettono di scoprire le caratteristiche uniche di questo gioiello dell’Alta Valtellina. Tre parole per descriverla? Piccolo Tibet d’Europa. Eh, sì avete capito bene. Livigno è conosciuta nel mondo come un piccolo Tibet per via dell’altezza su cui sorge e dei panorami mozzafiato che si possono ammirare.

Secondo comune più elevato d’Italia, Livigno è anche un centro attivissimo di shopping e attività culturali. Il museo omonimo è visitato da centinaia di turisti ogni anno e le vie dello shopping conquistano gli appassionati di moda alla ricerca di vere e proprie chicche fashion. Un luogo in cui natura e fermento culturale si incontrano in un connubio tutto da scoprire.

Alta Lessinia

E che dire dell’Alta Lessinia? Protagonista del cuore del Parco Naturale Regionale della Lessinia, l’Alta Lessinia è la meta estiva ideale per gli amanti degli sport di montagna e delle escursioni. Recandosi in questi luoghi oltre alla possibilità di trascorrere momenti all’aria aperta all’insegna della natura, si ha anche la possibilità di scoprire posti che raccontano storie millenarie.

Parliamo ad esempio del Parco delle Cascate di Molina, un vero patrimonio naturale da cui prende vita anche un itinerario storico tutto da vivere. Sì, perché oltre alla scoperta di luoghi incontaminati, dal Parco delle Cascate di Molina è possibile raggiungere il celebre borgo di Molina, un borgo medievale ricco di mulini e opifici. Un piccolo gioiello che conquista i visitatori con la magia dei suoi dettagli unici. Una meta davvero suggestiva.

Val San Nicolò

Tra le 5 mete in alta montagna da scoprire durante l’estate, sia che siate in gruppo o che viaggiate da sole, non poteva mancare Val San Nicolò. Si tratta di una vallata delle Dolomiti celebre per le sue baite in legno che caratterizzano un paesaggio da sogno. Un paesaggio testimone di eventi storici che hanno segnato questi luoghi così come il mondo intero.

Sul punto più alto della valle denominato Cima dell’Uomo (3010 metri sul livello del mare) sono presenti tutt’oggi i resti delle trincee della prima guerra mondiale. Una testimonianza storica che suscita ogni anno l’interesse di tanti visitatori. Ma è il connubio tra baite in legno e cascate a rendere davvero da favola questo posto.

Quando lo si raggiunge si ha l’impressione di essere accolti in un paesaggio da cartolina, un luogo in cui il verde della vegetazione sposa il blu del cielo e il marrone di casette in legno che sembrano uscite da una fiaba dei fratelli Grimm. Una fiaba in cui le cascate sono co protagoniste impeccabili e il cibo invitante e saporito conquista il palato con una proposta di canederli, strudel, fortaie e formaggi dai sapori inconfondibili.

Prati di Tivo

Passiamo ora a Prati di Tivo, zona nord-orientale del massiccio del Gran Sasso nel cuore dell’Abruzzo. Ricco di riserve naturali e parchi nazionali, l’Abruzzo non poteva non essere presente nella lista delle 5 mete in alta montagna da scoprire durante l’estate e non solo. Tra i luoghi ideali per trascorrere vacanze di relax all’insegna della natura spicca Prati di Tivo, in provincia di Teramo. Situato a 1450 metri di altitudine, Prati di Tivo è un vero spettacolo per gli occhi. Immerso nei boschi di faggio offre itinerari davvero interessanti per gli amanti della montagna. Se d’inverno è lo sci di fondo ad attirare i turisti in questa meta del centro Italia, d’estate è l’escursionismo, così come la cultura e il buon cibo. Il Park Adventure è uno dei più attrezzati e il Centro Storico di Pietracamela (comune nel quale sorge questa amatissima località montana) è tra i più visitati d’Abruzzo. Un comune di poco più di 200 abitanti che attira ogni anno tantissimi visitatori attirati dal paesaggio di boschi secolari di faggio, dal panorama mozzafiato sulla valle del Rio Arno e dalle specialità del luogo che prendono vita da mani laboriose custodi di un’arte culinaria e artigianale antica che si snoda tra le tipiche viuzze del borgo.

Madonna di Campiglio

Forse la più celebre delle 5 mete di cui abbiamo appena parlato, Madonna di Campiglio rappresenta sempre una certezza per gli amanti del turismo montano. Cuore del Trentino sud occidentale, Madonna di Campiglio viene definita da sempre la perla delle Dolomiti e lo è per un motivo ben preciso.

Con i suoi 1550 metri d’altezza, Madonna di Campiglio svetta maestosa tra le Dolomiti e i ghiacciai diventando con quasi 60 impianti sciistici, una delle capitali del turismo trentino. Cosa fare d’estate in questo gioiello d’alta montagna? Trekking, escursioni in mountain bike, passeggiate alla scoperta delle Cascate Nardis o di Vallesinella. E che dire del cibo? Non potete non assaggiare gli spatzle, il radic de l’ors e la selvaggina, magari in uno dei ben 3 ristoranti stellati della zona.

Montagna in estate: cosa fare con i bambini

Trascorrere una vacanza in montagna con i bambini è un’esperienza divertente, piacevole, ricca di attività a contatto con la natura e sempre nuove. Tante e diverse sono le proposte da fare in estate alla ricerca di nuovi sapori, odori, animali e fiori. Divertitevi fra escursioni, passeggiate, cicloturismo, gite enogastronomiche, percorsi benessere, attività nel bosco. I bambini non avranno tempo di annoiarsi.

Visita in alpeggio e fattorie didattiche

In estate malghe, alpeggi e fattorie aprono le porte alle famiglie alla scoperta della natura e dei sapori genuini. Si scoprono i trucchi per preparare i formaggi, il miele, come mungere le mucche o preparare le marmellate all’interno di laboratori creativi che coinvolgono attivamente tutto i partecipanti. Preparate delicate frittate con le uova fresche prese dal pollaio e fate un giro a cavallo. Sulla via del ritorno divertitevi a cercare dei sassi che potrete anche colorare a casa.

Passeggiata a tema

Con un buon paio di scarpe da trekking e uno zaino sulle spalle si possono affrontare sentieri tematici lungo i boschi dove camminare, divertirsi, imparare. I bambini andranno alla scoperta delle fate degli alberi, degli gnomi della foresta, degli animali nascosti lungo percorsi che stimolano la fantasia. Si raccolgono foglie, fiori, pigne, ramoscelli, ghiande, pietre da dipingere lasciando spazio alla fantasia. Usate le foglie raccolte come timbri, imbevendole nella tempera e schiacciandole con un figlio.

Percorsi ciclabili

Sono sempre più numerosi i percorsi ciclabili semplici che permettono di visitare il territorio attraversando come ampia e pianeggianti per i principianti e più impegnativo per gli amanti della bicicletta. Lungo le piste si troveranno di sicuro punto ristoro, panchine e tavolini dove fare un allegro picnic.

Giochi di esplorazione

Con un buon libro, è possibile partire alla scoperta dei nomi dei fiori e degli alberi che troviamo lungo il sentiero. La bussola in mano e una cartina aiutano a giocare ai piccoli esploratori. Orientiamo la mappa, troviamo il punto in cui siamo e i nomi delle vette che ci circondano. Il diario dei ricordi aiuterà a mantenere viva la scoperta della giornata.

Parchi avventura

È un’esperienza divertente per tutta la famiglia in cui mettersi alla prova su funi sospese fra gli alberi, corde da cui lanciarsi, percorsi ad ostacoli, tronchi e ponti da attraversare. I percorsi sono diversificati per difficoltà e età, passando da quello molto semplici ad altri più impegnativi adatti agli adulti. Ogni struttura fornisce tutto il materiale necessario insieme alle istruzioni preliminari di sicurezza per l’uso dell’attrezzatura.