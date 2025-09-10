Ogni anno, tra settembre e ottobre, Monaco di Baviera si trasforma nel centro della cultura birraria bavarese grazie all’Oktoberfest, un evento che richiama milioni di visitatori da ogni parte del mondo. Nel 2025 la tradizione si rinnova a partire da sabato 20 settembre fino a domenica 5 ottobre. Se stai pensando di andarci per la prima volta, ecco una guida aggiornata per orientarti tra capannoni, costumi tradizionali, consigli pratici e novità.

Un po’ di storia: le origini dell’Oktoberfest

L’Oktoberfest nasce nel 1810 come festa per celebrare il matrimonio tra il principe Ludwig di Baviera e la principessa Therese. Da allora è diventata una manifestazione annuale, ospitata nel grande prato oggi chiamato Theresienwiese, che prende proprio il nome dalla sposa. Quello che iniziò come un evento locale con corse di cavalli è oggi uno dei festival più famosi d’Europa, con oltre sei milioni di visitatori ogni anno.

Quando andare e cosa aspettarsi

L’apertura ufficiale dell’Oktoberfest avviene sabato 20 settembre 2025, intorno alle 11:00, quando il sindaco di Monaco dà il via alla festa con il tradizionale «O’zapft is!» (il fusto è stato spillato!) nella tenda Schottenhamel. Da quel momento in poi, ogni giorno è scandito da musica dal vivo, piatti tipici, sfilate in costume e tanta birra.

I weekend sono prevedibilmente i più affollati e vivaci, con un’atmosfera molto energica. Se invece cerchi un ambiente più tranquillo per goderti la tradizione, è consigliabile andare durante la settimana, soprattutto in mattinata o nel primo pomeriggio. I martedì, in particolare, sono pensati per le famiglie, con offerte e sconti su giostre e giochi.

Serve il biglietto?

L’ingresso all’area del festival è gratuito e non richiede biglietto: si entra liberamente nel perimetro dell’evento e si può girare tra i tendoni, le giostre e i punti ristoro. Tuttavia, se hai intenzione di entrare in uno dei capannoni e sederti per bere e mangiare, specialmente se viaggi in gruppo, è altamente consigliato prenotare un tavolo con largo anticipo attraverso i siti ufficiali delle singole tende.

Chi viaggia da solo o in coppia, invece, spesso riesce a trovare posto anche senza prenotazione, magari unendosi a un tavolo già occupato. L’importante è arrivare presto, soprattutto nei fine settimana.

Come vestirsi: gli abiti tradizionali

Una delle particolarità dell’Oktoberfest è che quasi tutti indossano abiti tradizionali: lederhosen per gli uomini, dirndl per le donne. Non è obbligatorio, ma ti farà sentire parte dell’evento e ti aiuterà anche a rompere il ghiaccio con altri partecipanti.

I costumi si possono acquistare a Monaco nei negozi specializzati (come Angermaier o Trachten Rausch), oppure online. Ci sono anche servizi di noleggio, utili se non vuoi investire in un abito che magari userai solo una volta. I prezzi variano molto: si parte da 40-50 euro per le versioni più semplici fino a 200-300 euro per i capi di qualità.

Tendoni: quali scegliere?

I capannoni dell’Oktoberfest sono molto diversi tra loro, sia per stile che per pubblico. Alcuni sono più indicati per chi cerca una festa vera e propria, altri offrono un’atmosfera più tranquilla o una selezione gastronomica particolare. Qualche esempio:

Hofbräu-Festzelt : molto frequentata da turisti internazionali, è tra le più grandi e chiassose;

: molto frequentata da turisti internazionali, è tra le più grandi e chiassose; Augustiner-Festhalle : amata dai locali, è considerata più autentica e rilassata;

: amata dai locali, è considerata più autentica e rilassata; Käfer Wiesn-Schänke : più elegante e frequentata anche da personaggi famosi, offre piatti più raffinati;

: più elegante e frequentata anche da personaggi famosi, offre piatti più raffinati; Knödelei e Wildstuben: ideali se vuoi assaggiare piatti diversi dal solito pollo arrosto, come gnocchi e selvaggina.

Cibo, birra e… acqua gratis

Il cibo gioca un ruolo centrale: oltre ai classici pretzel e hendl (pollo arrosto), si trovano stinco di maiale, bratwurst, insalate di patate, strudel e altre specialità bavaresi. La birra, servita solo in boccali da un litro (Maß), costa quest’anno tra i 12 e i 15 euro, a seconda del tendone. Una novità dell’edizione 2025 è l’installazione di punti acqua gratuiti in tutto il perimetro del festival, per favorire l’idratazione – cosa importante quando si beve e si sta molte ore in piedi.

Come arrivare e muoversi

La zona del Theresienwiese è ben servita dai trasporti pubblici. Le linee U4 e U5 della metropolitana fermano direttamente all’ingresso. Durante il festival, la frequenza dei treni aumenta e, vista l’affluenza, è sicuramente il modo più comodo e sicuro per muoversi. Evita l’auto: i parcheggi sono limitati e molte strade sono chiuse o soggette a restrizioni. Per chi arriva da fuori Monaco, ci sono buone opzioni anche in treno (con Deutsche Bahn) o in bus (come FlixBus), spesso più economici e senza lo stress del traffico.

