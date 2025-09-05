La rivista di viaggi britannica TimeOut segnala i dieci percorsi ciclabili più belli al mondo. In un articolo firmato dall’autrice anglo-australiana India-Jayne Trainor, vengono descritti itinerari naturali e culturali straordinari. Dal cuore dell’Europa ai Balcani, dalle strade del Marocco alla Patagonia, i percorsi spaziano da semplici escursioni di un giorno a lunghi viaggi di settimane, passando per castelli, villaggi rurali, deserti e parchi nazionali. Se desideri vivere intensamente l’esperienza del cicloturismo, fatti ispirare da questi dieci tour.

1. Loire à Vélo, Francia

Il percorso francese Loire à Vélo si snoda per 900 km da Nevers fino all’Oceano Atlantico, ed è percorribile in 1-2 settimane a seconda della preparazione. Il periodo consigliato va da aprile a ottobre. Questa ciclabile segue la Valle della Loira, patrimonio UNESCO, attraversando vigneti, campagne e ben 22 castelli storici, come quello di Angers. TimeOut sottolinea la facilità di organizzazione grazie al sistema Accueil Vélo, con hotel, officine e parcheggi pensati per i ciclisti, oltre a un treno regionale attrezzato per le biciclette.

2. Sentiero Trans Dinarica, Balcani occidentali

Lanciato nel 2024, questo itinerario di 5.500 km collega sette paesi balcanici: Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro, Albania, Macedonia del Nord, Kosovo e Serbia. La durata varia da una settimana a diversi mesi, con il periodo migliore tra maggio e settembre. Il percorso privilegia parchi nazionali e villaggi remoti, evitando le grandi città e favorendo attività locali. Come scrive Trainor nell’articolo di TimeOut, «pochissime altre persone» percorrono questi sentieri, rendendo l’esperienza autentica e lontana dal turismo di massa. Importante: non tutti i paesi usano l’euro, quindi è bene avere valute locali come dinari e lek.

3. Rotta delle Carovane, Marocco

Un itinerario di 840 km da Imilchil a Tangeri, percorribile in circa due settimane e affrontabile tutto l’anno, con l’avvertenza che durante il Ramadan molte attività sono chiuse. Questa rotta storica porta dai deserti del Sahara alle montagne dell’Atlante, fino alla costa settentrionale. I ciclisti attraversano città iconiche come Chefchaouen e Fez, ma anche villaggi nomadi e paesaggi incontaminati. TimeOut consiglia di partire da sud perché «dopo aver superato il deserto, i ciclisti avranno in vista città e paesi con acqua e cibo».

4. Shimanami Kaido, Giappone

Un percorso breve ma affascinante: 70 km tra Honshu e Shikoku, percorribili in 1-2 giorni, adatto a tutti e praticabile in ogni stagione. I mesi migliori sono primavera e autunno, quando il clima è più temperato. La ciclabile attraversa sei isole nella prefettura di Hiroshima, con viste spettacolari sulla costa giapponese. Lungo il percorso ci sono numerosi punti di noleggio bici e strutture dedicate: «oltre 150 negozi, rifugi e pensioni» segnalati da TimeOut. La caratteristica linea blu dipinta sull’asfalto rende impossibile perdersi.

5. MizMal, Irlanda

Il MizMal segue l’Irlanda da sud a nord per 845 km, percorribili in circa una settimana tra maggio e settembre. Il tracciato costeggia l’oceano lungo la Wild Atlantic Way, passando per le Scogliere di Moher, il Connemara e la Penisola di Inishowen. È un percorso impegnativo per il vento e il tempo variabile, ma regala baie selvagge e paesaggi spettacolari. TimeOut invita a non correre troppo e fermarsi a visitare città come Galway e Donegal, celebri per pub, musica tradizionale e calda accoglienza.

6. Carretera Austral, Cile

Conosciuta come Route 7, la Carretera Austral è un’avventura di 1.200 km da Puerto Montt a Villa O’Higgins, da percorrere in 25-30 giorni. Il periodo ideale è tra ottobre e marzo, perché in bassa stagione molti tratti e servizi sono chiusi. È uno degli itinerari più selvaggi: i ciclisti affrontano tratti remoti con rifornimenti scarsi, ma possono visitare i parchi nazionali Patagonia e Queulat, il lago General Carrera, tra cime andine e pianure infinite.

7. Percorso dei mulini a vento di Kinderdijk, Paesi Bassi

Un itinerario breve di 43 km, percorribile in un giorno in qualsiasi stagione. Attraversa la regione di Kinderdijk, patrimonio UNESCO, famosa per i suoi 19 mulini a vento storici. Alcuni sono visitabili, altri ospitano un museo dedicato. Il tragitto segue canali e il fiume Lek, tipico paesaggio olandese pianeggiante, perfetto per principianti o famiglie.

8. Strada dell’Amicizia, Tibet/Nepal

Un percorso epico di 800 km da Lhasa a Kathmandu, da affrontare in circa 20 giorni tra aprile e ottobre. È una delle ciclovie più alte del mondo, con passi oltre i 5.000 metri. I ciclisti devono acclimatarsi con calma, ma vengono ricompensati da soste al ghiacciaio Karola, al passo Gawula, al campo base dell’Everest, fino alla discesa verso Kathmandu, una delle più lunghe al mondo.

9. Munda Biddi Trail, Australia

Situato nell’Australia Occidentale, collega Perth ad Albany per 1.067 km, percorribili in 15-25 giorni. Il periodo migliore è la primavera australe (marzo-maggio). Il sentiero attraversa spiagge selvagge e località storiche come Dwellingup, Quinninup e Denmark. Sono disponibili rifugi lungo il percorso e un’app ufficiale con mappe anche offline.

10. Great Divide Mountain Bike Route, Canada/USA

Il percorso ciclabile fuoristrada più lungo del mondo: 4.300 km da Banff (Canada) al Nuovo Messico, percorribili in 35-40 giorni da fine maggio a ottobre. Attraversa le Montagne Rocciose, Yellowstone e il Grand Teton, con paesaggi che variano da deserti aridi a fitte foreste. Trainor lo definisce «una prova di resistenza definitiva», che molti ciclisti inseriscono tra i viaggi da fare almeno una volta nella vita.

