Andare in bicicletta a Parigi non è più soltanto un piacere, ma un’alternativa concreta ai mezzi di pubblici: la capitale francese ha conquistato il primo posto in una recente classifica delle città europee più ciclabili, sorpassando metropoli notoriamente amiche delle due ruote come Amsterdam e Copenaghen. La ville lumière offre una rete di piste ciclabili lunga 1.000 chilometri, che collega il centro alle periferie, e ogni giorno più di 100.000 biciclette percorrono le sue strade. Investimenti significativi hanno trasformato la mobilità dolce parigina in una realtà concreta, con sempre più corsie dedicate alle bici e zone a traffico limitato.

Come è stato realizzato lo studio

La ricerca, condotta dalla compagnia di traghetti nordica DFDS, ha valutato la compatibilità delle principali città europee con la mobilità leggera. Lo studio ha assegnato un punteggio basato su cinque fattori principali: la velocità media del vento giornaliero, la quantità di pioggia, la planarità del territorio, la densità di piste ciclabili per 10.000 abitanti e il numero di persone che utilizzano la bicicletta ogni mese. Ogni categoria ha contribuito al punteggio totale ponderato, dando maggiore importanza alle piste ciclabili.

Nessuna città italiana in classifica: abbiamo ancora tanta strada da fare

Sicurezza, riduzione del traffico e delle emissioni, agilità negli spostamenti, economicità, salute e benessere: i vantaggi della mobilità su due ruote nelle città sono innumerevoli. Purtroppo in Italia accanto a realtà in cui la circolazione su due ruote è stata sviluppata adeguatamente (da Ferrara a Lucca, da Padova a Bolzano, per fare degli esempi), nelle grandi metropoli – soprattutto del sud – la presenza di piste ciclabili è ancora decisamente insufficiente, in particolare se si fa il confronto con città come Berlino o Vienna, per non parlare delle citate Parigi e Amsterdam. A tutto questo si aggiunge il guadagno in termini di immagine e di attrazione turistica su cui possono contare le città bike friendly, per scoprire angoli nascosti e percorrere itinerari pittoreschi magari preclusi alle auto: pedalare permette di muoversi senza fretta tra le attrazioni di una città e di immergersi più profondamente nell’atmosfera locale, dai mercati di quartiere ai giardini pubblici. DFDS evidenzia come, per esempio, a Parigi «con monumenti di fama mondiale dietro ogni angolo, scegliere la bicicletta come mezzo di trasporto principale consente di visitarli in modo rapido e sicuro».

Parigi

Pedalare a Parigi tra i suoi monumenti simbolo e i romantici scorci sulla Senna, è un’esperienza da brividi. Con un punteggio di 80,1, la Ville Lumière domina la classifica europea, precedendo Copenaghen e Amsterdam. La capitale francese ha investito massicciamente in infrastrutture ciclabili, creando corsie protette e zone a traffico limitato. Le piste collegano tutti i principali punti di interesse, dall’Opéra al Marais, lungo le rive della Senna, attraverso i numerosi parchi e fino ad attrazioni iconiche come la Torre Eiffel e il Sacro Cuore. La mobilità dolce a Parigi una realtà quotidiana, basti pensare che oltre 100.000 biciclette percorrono le sue piste ciclabili ogni giorno.

Monaco di Baviera

Monaco di Baviera si piazza al secondo posto della classifica di DFDS con 78,9 punti. La città bavarese offre numerose piste ciclabili e tour guidati in bicicletta dei principali monumenti cittadini. DFDS sottolinea che «le strette vie acciottolate dell’Aldstadt sono perfette da percorrere in bicicletta», rendendo ogni spostamento un’esperienza unica e piacevole. Monaco combina la funzionalità delle infrastrutture ciclabili con il fascino storico dei suoi quartieri, offrendo ai ciclisti una città accessibile e vivace.

Helsinki

Al terzo posto troviamo Helsinki, con un punteggio di 77,6. La capitale finlandese è stata descritta come «fatta apposta per i ciclisti» e vanta un rapporto chilometri di piste ciclabili per abitante superiore a Parigi e Monaco. DFDS consiglia di «percorrere in bicicletta i tracciati segnalati nei parchi e nelle riserve naturali per allontanarsi dalla città durante il viaggio», suggerendo un approccio che unisce esplorazione urbana e contatto con la natura.

La classifica delle città europee più “bike friendly”

Parigi, Francia Monaco di Baviera, Germania Helsinki, Finlandia Amsterdam , Paesi Bassi Strasburgo, Francia Francoforte , Germania Lione , Francia Stoccolma , Svezia Gand, Belgio Lille, Francia

Leggi anche Le 15 piste ciclabili più belle d’Italia

Leggi anche Piste ciclabili, scopri le più belle del pianeta