A meno di non viaggiare in Business, i sedili degli aerei sono piuttosto stretti e scomodi (in particolare sulle low cost). Quando saliamo a bordo ci auguriamo che il posto accanto rimanga libero e, le rare volte che accade, la percezione del volo cambia radicalmente: più spazio per allungare le gambe, maggiore privacy, la possibilità di dormire o lavorare senza essere disturbati. Proprio per rispondere a questa esigenza, Virgin Australia ha lanciato un’iniziativa che consente di richiedere, attraverso un’asta, l’assegnazione di un posto libero accanto al proprio. L’iniziativa, disponibile al momento su alcune rotte nazionali, utilizza un sistema che permette di definire il prezzo secondo la disponibilità e la domanda.

Viaggiare accanto a un posto vuoto: il sondaggio

Secondo un sondaggio condotto nel 2023 da Virgin Australia, il 42% dei suoi clienti sarebbe disposto a pagare una differenza per avere il posto centrale vuoto sui voli internazionali. Oltre un terzo degli intervistati ha affermato che farebbe lo stesso anche su un volo nazionale della durata superiore alle tre ore.

Come funziona l’asta per il posto vuoto

Il sistema di Virgin Australia permette ai clienti di inviare un’offerta attraverso l’app della compagnia dopo aver acquistato il biglietto in classe Economy. La quota minima per partecipare all’asta è di 30 dollari australiani, circa 17 euro, ma non esiste un limite massimo, lasciando la possibilità di aumentare l’offerta per assicurarsi il posto libero accanto. La partecipazione è riservata a chi viaggia in coppia o da solo, mentre chi prenota in Business Class o in Economy X non può aderire all’iniziativa. Due ore prima del decollo, i passeggeri vengono informati se la loro offerta è stata accettata: in caso contrario, l’importo viene rimborsato. È importante sottolineare che vincere l’asta garantisce solo che il posto accanto rimanga libero, senza concedere bagagli aggiuntivi o altri privilegi.

Il servizio già attivo su rotte nazionali

Attualmente il programma di Virgin Australia è in fase di sperimentazione su alcune rotte nazionali selezionate, tra cui Melbourne-Adelaide, Brisbane-Sydney e Sydney-Perth. La compagnia ha indicato che, in caso di successo dei voli di prova, l’iniziativa potrebbe essere estesa a un numero maggiore di destinazioni, comprese quelle internazionali.

Le compagnie europee che offrono servizi analoghi

Virgin Australia non è l’unica compagnia a pensare a soluzioni di maggiore privacy a bordo, ma il sistema di asta la distingue dai concorrenti europei. Air France propone l’opzione “Empty Seat – My Extra Space”, che consente di riservare fino a tre posti adiacenti durante il check-in, con tariffe variabili a seconda della destinazione e del numero di posti che i passeggeri scelgono di tenere liberi. Lufthansa offre il programma “Free Neighbour Seat” che consente di occupare il posto accanto su rotte continentali e intercontinentali e l’opzione “Sleepers Row”, che permette di prenotare, poco prima della partenza, una fila completa in Economy Class sui voli a lungo raggio (include materasso sottile, coperta e cuscino), con un supplemento tra 159 e 229 euro.

Leggi anche Sicurezza in volo: le 5 compagnie che eccellono nel 2025

Leggi anche Le compagnie aeree più pulite del mondo