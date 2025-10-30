Taylor Swift può far impennare le ricerche online per una destinazione turistica del 1329% in un’ora. È successo con Portofino, gioiello della Riviera Ligure citato in un verso della nuova Elizabeth Taylor, brano di apertura del dodicesimo album della popstar americana, The Life of a Showgirl. La canzone, una celebrazione dell’eleganza senza tempo dell’attrice hollywoodiana – resa immortale da film come Cleopatra, Chi ha paura di Virginia Woolf? e La gatta sul tetto che scotta – rende omaggio anche al borgo ligure, simbolo di charme ed esclusività. La risposta delle istituzioni non si è fatta attendere. Il Comune di Portofino ha rivolto un invito ufficiale a Taylor Swift, sperando di accoglierla presto tra i suoi vicoli e panorami da sogno.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor e quella vista su Portofino

Nel testo di Elizabeth Taylor, Taylor Swift canta: “That view of Portofino was on my mind / When you called me at the Plaza Athénée”, che nella versione italiana diventa: “Avevo in mente quella vista di Portofino / Quando mi hai chiamata al Plaza Athénée”.

Il riferimento non è casuale. Elizabeth Taylor aveva un legame personale con Portofino: fu proprio qui, all’Hotel Splendido, che Richard Burton le chiese di sposarlo.

Taylor Swift non è nuova a omaggi del genere. Già nel 2018, nell’album Reputation, paragonava un amore travolgente a quello tra Burton e Taylor citando la coppia hollywoodiana in Ready For It? con il gioco di parole “Burton to my Taylor”. E il legame con Portofino si era già rivelato qualche anno fa, quando pubblicò un vinile in edizione limitata intitolato Orange Glitter Portofino.

L’effetto Swift: turismo e tendenze virali

Gli esperti di Travel Republic hanno rivelato che, subito dopo l’uscita del brano, le ricerche globali su Google per la parola “Portofino” sono schizzate del 1329% in appena sessanta minuti. Un boom che dimostra quanto l’influenza della cantante vada ben oltre la musica. Su TikTok, intanto, sono già comparsi centinaia di video che mostrano scorci di Portofino con la canzone in sottofondo, trasformando il borgo in un trend virale.

Una perla ligure amata dalle star

Portofino non è una novità tra le destinazioni di lusso. Da decenni è il rifugio prediletto di celebrità internazionali come Madonna e le Kardashian. Il borgo, con i suoi appena 350 abitanti durante l’inverno, è preso d’assalto d’estate da una folla che per certi versi ne compromette l’autenticità. Set permanente della “dolce vita” contemporanea, Portofino fonde da sempre eleganza, mondanità, romanticismo e… musica. Del resto, ben prima di Taylor Swift, un certo Fred Buscaglione celebrò il fascino del borgo ligure nella sua struggente I found my love in Portofino: era il 1958.

Cosa vedere a Portofino, tra eleganza e natura

Il cuore del borgo è la celebre Piazzetta, ufficialmente Piazza Martiri dell’Olivetta, un salotto a cielo aperto affacciato sul porticciolo, tra bar, ristoranti e negozi. Da qui, si può salire verso la Chiesa di San Giorgio, che conserva le reliquie del santo patrono e regala una delle viste più spettacolari sul golfo. Ancora più in alto si trova il Castello Brown, storica residenza oggi aperta al pubblico, dove arredi d’epoca e mostre raccontano l’epoca d’oro della Riviera. Proseguendo lungo il promontorio, si arriva al Faro, punto panoramico perfetto all’alba o al tramonto, dove mare e cielo si confondono in un abbraccio. Il Museo del Parco ospita opere di artisti contemporanei incastonate tra terrazze verdi. Per chi ama camminare, il Parco Naturale di Portofino offre circa 80 chilometri di sentieri tra mare e macchia mediterranea, con itinerari suggestivi verso Paraggi o l’Abbazia di San Fruttuoso, che nella bella stagione si può anche raggiungere in traghetto. E poi ci sono le spiagge, piccole e incantevoli: Olivetta, Baia Cannone e la più ampia Paraggi, tutte facilmente raggiungibili a piedi. I dintorni completano il quadro con le eleganti Santa Margherita Ligure e Camogli.

