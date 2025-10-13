Blanca è la fiction crime in onda su Rai Uno con la terza stagione, che narra le avventure di consulente non vedente dotata di un intuito eccezionale. Sullo sfondo c’è la Liguria, Genova in primis con i suoi carruggi, ma anche Boccadasse e Camogli. «Ho cercato dei posti magici e anche quelli un pochino più scuri dove ambientare le nostre scene» ha detto il regista Nicola Abbatangelo.

La trama e il cast di “Blanca”

Blanca racconta la storia di Blanca Ferrando, una giovane donna non vedente che lavora come consulente della polizia di Genova. Possiede un udito estremamente sviluppato, che le consente di analizzare le intercettazioni e gli audio delle indagini. Puntata dopo puntata, affronta le proprie paure e le complicazioni della vita privata e lavorativa. La serie, arrivata alla sua terza stagione, è ispirata al romanzo di Patrizia Rinaldi e vede nel cast Maria Chiara Giannetta nel ruolo della protagonista. Tra gli interpreti principali ci sono anche Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon, Domenico Diele, Matilde Gioli, Enzo Paci, Sara Ciocca, Gualtiero Burzi, Antonio Zavattieri, Ugo Dighero e Sara Ceccarelli.

La fiction Rai girata in Liguria

Blanca si svolge interamente in Liguria, e della Regione trasmette tutto il fascino malinconico. «Genova non la conoscevo e quindi sono entrato con gli occhi nuovi di uno che guarda una città e cerca di conoscerla» ha detto il regista. «Dai tramonti di Camogli che portavano la troupe a restare dopo aver girato per godere una mezz’ora in più dello spettacolo, al porto di Genova che ti porta a pensare cosa vuol dire partire e cosa vuol dire rimanere che è un po’ il clima della stagione» ha aggiunto.

I luoghi di Genova

Genova è più di una semplice location, è una protagonista silenziosa di Blanca. La fiction conduce lo spettatore alla scoperta di alcuni luoghi nascosti e poco noti, ma mostra anche quelli più iconici della città.

I caruggi

Le vicende di Blanca si svolgono tra i caruggi, gli stretti vicoli del centro storico di Genova. Sono il cuore pulsante della città, un intricato labirinto di stradine lastricate che custodiscono botteghe, profumi di cucina tradizionale, palazzi medievali e scorci che si aprono all’improvviso sul mare. Qui si respira l’anima autentica di Genova, fatta di contrasti tra luce e ombra, di voci e colori che raccontano secoli di storia e di vita quotidiana.

Calata Gadda

Come nelle precedenti stagioni di Blanca, anche stavolta il commissariato è stato ricreato a Calata Gadda, uno degli angoli più suggestivi dell’area portuale, situata nei pressi del Porto Antico. Si affaccia direttamente sul mare e unisce l’atmosfera autentica delle banchine storiche con la vitalità contemporanea di una zona che oggi ospita locali, ristoranti e spazi di svago. Passeggiando lungo la Calata si percepisce ancora il legame profondo della città con il mare, tra il fascino delle strutture portuali, le imbarcazioni ormeggiate e la vista che si apre sul profilo urbano di Genova, in un dialogo continuo tra passato marinaro e presente moderno.

Porto Antico

Numerose scene della fiction Blanca hanno avuto come sfondo il Porto Antico. Si tratta del cuore moderno e turistico della città, un’area riqualificata da Renzo Piano che unisce storia e innovazione. Un tempo era fulcro delle attività mercantili, oggi è dedicato all’arte e alla cultura. Ospita musei, spazi culturali, l’Acquario, ristoranti e aree per eventi: un punto di incontro vivace e suggestivo affacciato sul mare.

Belvedere dei Dogi

Dal Belvedere dei Dogi si gode una vista panoramica sul porto, sul mare e sulle alture di Genova. È un punto di osservazione molto frequentato, dove puoi goderti il tramonto e una tranquilla passeggiata. Il percorso è accessibile, lungo circa 1 km nelle immediate vicinanze del porto, perfetto per alternare la vita cittadina alla quiete della vista sul mare.

Isola delle Chiatte

L’Isola delle Chiatte è collocata al centro del Porto Antico e puoi raggiungerla a piedi attraverso il molo dell’Acquario. Si tratta di una struttura galleggiante progettata da Renzo Piano per il G8 del 2001 e dedicata al compositore Luciano Berio. È costituita da sette chiatte storiche che galleggiano sul mare, sei delle quali dotate di base in legno, ringhiere e panchine. Uno spazio minimalista, suggestivo e immersivo nei suoni del porto (cigolii, onde, gabbiani), spesso utilizzato come luogo di relax, spettacoli musicali, performance teatrali e manifestazioni culturali.

La cremagliera Principe–Granarolo

La nuova stagione di Blanca mostra anche Genova dall’alto, sfruttando la cremagliera Principe–Granarolo. Questa è una storica linea ferroviaria a cremagliera di Genova che collega la zona della stazione di Piazza Principe con il quartiere collinare di Granarolo. Inaugurata a fine Ottocento, percorre poco più di un chilometro superando forti pendenze e offrendo ai passeggeri scorci panoramici sulla città e sul porto. È ancora oggi un mezzo suggestivo e caratteristico, non solo utile per i residenti, ma anche affascinante per i visitatori che vogliono vivere l’esperienza di un trasporto dal sapore antico nel cuore urbano di Genova.

Galata Museo del Mare

Blanca porta in visita i telespettatori anche al Galata Museo del Mare di Genova. Questo è il più grande museo marittimo del Mediterraneo e racconta la storia della navigazione dal Medioevo ai giorni nostri. Allestito in un antico edificio dei cantieri secenteschi, ti condurrà attraverso un percorso interattivo con mappe, strumenti, ricostruzioni di navi e ambienti di bordo, fino all’emozionante sezione dedicata all’emigrazione italiana. Tra le sue attrazioni più suggestive c’è anche il sommergibile Nazario Sauro, che potrai visitare all’esterno.

Boccadasse

Se Genova è la location principale di Blanca, non è certo l’unica. Alcune scene sono state girate nell’antico borgo marinaro di Boccadasse. È un piccolo gioiello affacciato sul mare con le sue casette color pastello, le barche tirate a riva e la spiaggetta di ciottoli che conserva intatta l’atmosfera di un villaggio di pescatori. Oggi è una delle mete più amate da genovesi e turisti per passeggiare tra i vicoli pittoreschi, gustare un gelato o un piatto di pesce sul lungomare e ammirare romantici tramonti con vista sul Golfo.

Camogli

Se le avventure di Blanca si svolgono principalmente nel Capoluogo ligure, la sua casa si trova nel borgo di Camogli. È un paesino famoso per le sue alte case colorate affacciate sul mare, il porticciolo vivace e le spiagge di ciottoli. Celebre per la tradizione della pesca e per la Sagra del Pesce, Camogli offre scorci panoramici suggestivi, vicoli caratteristici e un’atmosfera autentica che unisce storia, cultura e il fascino del Mediterraneo.