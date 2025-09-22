La China Eastern Airlines inaugurerà il volo diretto più lungo del mondo: 29 ore per collegare Shanghai e Buenos Aires. A partire dal 4 dicembre, la rotta di quasi 19.700 chilometri sarà coperta dalla compagnia cinese con un Boeing 777-300ER. I posti a sedere saranno 316, di cui 258 in classe economica. A bordo saranno presenti i servizi standard previsti per i voli a lungo raggio, dai pasti agli schermi fino a sedili reclinabili per rendere sopportabile una così lunga permanenza a bordo.

Uno scalo tecnico a Auckland, in Nuova Zelanda

Si tratterà di un volo diretto, ma non senza scalo: sulla rotta per l’Argentina, infatti, l’aereo atterrerà ad Auckland, in Nuova Zelanda, per il rifornimento di carburante, i controlli tecnici e per sostituire l’equipaggio prima di ripartire per la seconda tratta verso il Sud America. Durante la sosta i passeggeri non potranno scendere dal velivolo per sgranchirsi le gambe e alle due tratte verrà assegnato un unico numero, per questo si può parlare tecnicamente di volo diretto.

Il volo più lungo senza scalo resta alla Singapore Airlines

Il titolo di volo diretto senza scalo più lungo del globo spetta ancora alla Singapore Airlines, che percorre circa 15.300 chilometri in 18,5 ore sulla tratta Singapore-New York.

La valenza strategica per la Cina

Il nuovo volo, offerto due volte a settimana da China Eastern Airlines, ha anche una valenza strategica per il gigante asiatico che con l’Argentina intrattiene strette relazioni commerciali, in particolare per l’importazione di prodotti agricoli e l’esportazione di tecnologia e beni di consumo.

Quanto durerà il volo Shanghai-Buenos Aires

Il volo dall’Aeroporto Internazionale di Shanghai Pudong (PVG) all’Aeroporto Internazionale Ministro Pistarini (EZE) di Buenos Aires, scalo incluso, durerà circa 25,5 ore. A causa dei venti sfavorevoli, il volo di ritorno per la Cina durerà circa 29 ore.

Il capitolo costi: da 1.500 euro in economica

Volare dalla Cina all’Argentina non sarà naturalmente a buon mercato. I biglietti in classe economica partono da circa 1.500 euro, quelli in business possono costare oltre 4.200 euro.

