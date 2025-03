Ogni anno, AirlineRatings.com stila una classifica delle migliori compagnie aeree al mondo, valutando aspetti come comfort, sicurezza, innovazione e qualità del servizio. Per il 2025, la compagnia che ha conquistato il primo posto è Korean Air, grazie alla sua attenzione al comfort dei passeggeri e agli investimenti in modernizzazione. AirlineRatings.com ha suddiviso le compagnie in tre categorie: oltre a quelle full-service, dove appunto spicca Korean Air, ha previsto un elenco per le ibride e le low cost. Ecco le classifiche per ognuna delle tre categorie.

Korean Air, in cosa eccelle la compagnia coreana

Korean Air ha ottenuto il riconoscimento di miglior compagnia aerea del mondo nel 2025 full service, grazie alla sua attenzione al comfort dei passeggeri, in particolare in classe Economy, dove offre una distanza tra i sedili leader nel settore di 33-34 pollici sui voli a lungo raggio. Questo dettaglio si traduce in un’esperienza di viaggio più confortevole rispetto alla media del settore.

Oltre a garantire il benessere dei passeggeri, Korean Air ha dimostrato solidità finanziaria e capacità di innovazione, grazie alla fusione con Asiana Airlines e agli investimenti in aeromobili moderni e a basso consumo di carburante. Questa combinazione di fattori ha permesso alla compagnia di distinguersi come leader globale nell’aviazione commerciale.

Le migliori compagnie aeree full-service del 2025

AirlineRatings.com valuta le compagnie aeree full-service basandosi su criteri come il comfort dei sedili, la qualità dei pasti, i servizi di classe business, l’intrattenimento in volo, la disponibilità del Wi-Fi e l’eccellenza del servizio clienti. In cima alla lista delle migliori compagnie aeree full-service per il 2025 figura Korean Air, al secondo posto si è classificata Qatar Airlines, mentre Air New Zealand, Cathay Pacific e Singapore Airlines completano la top five delle compagnie aeree top nella categoria full service.

Ecco la classifica per il 2025:

Korean Air Qatar Airways Air New Zealand Cathay Pacific Singapore Airlines Emirates Japan Airlines Qantas Etihad Airways Turkish Airlines

Le migliori compagnie aeree ibride del 2025

Le compagnie aeree ibride offrono un mix tra i servizi di una compagnia low cost e quelli di una compagnia full-service. Per essere incluse in questa categoria, le compagnie devono garantire almeno 30 pollici di spazio tra i sedili in Economy e offrire bevande analcoliche gratuite, mantenendo tariffe competitive.

La top ten del 2025 è la seguente:

JetBlue WestJet Virgin Australia Delta Airlines United Airlines American Airlines Lufthansa Air Canada LOT Polish Airlines TAP Portugal

Le migliori compagnie aeree low cost del 2025

Le compagnie low cost si distinguono per offrire tariffe economiche senza compromettere sicurezza e affidabilità. AirAsia si conferma la migliore compagnia aerea low cost del 2025, grazie alla sua vasta rete di rotte, all’innovazione digitale e alla soddisfazione dei clienti. Seguono Jetstar e AirBaltic.

Ecco la classifica completa:

AirAsia Jetstar AirBaltic HK Express EasyJet FlyDubai Ryanair Scoot Breeze Airways Southwest Airlines

