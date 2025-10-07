Anche se le origini dell’hamburger fanno capo alla città di Amburgo e risalgono al XIX secolo, è fuor di dubbio che il classico panino imbottito con un medaglione di carne macinata, formaggio, verdure e salse varie è il piatto simbolo degli Stati Uniti. Detto questo, non viene né dalla Germania né da oltreoceano l’hamburger più buono del mondo. Almeno secondo la classifica stilata da World’s Best Steaks, che ha scandagliato i locali in tutto il mondo alla ricerca di panini assolutamente gourmet arrivando a premiare Hundred Burgers, hamburgeria spagnola di alto livello con sedi a Valencia e Madrid.

Gli elementi che fanno di un hamburger una piccola opera d’arte

Sono tanti gli elementi che rendono un hamburger un cibo irresistibile. Innanzitutto la carne di manzo che deve essere di alta qualità e macinata nel modo corretto. Poi il pane che deve integrare morbidezza e adeguata tostatura. L’equilibrio dei sapori e delle consistenze sono frutto di sperimentazioni e sensibilità degli chef che dosano la quantità e la tipologia di formaggio fuso, verdure fresche (dalla lattuga, al pomodoro, alla cipolla) e l’ampia gamma di salse (maionese, ketchup, senape e non solo) che danno la personalità a ogni panino. La cottura della carne e un attento assemblaggio che bilanci gli elementi croccanti, cremosi e saporiti, contribuiscono a fare di un hamburger una pietanza non solo da fast food, ma che ha dignità di un piatto da intenditori.

«Ingredienti freschissimi, abbinamenti studiati»: trionfa Valencia

Il miglior ristorante di hamburger del mondo secondo World’s Best Steaks è stato fondato da Alex González-Urbón ed Ezequiel Maldjian dopo un viaggio culinario a New York. Ciò che ha colpito gli assaggiatori è stato il mix perfetto degli ingredienti: «Il delicato equilibrio tra carne stagionata e saporita, hamburger succosi e pane morbido e fragrante crea un’esperienza di hamburger eccezionalmente raffinata». «Hundred Burgers è più di un semplice ristorante: è diventato un punto di riferimento per l’eccellenza artigianale nel mondo degli hamburger», afferma il sito web di World’s Best Steaks, che spiega così il livello top raggiunto da questo marchio spagnolo: «Con ingredienti freschissimi, abbinamenti studiati e uno spirito innovativo, offre un’esperienza che ha ricevuto riconoscimenti a livello mondiale, tra cui la nomina a miglior gruppo di hamburger del mondo».

Sul podio due ristoranti londinesi

Il sito World’s Best Steaks, che come suggerisce il nome solitamente valuta i migliori ristoranti di bistecche al mondo, ha stavolta voluto premiare le hamburgerie più invitanti del globo. Tra i 25 migliori ristoranti di hamburger del pianeta, spicca Hundred Burgers, locale di Valencia elegante e informale. Fra le altre città, Londra si è piazzata molto bene in classifica, con sei ristoranti nella top 25, fra cui il Bleecker Burger (secondo) e il Black Bear Burger (terzo). Il primo ristorante statunitense è il Sip & Guzzle di New York, che si classifica solo al 13esimo posto.

Ecco i 25 migliori hamburger del mondo

Hundred Burgers, Valencia Beecker Burger, Londra Black Bear Burger, Londra Popl Burger, Copenaghen Funky Chicken Food Truck, Stoccolma Gasoline Grill, Copenaghen La Birra Bar, Buenos Aires Hawksmoor, Londra Burger & Beyond, Londra Next Door, Sydney Dove, Londra Il Gidley, Sydney Sip & Guzzle, New York Charrd, Melbourne Nowon, New York All or Nothing Burger, Alicante Gui’s Burger, Ashiya 11 Woodfire, Dubai The Loyalist Burger, Chicago Salt Shed, Brighton Red Hook Tavern, New York Reburger, Firenze 4 Charles, New York Amboy, Los Angeles Heard, Londra

Leggi anche World Hamburger Day, Italia leader nel consumo

Leggi anche Gambero rosso, ecco la top dei ristoranti italiani