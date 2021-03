M ichelle Obama non smette di sorprendere, questa volta con una bella novità in arrivo su Netflix. L'ex First Lady sarà protagonista di Waffles + Mochi, un fantastico viaggio nel mondo della cucina (sana) dedicato ai bambini

L'ex First Lady Michelle Obama sta per sbarcare su Netflix con Waffles + Mochi, una serie "culinaria" divisa in 10 episodi e interamente dedicata ai bambini (ma anche agli adulti). Lo show vede protagonista la splendida signora Obama in compagnia dei suoi amici burattini, Waffles e Mochi appunto, pronti a far scoprire al pubblico dei più piccoli l'importanza e la bellezza della cucina casalinga. Ma soprattutto sana.

Waffles + Mochi, le parole di Michelle Obama

"Ho delle grandi notizie per voi! Qualcosa su cui sto lavorando da un po' di tempo e sono davvero molto entusiasta di poter finalmente raccontarvi tutto". Con queste parole appena qualche settimana fa Michelle Obama ha esordito su Instagram, condividendo con i suoi followers provenienti da tutto il mondo la grande gioia per la nuova avventura con Waffles + Mochi.

L'ex First Lady nel suo lieto annuncio ha precisato quando questo show significhi per lei. Michelle si è sempre impegnata a sostegno della salute dei bambini, anche quando era la padrona di casa a Washington al fianco del marito Barack. Durante la presidenza Obama, Michelle ha avviato una campagna di sensibilizzazione contro l'obesità infantile, che negli Stati Uniti d'America rappresenta un problema molto serio che mette a rischio la vita di migliaia di piccoli. L'ex First Lady ha persino piantato un orto nei giardini della Casa Bianca per dare il buon esempio: mangiar sano è il primo passo per godersi una vita felice e in salute.

Waffles + Mochi è prodotto dalla Higher Ground, società fondata dagli stessi Barack e Michelle Obama. La serie prosegue il progetto iniziato durante la presidenza del marito, dedicato appunto alla salute dei più piccoli. Non a caso vanta la collaborazione di Partnership for a Healthier America, con un unico grande obiettivo: "Aiutare le famiglie durante la pandemia (...) per fornire ingredienti freschi alle famiglie bisognose in tutto il Paese, in modo che possano cucinare insieme a casa". In modo sano, of course.

Waffles + Mochi, di cosa parla la serie per bambini

"Ad essere sincera, mi sarebbe piaciuto che ci fosse un programma come questo quando le mie ragazze erano piccole". Così Michelle Obama ha sottolineato (sempre su Instagram) l'importanza di Waffles + Mochi per il pubblico di bambini a cui si rivolge. Lo show di Netflix ha una trama semplice e al contempo molto divertente. Una splendida avventura da vivere con i genitori, comodamente seduti sul divano di casa.

"Si tratta di buon cibo: scoprirlo, cucinarlo e, naturalmente, mangiarlo", per dirlo con le stesse parole dell'ex First Lady. Waffles e Mochi sono due simpaticissimi pupazzi che vivono nella Terra dei Surgelati, ma che coltivano una grande aspirazione: diventare dei provetti chef.

Come fare per realizzare questo sogno? Naturalmente ci pensa la splendida Michelle, che nella serie di Netflix veste i panni della proprietaria di uno stravagante supermercato. Dal loro incontro prende vita un fantastico viaggio intorno al mondo a bordo di un magico carrello della spesa - alla scoperta delle tradizioni culinarie più antiche, delle materie prime e delle ricette tramandate di generazione in generazione dalle famiglie.

Le guest star della serie

Waffles + Mochi è uno show di respiro internazionale. Farà tappa anche in Italia e ospiterà in ogni episodio famosi chef, cuochi amatoriali, VIP e ovviamente bambini. "So che questo è un momento difficile per tante famiglie e spero che questo delizioso show possa portare un po' di luce e risate nelle case di tutto il mondo", ha affermato la signora Obama.

Tra le guest star che animeranno i coloratissimi episodi della serie spiccano volti noti dello spettacolo come gli attori Jack Black (School of Rock) e Rashida Jones (The Social Network, The Office), il rapper e attore Common, il comico Zach Galifianakis, il fashion designer Tan France. Direttamente dal mondo di Stranger Things arriva anche il giovanissimo Gaten Matarazzo, che nella serie di Netflix ormai diventata un cult interpreta il ruolo di Dustin Henderson.

Ma gli ospiti celebri di Waffles + Mochi non finiscono qui. Il nutrito elenco di celebrities include anche le cantautrici e attrici Sia e Mandy Moore, oltre a una rosa di chef a dir poco straordinari: Samin Nosrat, conduttrice del programma cult di Netflix Salt Fat Acid Heat, il celeberrimo José Andrés, fondatore della no-profit World Central Kitchen dedita alla fornitura di pasti in seguito a disastri naturali, e infine Massimo Bottura, fiore all'occhiello della cucina italiana e patron dell'Osteria Francescana, ristorante tre Stelle Michelin.

Waffles + Mochi, trailer e data di uscita

Waffles + Mochi approderà su Netflix martedì 16 marzo, contemporaneamente in Italia e nel resto del mondo. La piattaforma streaming ha già pubblicato su YouTube il trailer ufficiale della serie, in cui possiamo pregustare qualche deliziosa scena dello show di Michelle Obama.

"Se volete diventare degli chef, dovrete sapere ogni cosa sul cibo". E il resto è un susseguirsi di anticipazioni sui due nuovi "eroi del cibo", i pupazzi Waffles e Mochi. Giappone, Perù, Italia (si scorgono le splendide bellezze di Venezia) e tante altre tappe, per un viaggio che sicuramente emozionerà i bambini di tutto il mondo. E - perché no - magari darà qualche utile spunto anche agli adulti, per abbandonare i cibi precotti e confezionati e mettersi ai fornelli.