Wattpad, l’app che ti fa mettere in gioco se ami scrivere

L a piattaforma social dove si incontrano milioni di autori emergenti e lettori che possono decidere come far procedere le storie, capitolo dopo capitolo

Wattpad è una piattaforma social dedicata alla scrittura e alla lettura lanciata nel 2006 e proprietà della Wattpad Corporation, fruibile sia dal sito web che tramite app. Questo social letterario raduna una comunità multilingue di scrittori e lettori, liberi di pubblicare qualsiasi contenuto originale: poesie, racconti, interi romanzi. La registrazione al sito è facoltativa e gratuita, ed è possibile accedervi utilizzando un account Google, Apple o Facebook. Ad oggi su Wattpad sono state pubblicate quasi 600 milioni di storie, e ci sono più di 80 milioni tra lettori e scrittori attivi. Per accedere alla app o al sito è necessario avere almeno 13 anni.

Come funziona l'app

Dopo la registrazione, l'utente può decidere di pubblicare una storia originale, di diverso genere letterario, e di farlo per intero, oppure aggiungendo un capitolo per volta, fidelizzando il lettore, e dando persino un appuntamento fisso con le uscite. Prima della pubblicazione, si passa necessariamente da un revisore online, che valuterà l'idoneità del contenuto. Lo stesso autore cataloga il proprio racconto in un genere letterario classificato in base alla trama, e scegliere il pubblico di lettori, se a tutti o al solo pubblico adulto. È possibile attribuire il copyright alla storia, e orientare il lettore nella scelta, aggiungendo diversi tag riferiti ai temi e sottogeneri della storia.

Wattys: il concorso che premia le storie più belle

Nel 2010, per valorizzare le migliori storie pubblicate sulla piattaforma, nasce il concorso di scrittura di Wattpad: gli scrittori possono iscriversi alla competizione, e candidare la propria storia aggiungendo nella descrizione della storia l'hashtag, #wattys, e l'anno relativo al concorso. Vengono accettate storie redatte nell'anno in concorso o con almeno cinque capitoli pubblicati nello stesso anno. Il concorso si tiene in estate, da giugno ad agosto, mentre i vincitori vengono proclamati nell'autunno successivo. Le storie premiate vengono promosse nei canali ufficiali della piattaforma, per dar loro maggior visibilità.

Le categorie di premi sono:

Gli originali

Letture mozzafiato

Astri nascenti

I nuovi arrivati

I cantastorie

I premi Tap

Si legge e si interagisce con gli autori

Quando un lettore decide di iniziare a leggere una storia, può sapere subito se il racconto è terminato o se la stesura è ancora in corso. In questo caso, per fruire il capitolo successivo è necessario attendere, ma soprattutto si ha la possibilità di interagire con l’autore, lasciando commenti e consigli su come far procedere la narrazione, o cambiare gli scenari della trama.

I commenti degli altri lettori rappresentano il lato coinvolgente di Wattpad: entusiasmo, le critiche, e i suggerimenti per uno sviluppo alternativo della storia, arricchiscono il percorso di lettura che trasforma il social in un vero e proprio bookclub.

Gli autori misurano quanto piace la loro storia

Un autore attivo e prolifico nel panorama editoriale, conosce quanto il suo lavoro ha successo di pubblico e critica. Sono le recensioni e, soprattutto, le vendite in libreria, a determinare il gradimento del romanzo e della storia. Chi inizia a scrivere su Wattpad, avrà a disposizione delle statistiche parecchio utili, che gli consentono di monitorare il “traffico” e il grado di apprezzamento sulle proprie storie. I dati a disposizione riguardano i lettori unici, il numero di letture, i voti e i commenti su ciascun capitolo, il coinvolgimento dei lettori (cioè quante persone che hanno completato la lettura del singolo capitolo) e i dati demografici del pubblico di lettori.

I best seller nati su Wattpad

Non solo singoli lettori, anche gli scouters delle case editrici approdano su Wattpad alla ricerca di nuovi scrittori emergenti. Anche in Italia si cercano talenti sulla piattaforma basandosi sulle visualizzazioni delle storie in tendenza. Dalla comunità di autori social, infatti, sono usciti lavori di successo e molto graditi come la saga di Cristina Chiperi My Dilemma is you (2015), I still love you 2016) e Starlight - quando la notte indossa le stelle pensa a te (2017), pubblicati dalla casa editrice Leggereditore. Lo stesso editore che ha fatto uscire Mess (2015) e Disconnect(2017) di Ilaria Soragni.

Sempre nel 2015 la casa editrice Mondadori pubblica Gray, primo di due libri, di xharryslagh. Tra il 2016 e il 2017, dopo la pubblicazione di After, comincia la trilogia Bad Boy di Blair Holden, sempre uscita prima su Wattpad, con la casa editrice Sperling & Kupfer.

Alcuni titoli da non perdere

Over Un’overdose di te. e il relativo sequel Over 2 - camminiamo nel vento, #TBT - indietro non si torna, (di Sarah Dardikh) Baci nell'ombra e il relativo sequel Baci scoperti, di Sharon Pivetta, Ricomincio da te e Il rischio del segreto, prima pubblicata su Wattpad e poi diventata cartacea, (sempre di Sarah Dardikh). Un'altra storia pubblicata è Burning Up di Claudia Castiello. La casa editrice Albatros il filo invece, pubblica la trilogia di romanzi Il miglior amico di mio fratello di Luana Papa a cui segue, dopo il grande successo ottenuto, la trilogia di Manuela Ricci Un amore proibito. In occasione del Salone di Torino 2019, la Hope Edizioni pubblica il romanzo Come Anima Mai, di Rossana Soldano, già un successo su Wattpad con il titolo One Sole Direction (OSD).