S coprire i luoghi del tuo romanzo preferito, leggere e-book gratis e condividere recensioni: 10 app imperdibili per chi ama i libri.

Romanzi rosa, thriller o gialli: chi ama i libri non ne ha mai abbastanza e ha a disposizione tante novità, soprattutto in fatto di app. Esistono infatti diverse applicazioni che consentono di vivere a tutto tondo l’esperienza della lettura. Con lo smartphone e il tablet puoi leggere gli e-book, ma anche scoprire le ultime novità in fatto di libri e condividere le tue recensioni. Sapevi che esiste un social network dei lettori e una libreria per avere accesso a romanzi gratis? 10 app imperdibili per chi ama i libri e non ne può fare a meno.

Apple Books

Apple Books è l’applicazione perfetta per chi ama leggere sullo smartphone. Tiene traccia delle letture passate, aiuta a scovare nuovi libri, ma anche a scoprire gli audiolibri con le voci di personaggi famosi o scrittori. Oltre a un sistema di catalogazione molto efficace, l’app ha anche una “modalità notturna” che consente di leggere nelle ore buie senza affaticare la vista.

Amazon Kindle

L’app Kindle di Amazon permette di leggere e-book e riviste sia su iPad che iPhone. Il bello di questa applicazione è che regala un’esperienza simile a quella che sperimentiamo quando teniamo un libro cartaceo in mano. Si possono sottolineare delle frasi, tenere il segno della pagina in cui si è interrotta la lettura, ma anche regolare la luminosità dello schermo e tradurre delle parti di testo. La funziona più utile però resta quella che permette di scaricare gli estratti dei libri, per scegliere al meglio cosa leggere e acquistare.

Google Play Libri

A caccia di libri e audiolibri gratis? Su Google Play Libri ce ne sono tantissimi. L’app consente di leggere romanzi o saggi su qualsiasi tipologia di device e con un unico account. Si adatta sia al sistema operativo Android che iOS ed è super comoda.

Goodreads

Dopo Instagram e Facebook, la grande novità in fatto di social network è Goodreads, un vero e proprio social dedicato agli amanti dei libri. Come funziona? Ci si registra gratis, si crea un account e un profilo. A questo punto si possono consigliare libri, condividere recensioni ed entrare nei gruppi più interessanti. Fra le iniziative più divertenti c’è la reading challenge, una sfida a leggere almeno un numero di libri l’anno, informando gli altri riguardo i progressi di lettura.

Wattpad

Lettori e scrittori emergenti si incontrano in Wattpad, una app per leggere libri gratuiti, sia su Android che iOS. Si tratta di una grande community in cui aspiranti scrittori e autori alle prime armi (e non solo) possono caricare le proprie opere. Le storie vanno dal romance al fantasy sino al noir e il thriller. Da qui sono nati bestseller come la saga di After di Anna Todd.

Picoreads

Lo sport preferito degli appassionati di libri? Sottolineare e segnare le citazioni più belle. Picoreads consente di tenere traccia delle frasi degli autori del cuore e di condividerle con altri amanti della lettura. L’app è disponibile solo per gli utenti iOS, mentre chi ha Android come sistema operativo può scegliere Brilliant Quotes.

CityTeller

Scoprire i luoghi del tuo romanzo preferito, passeggiare nelle vie del protagonista e mangiare nel suo stesso ristorante. Un sogno? No, la realtà grazie a CityTeller, una app che ti porta dentro i libri, guidandoti attraverso i luoghi più rappresentativi e le strade che segnano le tappe della storia.

Libro.fm

Libro.fm è una app dedicata agli audiolibri. Conta un catalogo ricchissimo, con migliaia di titoli, dai grandi classici della letteratura ai bestseller. Si può acquistare singolarmente un titolo oppure fare un abbonamento mensile. La chicca in più? La presenza di libri in inglese, un buon modo per allenarsi e migliorare la pronuncia, ascoltando una splendida storia.

Gutenberg Project

Jane Austen, Dante Alighieri, James Joyce, ma anche Herman Hesse, Lewis Carroll e Conan Doyle: questi sono solo alcuni fra gli autori presenti nella libreria online Gutenberg Project. Una raccolta di ebook gratuiti che raccontano la storia della letteratura e che si possono fruire senza vincoli e ostacoli, gratis. I libri sono infatti liberi da copyright e sono stati digitalizzati negli Stati Uniti da alcuni volontari.

Bookly

Bookly è l’app perfetta per i lettori appassionati che hanno bisogno di leggere ogni giorno. Questo software infatti cronometra il tempo di lettura e regala uno stimolo a chi ha bisogno di dedicarsi a un romanzo o un saggio. Attivando il timer si possono segnare i minuti di lettura, ma anche controllare costanza e velocità. Un vero e proprio allenamento per chi ama i libri e vuole leggere il più possibile.