C ome cambia il modo di organizzare il tuo lavoro e la giornata? Basta farsi aiutare da 10 app che pianificano al meglio il tuo tempo e gli impegni!

Come gestire al meglio il tempo quando hai tantissime cose da fare? Nell’era della comunità globale e del digitale, la tecnologia è una perfetta alleata per organizzare molti aspetti della vita e pianificare i diversi impegni per essere super produttive. Tra progetti sul lavoro e appuntamenti puoi rivolgerti alla rete e scaricare alcune applicazioni, facili e intuitive, che ti aiuteranno ad avere il pieno controllo del tuo tempo.

Scopriamo 10 app che cambiano il modo in cui organizzi il tuo lavoro e le tue giornate e avere così ore preziose da dedicare alle tue passioni.

Trello

Trello è un sistema di project management flessibile per collaborare su qualsiasi progetto e creare un’organizzazione online. Scelto dai team consente a chi lavora in remoto di coordinarsi su progetti e incarichi. Che si tratti di lavoro o addirittura della prossima vacanza con la famiglia e gli amici, Trello è l’app che aiuta di definirne l’ordine di priorità con le schede, le liste e le bacheche, facili da usare e veramente intuitivo.

Microsoft to do

Pensata per rispondere alla domanda “cosa c’è da fare oggi?” l’app di Microsoft consente di organizzare molte attività, secondo i propri gusti e proprie preferenze: dal lavoro alla casa, fino al film da vedere. L’app si chiama “To Do” e permette di predisporre al meglio le cose da fare. In questo non sprecherai più risorse destinare a progetti più efficienti e redditizi.

Productive

È l'app assolutamente perfetta per chi desidera fare di più in meno tempo. Monitora le attività quotidiane e ti aiuta a cambiare vita creando una routine di abitudini positive. Puoi creare liste di attività da svolgere. Non solo, analizza i progressi per una determinata attività e trova la giusta motivazione come quando decidi di iniziare a correre per aiutarti a raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissata.

Mindly

Mindly è una app per strutturare rapidamente idee. Viene usata per creare mappe mentali dinamiche e condividerle con gli altri. Ottima per essere usata anche nella didattica è come un universo costituito da molteplici sistemi solari in continua espansione. Ogni nodo della mappa è rappresentato da un cerchio intorno al quale far gravitare altri "pianeti". Puoi produrre, così, delle reti di concetti o idee e tenerle sempre aggiornate. Inserire testi, immagini e link e creare tante relazioni associative differenti.

ATracker

È un’applicazione utilissima che permette di tracciare il tempo in modo ordinato dedicato ad ogni attività quotidiana. Puoi usarla per organizzare qualsiasi attività giornaliera che desideri controllare come le mille attività dei tuoi bambini. Tra le funzionalità più interessanti c’è anche la possibilità di mantenere appunti e un registro completo, impostando allarmi per ogni impegno.

AnyDo

Ecco un’altra app molto utilizzata per la pianificazione e gestione giornaliera di ogni impegno. Con Any.do potrai organizzare, con efficacia ed efficienza, la lista di cose da fare, gestire il calendario, inserire promemoria e note per non dimenticarti più nulla. Non solo, grazie a questa applicazione puoi sincronizzazione in tempo reale telefono, computer, web e tablet per avere tutto in un unico posto e a portata di click.

Doodle

Temi di dimenticarti l’appuntamento dal dentista o la lezione di francese di tua figlia? Con Doodle sarà praticamente impossibile perché ti permetterà di pianificare dettagliatamente tutta una serie di impegni. Con questa app avrai il tuo calendario digitale e potrai abbandona agende e post-it attaccati al frigorifero. Che sia un aperitivo tra amici o una riunione di lavoro Doodle gestisce tutti gli appuntamenti principali scadenzati nell’arco della tua giornata fino a quelli dei mesi futuri.

RescueTime

Vuoi aumentare la tua produttività nello studio e nel lavoro? Scarica RescueTime, ideale per chi vuole eliminare le infinite distrazioni del web. Se stai cercando di capire come organizzare al top la giornata evitando troppe distrazioni esterne e massimizzando l’utilizzo del tuo tempo questo strumento può darti una visione più completa di come passi le ore della giornata. L’app classifica le attività in base al livello di produttività, in modo da poter vedere come l’utilizzo del telefono influisce sulla giornata, il lavoro e il tuo livello di attenzione.

SmarterTime

L’applicazione è in grado di creare un registro temporale dettagliato di tutte le attività che hai svolto in un giorno: dal lavoro alla visione della tua serie tv preferita comodamente sdraiata sul divano. L’app può monitorare ogni attività e restituirti un feedback con un’analisi precisa del tempo di utilizzo. Praticamente Smarter Time è un cronometro automatico per tutte le tue esigenze di gestione del tempo.

Goal Meter

Migliora la routine quotidiana, pianifica le giornate e, come si intuisce dal nome Goal Meter fissa e ti permette di raggiungere i tuoi obiettivi. È un’ottima app per cambiare subito le tue abitudini e creane di nuove con una to-do list che ottimizza la tua giornata. L'applicazione migliora il tuo rendimento e la produttività sul lavoro, dentro e fuori casa, con una routine lavorativa ben definita.