Q uali sono i lavori più cool del 2021? Avete mai sentito parlare di Food Stylist? E di Video Game Designer? Ecco dieci professioni più o meno conosciute che potrebbero riscattarsi quest'anno.

Quali sono i lavori migliori? È difficile trovare quello dei propri sogni, ma non per tutti è così. Alcuni hanno la fortuna di poter scegliere un percorso armonico che rispecchi le proprie ambizioni, altri hanno bisogno di sgomitare (e tanto) per essere notati e altri ancora, intenti a navigare in acque nemiche, non hanno le idee ben chiare.

Fatto sta che, anche causa pandemia, la concezione che abbiamo del lavoro sta cambiando (e anche rapidamente), per questo alcune professioni nel 2021 sono più lanciate e gettonate rispetto ad altre. Il Covid-19 ha reso necessario lo smart working, ma non è l’unica strada da percorrere: esistono – e devono esistere – mestieri svolti in carne ed ossa. Ma quali sono quelli più cool?

1. Social Media Manager

Non è una professione nata in seguito al lockdown, ma sicuramente è di recente formazione. Il social media manager è una figura specializzata che gestisce marketing e canali social di una o più aziende, può lavorare come dipendente o come freelance e, il più delle volte, può svolgere il proprio lavoro comodamente da casa.

Al Social Media Manager spetterà quindi pianificare e definire gli obiettivi e la strategia del cliente, sviluppare contenuti, gestire la community e generare traffico. Un lavoro che affascina e che, grazie all’importanza che oggi diamo ai social, diventa sempre più importante per le aziende (grandi o piccole che siano).

2. Food Stylist

In Italia è forse una delle professioni ancora meno conosciute, ma il Food Stylist è un’arte recente legata al mondo della pubblicità (e all’arte della fotografia). Avete presente quando si dice “mangiare con gli occhi”? Quella è opera di un Food Stylist il quale, con l’obiettivo di una fotocamera, riesce a rendere appetitoso un piatto sfruttando semplicemente uno dei cinque sensi.

Il lavoro del Food Stylist è rendere appetitoso e desiderabile il cibo attraverso l’immagine. Pensate che negli Stati Uniti è necessario seguire dei corsi di formazione per poter diventare un Food Stylist. In Italia questa è una figura che non è stata ancora esplorata fino in fondo e per la quale, al momento, non sono presenti corsi da seguire.

3. Consulente Matrimoniale

Quanti matrimoni sono terminati a causa del Covid? E quante crisi coniugali sono state scongiurate dall’intervento del consulente matrimoniale? Questa è una professione che, finché ci sarà il matrimonio o comunque l’amore sulla faccia della Terra, non si estinguerà. Gli esseri umani in grandi momenti di difficoltà hanno bisogno di qualcuno che gli dica cosa fare e come farlo.

Per questo, quando il matrimonio o la vita di coppia è giunta alla deriva, sopraggiunge questa figura professionale che tenterà di rimettere ordine, o quantomeno chiarire cosa ormai non funziona più. E non temete: neanche il Covid può arrestare questa figura professionale, non ora che c’è Zoom!

4. Guida turistica virtuale

Lavori alternativi? Uno dei più creativi del 2021, considerando i tempi che ci attendono, è sicuramente legato al turismo, uno dei settori maggiormente penalizzati dalla pandemia e che comunque non si è arreso. Le guide turistiche hanno trovato un modo semplice per coinvolgere anche quelle persone poco interessate alle visite guidate.

Anche se bloccati a casa o impossibilitati a viaggiare, i potenziali turisti possono sempre rivolgersi alla guida turistica virtuale: tantissimi musei, ad esempio, hanno organizzato dei tour virtuali mettendo in piedi viaggi interattivi coinvolgendo il più possibile il turista. Immaginate di poter visitare le bellezze di una città europea stando seduti comodamente sul vostro divano: sarebbe un’esperienza completamente diversa, ma non in peggio!

5. Video Game Designer

Passare più tempo a casa ha aumentato la ricerca di passatempi ludici. In tanti hanno scelto i videogiochi come compagni d’avventura, ma vi siete mai chiesti come sarebbe progettarne uno? Questo settore è nato negli anni ’70, quando i primi videogiochi sono arrivati sul mercato facendosi carico di meraviglie e ad oggi è un fenomeno in continua crescita.

Ma, parlando di lavori, cosa fa un Video Game Designer? Il suo compito è quello di creare il miglior gioco sul mercato tenendo conto di diversi fattori (ad esempio il target di riferimento e la console per cui è progettato il videogioco): ciò significa che questa figura non si occupa di realizzare il gioco in sé per sé (quello è compito dei level designer e programmatori), ma deve definire i contenuti del gioco e quindi svilupparne l’idea (che sarà poi progettata), dopodiché dovrà testare i prototipi del gioco e ottimizzare il prodotto.

6. Cloud Architect

Una figura professionale altamente ricercata e che avrà il suo perché negli anni a venire è il Cloud Architect, un architetto che deve progettare e poi costruire ambienti cloud facili da gestire e che si adattino alle esigenze delle aziende.

Il compito di questa figura (che deve avere conoscenze dei sistemi di Cloud Computering Architecture e soluzioni IT) è facilitare quindi quel processo di trasformazione digitale a cui vanno incontro tutte le aziende. Finora, questa figura in genere lavorava come freelance, quindi assunta esternamente all’azienda per svolgere questa mansione ma, ad oggi, è una delle figure professionali più ricercate. Ciò significa che in futuro sarà tra i lavori più gettonati.

7. Hacker Etico

Lavori indispensabili? Ad oggi nessuna azienda (media o grande che sia) può fare a meno di un hacker etico nel proprio team. Più un’azienda è grande e importante, più vulnerabilità avrà a disposizione. Ed è per questo che necessita di un hacker etico nella propria squadra, una figura professionale utile a valutare le vulnerabilità del sistema.

Purtroppo questo lavoro, o meglio questa figura professionale, non è semplice da individuare, ma ad oggi sono nate persino delle certificazioni ufficiali per aiutare le aziende nel processo di ricerca e selezione del candidato ideale (come ad esempio la CEH, Certified Ethical Hacker).

8. Netflix Tagger

Hai sempre sognato di lavorare con Netflix? Ad oggi non è più così utopia. Il colosso dello streaming in genere offre sempre grandi spunti creativi e, tra le ultime novità, pare che esista una figura che deve classificare film e programmi televisivi distribuiti sulla piattaforma.

Ma non finisce qui: come bisogna classificare i prodotti dell’intrattenimento? Semplice: utilizzando dei tag appropriati per migliorare dunque le capacità di ricerca sulla piattaforma. Una posizione molto ambita e con pochissime probabilità di riuscita: in tutto il mondo, Netflix dispone di 30 tagger.

9. Medico

Chi non ha bisogno di un medico nella vita? A volte anche più di uno (in base alla specializzazione). Negli ultimi mesi abbiamo compreso ancor di più l’importanza di una forte assistenza sanitaria e della buona capacità dei medici al servizio dei cittadini. Per questo uno dei lavori che non rischierà mai l’estinzione e che in questo 2021 risulta essere prezioso come l’acqua per sopravvivere è proprio il medico.

Non è un mestiere facile, perché mette a dura prova corpo, mente e anima, ma è la figura che più si avvicina alla definizione di eroe, perché senza di loro l’essere umano non potrebbe mai sopravvivere.

10. Autista per Google Street View

Lavori in quel di Google? La celebre azienda è sempre a caccia di talenti e di persone che amano viaggiare, soprattutto per aggiornare costantemente il servizio Street View: avete presente quando inserite un indirizzo su Google Maps? L’autista per Google Street View serve proprio ad aggiornare le immagini satellitari presenti sulla mappa.

Esistono ancora tante zone inesplorate al mondo, nonostante sembri paradossale, e altre zone che invece Google ha tracciato da troppi anni e quindi necessitano di un upgrade. Per questo motivo, un lavoro come questo è sempre ben gradito.