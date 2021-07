V oglia di mare? Preparare il costume e...poi? Immancabili poi sono gli accessori più hot del momento. Noi abbiamo selezionato i 6 che proprio non puoi non avere.

Pensavi bastasse solo un costume (anche se dello stile giusto) per buttarti in spiaggia, e il resto? Cappello, borsa, pareo e tanto altro: gli accessori da mare per l'estate 2021 sono tantissimi e sono pezzi che mixano utilità e trend che dominano negli ultimi anni.

Noi abbiamo selezionato 6 pezzi imperdibili, a te non servirà altro che aggiungere un click e darti allo shopping online dedicato a mare, sole e spiaggia. Pronta?

Bucket hat

È il cappello da avere assolutamente per l'estate 2021: buckat hat o alla pescatora. Un tuffo negli anni '90 che, nelle sue mille versioni diverse, si adatterà ad ogni stile. Noi puntiamo tutto per il modello sporty declinato in rosa pastello.

Pareo mutlifunzione

Tutte, ma proprio tutte, ne abbiamo uno in borsa per indossarlo all'ultimo minuto ma quanto stile può aggiungere al nostro look il pareo? Sì ai modelli multifuzione come questo che possono essere indossati in mille e più modi fino a trasformarsi in telo mare d'emergenza.

Kimono

Il kimono estivo è quel fashion piece che ti può salvare in diversi momenti della giornata: verso la spiaggia, per un aperitivo o quando alla sera la brezza estiva lascia qualche brivido sulla pelle accaldata. Cosa aspetti?

Pochette

Le borse senza fondo sono una costante 365 giorni l'anno e ormai sarai una vera pro nel trovare tutto ciò che cerchi, ma se ci aggiungi sabbia, salsedine e acqua la sfida potrebbe essere più impegnativa di quel che pensi. Immancabile, quindi, una (o più) pochette per conservare tutto ciò che ti sta a cuore oltre a riparare i solari dai raggi solari diretti.

Borsa da mare

Maxi, in paglia e con spallacci extra lunghi: questa è la borsa da mare perfetta. Al suo interno ci starà davvero di tutto: dai solari a un buon libro senza dimenticare un dose di musica.

Fascia per capelli

Riparare i capelli sotto i raggi solari diretti è utile per evitare che questi si secchino e ne riportino i danni nella stagione autunnale. Oltre ai vari spray solari, una buona fascia per capelli deve entrare nella tua beach bag. Meglio se coloratissime per aggiungere stile al tuo look.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.