T ra commedie romantiche, drammi familiari, thriller e storie agrodolci, la piattaforma Amazon Prime Video propone tanti titoli da non perdere. Ecco una selezione di dieci serie tv da vedere in streaming.

Si fa presto a dire serie tv, perché Amazon Prime Video è una piattaforma di streaming molto prolifica. Tra produzioni originali, titoli italiani o internazionali distribuiti su Amazon, scegliere cosa guardare è quasi un’impresa impossibile. In effetti, è difficile compiere una selezione nell’ampia offerta di titoli. Tuttavia, basandosi sul successo di critica (cioè premi ricevuti) e di pubblico (la popolarità), ecco dieci serie tv da vedere su Amazon Prime Video che non puoi proprio perderti.

Fleabag

Fleabag è un titolo imperdibile, per vari motivi. Uno su tutti: è scritto e interpretato da Phoebe Waller-Bridge (che ha scritto con il regista Cary Fukunaga la sceneggiatura del prossimo film di James Bond, intitolato No Time to Die), che appunto ha creato l’adattamento televisivo di un suo spettacolo teatrale. Lo show è composto da due sole stagioni e nel complesso ha vinto quattro Emmy Awards e due Golden Globe Awards. Il titolo è il nome della protagonista, traducibile più o meno come «sacco di pulci»: la dice lunga sul registro ironico con cui si raccontano le sue vicissitudini, familiari e amorose. Il punto di forza è che ti fa sorridere anche quando, in realtà, ti fa stringere il cuore.

This is Us

Impossibile non appassionarti a questa serie tv, un family drama con i fiocchi. La storia si svolge su tre linee temporali, raccontando la storia di Jack e Rebecca e dei loro figli, da quando erano giovani fino all’età adulta. Soprattutto perché, nel cast corale dello show, non potrai non riconoscere Milo Ventimiglia (il ribelle Jess in Una mamma per amica) e la cantante-attrice Mandy Moore. Amori, matrimoni, figli, litigi, adozioni, lutti… Non manca proprio nulla in questa serie che, senza scadere mai nella soap opera, racconta la vita di una famiglia, attraverso due generazioni.

Il racconto dell'ancella

Questa serie è più conosciuta come The Handmaid’s Tale, proprio come il romanzo di Margareth Atwood da cui prende spunto la prima stagione. In un futuro distopico, un regime teocratico totalitario denominato Repubblica di Gilead prende il comando di quello che una volta erano gli Stati Uniti d’America. La società è riorganizzata in un sistema di classi sociali, in cui tutti coloro che non sono Comandanti, sono asserviti al loro potere. A causa dell’infertilità e del crollo delle nascite, le donne fertili, ribattezzate “Ancelle”, sono assegnate alle famiglie elitarie dove subiscono stupri rituali da parte del proprio padrone con lo scopo di procreare. La serie, con protagonista Elizabeth Moss (ma anche Joseph Fiennes, Alexis Bledel) ha proseguito oltre il romanzo originale e nel 2021 dovrebbe arrivare la quarta stagione.

Modern Love

La serie è ispirata alla rubrica settimanale pubblicata dal New York Times. Il regista John Carney (Once) dirige una serie antologica, in cui ogni episodio racconta una storia a sé stante. Il titolo fa riferimento al fatto che lo show esplora l’amore in tutte le sue forme: quello romantico, familiare, sessuale, platonico e anche l’amore per sé stessi. Oltre alle storie, Modern Love colpisce anche per il cast corale, tra cgli interpreti c'è anche Anne Hathaway.

Little Fires Everywhere

Ispirata al romanzo omonimo di Celeste Ng, la serie (in italiano intitolata Tanti piccoli fuochi) è un dramma familiare incentrato sulle due protagoniste Elena e Mia, interpretate rispettivamente da Reese Whiterspoon (Big Little Lies) e Kerry Washington (Scandal). Le due donne totalmente diverse e quando Mia irrompe nella vita di Elena e della sua famiglia, la sua vita apparentemente perfetta viene sconvolta. Nel cast c’è anche Joshua Jackson, l’ex Pacey di Dawsons’ Creek, questa volta nei panni di un avvocato, marito di Elena.

La fantastica signora Maisel

In sole tre stagioni La fantastica signora Maisel (titolo originale, The Marvelous Mrs. Maisel) è stata anche la “signora dei premi”, grazie anche alla sua protagonista Rachel Brosnahan. Giochi di parole a parte, lo show, ambientato alla fine degli anni Cinquanta, racconta la storia di Midge, casalinga che si prende la sua rivincita su una vita frustrante e intraprende la carriera di attrice comica. Regista e autrice della serie è Amy Sherman-Palladino: il suo nome è una garanzia di successo, infatti la sceneggiatrice è tra i co-autori della sitcom Pappa e Ciccia, ma soprattutto è l’ideatrice di Una mamma per amica.

Made in Italy

Italiana di nome («made in Italy» significa «fatto in Italia») e di fatto, la serie racconta la nascita della moda prêt-à-porter italiana nella movimentata Milano del 1974, attraverso le avventure della protagonista. Irene Mastrangelo (interpretata da Greta Ferro), ventitreenne figlia di immigrati dal Sud, risponde ad un annuncio di lavoro in redazione della rivista di moda Appeal. La prima stagione è appena stata trasmessa in chiaro, ma per fortuna è già disponibile in streaming su Amazon Prime Video. Nel cast ci sono anche Margherita Buy, direttrice della rivista, e Fiammetta Cicogna.

Soulmates

Disponibile dall’8 febbraio sulla piattaforma streaming, è una delle novità dell’anno. Si tratta di una serie antologica che coniuga la ricerca dell’anima gemella con la fantascienza. Secondo la trama, ambientata nel prossimo futuro (tra quindi anni) una società di bio-tecnologie avrà inventato un test per individuare l’anima gemella di ciascuno di noi. L’autore di Soulmates è William Bridges, che è anche dietro titoli di successo come Black Mirror (da cui certo prende spunto per l’ambientazione futuristica) e Stranger Things. Alcuni attori di queste serie sono presenti nel cast.

Homecoming

Su Amazon Prime Video c'è anche la serie Homecoming, che ha debuttato sulla piattaforma italiana nel 2019 e che nel 2020 è tornata con la seconda stagione. Senza spoilerare troppo, si tratta di un thriller ideato da Eli Horowitz e Micah Bloomberg, basata sul loro podcast omonimo. Protagonista della prima stagione è Julia Roberts, che nella seconda ha poi ceduto il testimone a Janelle Monáe.

Celebrity Hunted

Riesci a immaginare quanto sia difficile scomparire per una celebrità nel Ventunesimo secolo? La risposta è proprio in questa serie definita un «reality thriller». É appena stata rivelato il cast della seconda stagione e le riprese sono appena cominciate. Pronta per partecipare (come spettatrice) anche tu alla Caccia all’uomo più famosa d’Italia?