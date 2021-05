C oinvolge 11 attivista e punta a diffondere ottimismo in tutta Europa, dando un palcoscenico a persone reali che trasformano il loro ottimismo in un’azione positiva.

Dopo un anno difficile fatto di blocchi e di distanziamento sociale, Zalando lancia la sua nuova campagna Attivisti dell’Ottimismo. Così 11 attivisti, che arrivano da tutta l’Europa, manderanno video-messaggi di speranza per divulgare gioia e positività.

Zalando ha lanciato questa campagna per far sorridere le persone e per dare un segnale di ripartenza. Quale periodo migliore se non in estate? Lo spot è composto da 22 videomessaggi tutti creati con cortometraggi social di 15 secondi.

D'altronde non è la prima volta che Zalando si attiva a livello sociale. Per questo motivo dona un palcoscenico a persone reali che trasformano il loro ottimismo in un’azione positiva. Tra gli attivisti coinvolti ci sono l’influencer e modella Rianne Meijer, nota per le sue immagini body confident sui social media, il ballerino Salif Gueye conosciuto per il suo stile di danza energico e spesso eseguito per le strade di Parigi e la modella olandese Naomi Shimanda che diffonde un messaggio di positività attraverso la moda.

E non è tutto. Zalando lancia il “Festival dell’Ottimismo” con una serie di eventi e momenti pop-up in tutta Europa. L’obiettivo? Sorridere, ballare e cantare...insomma riprendere la propria vita e ripartire con maggiore fiducia. E questo specialmente dopo il periodo di pandemia. Il 21 giugno ci sarà anche una celebrazione virtuale sullo stare insieme.

Inoltre, il fotografo Jorde Perez Ortiz ha scattato una serie di immagini di "creatori del buon umore" che arrivano da tutta l'Europa e rappresentano in modo unico la positività.

Come ha spiegato Ralph Rijks, Vice President of Global Marketing di Zalando: “Dopo un anno di blocchi, per la nostra campagna estiva 2021, abbiamo voluto celebrare la stagione della speranza e dell’ottimismo facendo sorridere le persone”. Ma chi sono gli attivisti dell’ottimismo? Sono quelle persone che portano gioia agli altri e a loro stessi, con una canzone o un ballo, o un innovativo tutorial sul trucco su Tik Tok.

Gli 11 attivisti sono stati scelti con un cast che si è svolto sui social, mettendo in secondo piano la loro visibilità e dando importanza ai loro contenuti che hanno meglio rappresentato il messaggio di gioia e positività. Il lungometraggio della campagna è stato girato dalla regista londinese Lucy Luscombe.

Per tutto il mese di giugno, Zalando farà cantare l’Italia e lancerà altre attività speciali sul territorio nazionale. Pronte a sorridere con Zalando?