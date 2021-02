Bellezza e cura di sé nel 2021: 10 trend che domineranno i prossimi mesi

L ussuosi disinfettanti per le mani, cura dei capelli antibatterica e rimedi anti luce blu di pc e tablet: queste sono le tendenze di bellezza 2021.

Anche le beauty routine non sono state immuni agli effetti del 2020: centri estetici chiusi, fai da te, maschere e tinte improvvisate ci hanno sicuramente divertite, ma con tutto questo know how, e le infinite call in pigiama, ora è tempo di prenderci cura in modo consapevole di viso, corpo e capelli. Da lussuosi disinfettanti per le mani alla cura dei capelli antibatterica e una reattività dei nostri capelli naturali , queste sono le tendenze di bellezza previste che gli esperti prevedono emergeranno in questo 2021.

1-L'igienizzante per le mani diventa luxury

Il sapone per le mani e il disinfettante ci hanno fatto compagnia per tutto il 2020, un must have sempre in borsa anche oggi. I fondamentali gel igienizzanti per le mani, però, diventano di lusso. I marchi di bellezza hanno già iniziato a produrli con profumi e packaging nuovi, e anche formulazioni maggiormente idratanti per la pelle che diventa seta. Insomma, si bilancerà l'efficacia con la sensorialità che è meno irritante per il microbioma.

2-Cosmetici eco-bio nelle formulazioni e nel pack

I sondaggi hanno indicato che i marchi di prodotti per la cura della pelle che promuovono la trasparenza degli ingredienti stanno guadagnando popolarità. I consumatori vogliono sapere cosa c'è all'interno dei prodotti, e quanto l'Inci sia green. Questa ulteriore pressione ha indotto le aziende a orientarsi verso formule più sostenibili , sia negli imballaggi, che nelle formulazioni, riducendo anche la propria impronta di carbonio.

3-Salva la pelle dalla luce blu di pc e tablet

La pandemia, ha trasformato gran parte della nostra vita in digitale. Ma mentre gli effetti dannosi della luce blu sulla pelle non sono un segreto, le aziende stanno scoprendo ingredienti di bellezza più innovativi che possono aiutare a combatterli. Con ingredienti come rosa rubiginosa, licochalcone A, curcuma e alghe, le formulazioni disponibili stanno diventando sempre più fresche ed efficaci.

4-Rossetto liquido a prova di mascherina

È tutta una questione di trucco a prova di mascherina, in era COVID. I rossetti liquidi in particolare stanno tornando alla ribalta in questa stagione. Il rossetto, anche se le labbra escono poco allo scoperto ormai, deve essere rigorosamente long lasting, magari una tinta liquida che non se ne va, se non con una passata di bifasico a base oleosa.

5-Viva lo skinimalismo

Dopo una pandemia, il trucco senza trucco è tornato. Un nuovo splendore tutto naturale che passa, prima di tutto, dalla salute della pelle. Complicate sessioni di trucco davanti allo specchio lasceranno il posto, in questo 2021, alla bellezza al naturale: il viso è luminoso, le lentiggini visibili.

6- I prodotti per la "Zoom Face"

Le settimane passate a fissarci durante le videochiamate hanno un prezzo da pagare: zampe di gallina, borse per gli occhi e rughe sulla fronte. In questo avvio di 2021 sono aumentate le richieste di trattamenti per la zona degli occhi, il più popolare è la blefaroplastica della palpebra inferiore per ridurre l'aspetto delle borse sotto gli occhi. Un rimedio efficace per l'occhio affaticato dalle call? Crema contorno occhi alla caffeina per ridurre il gonfiore e illuminare lo sguardo.

7-Cura antibatterica per i capelli

Considerando che la persona media si tocca i capelli 10 volte in un'ora, probabilmente è contaminata da tutta una serie di batteri e virus invisbili. Molti marchi stanno iniziando a sviluppare prodotti per la cura dei capelli antibatterici come shampoo, spray detergenti, ecc. con agenti disinfettanti antimicrobici che eliminano i germi rimuovendo lo sporco.

8-Cuoio capelluto: botox e super trattamenti

Se la cura dei capelli possiamo dire sia mainstream, l'attenzione per il cuoio capelluto sta prendendo sempre più piede. Alcune nuove tendenze includono plasma ricco di piastrine (iniezioni di "oro liquido" che contengono dati scientifici che migliorano la caduta dei capelli), un approccio alla rovescia facendo uso di integratori per aiutare la salute dei capelli e del cuoio capelluto, e il botox sulla cute grassa per contrastare l'eccessiva produzione di sebo.

9- La cura della pelle viene dalla natura

Con alcuni degli ingredienti di bellezza più popolari e ricercati come bakuchiol , centella asiatica, zenzero e fiori di amamelide, si prevede che la cura della pelle a base vegetale raggiungerà un forte aumento nel 2021. Fino a poco tempo, la cura della pelle a base vegetale era considerata di nicchia, ma grazie all'aumento dei consumatori attenti all'ambiente, molti marchi di massa stanno introducendo prodotti a base vegetale. La salute del microbioma è stata una parola d'ordine nel settore per anni, ma cura della pelle probiotica vedrà probabilmente un enorme boom in questo 2021. Si tratta di un ecosistema di microrganismi viventi sulla nostra pelle (ce ne sono miliardi). I prodotti che combinano probiotici e prebiotici (cioè, simbiotici) riescono a bilanciare in modo più efficace il microbioma.

10-Hairstyle a bassa temperatura

Questo non vuol dire che dovrete rinunciare a piastre, ferri e asciugacapelli, ma un po' di pausa dal calore eccessivo farà bene ai capelli. Via all'asciugatura naturale e allo styling da "Casa nella prateria" Sì, perché le trecce son tornate e diventeranno sempre più creative con tecniche di intrecciatura (comprese le trecce a bolle e le trecce a scatola) che sono protettive, a bassa manutenzione e super cool.