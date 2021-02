U n thriller fantascientifico con due attori brillanti ci racconta in modo avvincente un amore ai confini della realtà: è Bliss, che arriva su Amazon Prime Video il 5 febbraio



Che vuol dire reale? Questa citazione da Matrix, capolavoro fantascientifico del 1999, cade a pennello per parlare di Bliss, nuova pellicola targata Amazon Prime che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 5 febbraio.

Bliss, che vede protagonisti Salma Hayek e Owen Wilson, ci porta in una dimensione all'interno della quale niente è come sembra: la realtà come l'abbiamo sempre conosciuta potrebbe non esistere, così come le nostre esperienze (sia negative che positive) e i nostri affetti.

Ma quale sarà il prezzo da pagare? E quanto drammatica può essere la presa di coscienza che nessuna sfaccettatura della tua esistenza è ciò che credevi che fosse?

Bliss, la trama

Ma andiamo per ordine e scopriamo, nel dettaglio, di cosa parla Bliss. All'inizio del film facciamo la conoscenza di Greg (Owen Wilson), un uomo che cerca di affrontare ogni giorno al meglio nonostante sia un periodo difficile.

Greg ha infatti affrontato un divorzio complesso, rimpiange i bei tempi andati ed è in pensiero per sua figlia Emily (Nesta Cooper) che, seppur cresciuta e in procinto di laurearsi, resta al centro dei suoi pensieri.

Greg ha un'immaginazione fervida, che sfoga disegnando scene idilliache sul suo taccuino. La vita, però, lo sta mettendo a dura prova: è dipendente dagli antidolorifici e dopo l'ennesima convocazione dal suo superiore, viene licenziato. Per di più, in modo paradossale, uccide il suo capo accidentalmente.

L'omicidio non è però la cosa più strana che gli capiterà: fuggito in un bar per affogare i suoi dispiaceri nell'alcol, Greg incontrerà Isabel (Salma Hayek), una senzatetto bellissima e misteriosa. Isabel lo avvicina a sé, lo guarda con gli occhi dell'amore, lo strega: la loro attrazione è magnetica.

La storia prende una piega quasi magica quando Isabel decide di mostrare a Greg i suoi poteri magici e di fargli scoprire che anche lui li possiede. La magia lascia poi il posto allo stupore non appena Isabel rivela a Greg che tutto ciò che li circonda non è reale: stanno vivendo, infatti, in una realtà artificiale, simulata al computer.

Bliss, trailer e anticipazioni

Chi odia gli spoiler farà bene a passare oltre anche se, in realtà, il trailer del film (rilasciato il 12 gennaio di quest'anno) è più che esplicativo. Greg, infatti, si sveglierà all'interno di un laboratorio e ricorderà di essere uno scienziato che sta prendendo parte a un esperimento condotto da Isabel.

Non solo: Isabel gli rivelerà che sono tra i pochissimi umani in carne e ossa ad abitare quella complessa simulazione al computer. Per di più, assorbendo le giuste combinazioni di cristalli colorati, i due possono piegare le leggi della fisica e viaggiare in un'altra paradisiaca realtà alternativa.

Tutto si basa su un dispositivo di visualizzazione del pensiero, che permette di scappare da sé stessi ma, considerando il contrasto tra la vita alternativa e la più "vita reale", Greg comincia a farsi delle domande.

Diventa sempre più pressante il bisogno di capire se, effettivamente, c'è un fondo di verità in quanto ha vissuto: la sua ex moglie, sua figlia, chi è reale e quali sono le ripercussioni, a lungo termine, dell'aver vissuto una sorta di farsa, per altro cupa e grigia?

Le domande di Greg diventano via via più drammatiche, in un crescendo che tiene con il fiato sospeso.

Bliss, il regista e la concezione di realtà

Bliss è diretto dal regista Mike Cahill. Si tratta di un veterano della fantascienza, che ha all'attivo pellicole del calibro di Another Earth, nella quale si è già cimentato con i mondi e le realtà parallele.

Il messaggio che Cahill vuole trasmettere è che la nostra esistenza è interamente permeata da ciò che ci circonda. Per il regista persino riconoscere il vero amore può essere difficile se ci si ritrova improvvisamente fuori contesto, a dispetto di quanto si possa dire sull'anima gemella.

Le nozioni di identità, di mortalità, persino di senso di colpa cambiano se ci si ritrova nella condizione di alterare, modificare e cambiare gli eventi. La domanda, di fondo, è una sola: cosa si può diventare quando si capisce che si può giocare con la realtà?

Curiosità su Bliss

Stando a quanto rivelato da alcuni magazine statunitensi, sul set la coppia Hayek-Wilson è stata esplosiva, in senso assolutamente positivo. Pare infatti che i due si siano divertiti a girare insieme, cosa che, però, in alcuni casi ha messo in difficoltà il regista: i due si scambiavano molte battute e a volte faticavano a restare seri.

Un'altra curiosità interessante è che Salma si è davvero impegnata per rendere il lato più selvaggio del personaggio di Isabel. La Hayek, infatti, è sempre glamour e molto curata e per lei è stata una sfida mostrarsi scompigliata e "sporca" sul set.

Infine, per chi volesse programmare una vacanza, le scene sull'isola paradisiaca dove Isabel e Greg fuggono sono state girate a Spalato e sulla meravigliosa isola di Lopud, in Croazia.