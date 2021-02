Carnevale 2021: come festeggiare nonostante le restrizioni Covid

L a pandemia di Covid-19 cancella i piani e gli eventi del Carnevale 2021: qualche idea su come festeggiarlo in casa, rispettando le norme anti-covid e divertendosi ugualmente.

Il Carnevale 2021 subisce le conseguenze della pandemia di Coronavirus: siamo ancora lontani dalla normalità, le vaccinazioni vanno a rilento e la prevenzione viene prima di tutto. Festeggiare il Carnevale, da sempre una festa piuttosto amata da grandi e piccini, è possibile anche in casa. Non potremo assistere alle sfilate dei carri, alle feste in maschera, al Carnevale di Venezia o Cento, ma ciò non significa che non possiamo travestirci anche nelle mura domestiche.

Il divieto di assembramenti è ancora in atto, dunque non si possono organizzare delle feste in casa: sono consentite le visite degli amici o parenti più stretti. La data del Carnevale è diversa ogni anno e i suoi calcoli si basano sulla Pasqua. Il Giovedì Grasso nel 2021 cadrà l’11 febbraio, mentre la Domenica di Carnevale 2021 è prevista per il 14 febbraio, in concomitanza con la Festa degli Innamorati. Come festeggiare il Carnevale 2021 in casa? Vi diamo anche degli appuntamenti virtuali imperdibili, consigliandovi ricette, abiti e idee.

Carnevale 2021: idee per festeggiarlo

Non rinunciare alla festa di Carnevale: le idee per trascorrerlo in casa sono comunque moltissime. Una serata cinema a tema carnevale, scegliendo i film più belli del periodo, oppure un party virtuale da organizzare con gli amici più stretti. Tra le attività da svolgere in casa, i lavoretti con i figli, un modo per tenerli impegnati con la creatività.

Tra le idee migliori proponiamo le ricette: trascorrere qualche ora in cucina è sempre motivo di svago. Tra zucchero, uova e farina, un modo per divertirsi e sfruttare le abilità culinarie affinate durante la quarantena. In ultimo, chi lo dice che in casa non possiamo travestirci? Anzi, è l’occasione di organizzare una sfilata carnevalesca.

Cibi a tema carnevale

Le ricette di Carnevale sono da sempre amatissime. Se la quarantena ci ha insegnato qualcosa di importante, è proprio il valore della cucina. Quanti di voi hanno cercato il lievito nei supermercati, per mettersi a impastare pizze, focacce e pane? Carnevale è una festa ghiotta di dolci e leccornie. Le castagnole, le mascherine di cioccolato, le frappe (o chiacchiere, bugie), le frittelle dolci di ricotta o mandorle e mele, i bombolotti morbidi con cuore di cioccolato. Solo a leggere il nome delle ricette ci viene un languorino.

In tempi di restrizioni, mettersi ai fornelli può essere un modo per distogliere l’attenzione dai pensieri negativi. Senza dubbio, la ricetta delle castagnole di carnevale è una delle migliori, ma potete anche cercare altri dolci di Carnevale. Il successo è comunque assicurato: da sempre il cibo è sinonimo di convivialità, un momento da ritagliarsi con la propria famiglia per festeggiare.

Abiti e make-up carnevaleschi

Come vestirsi e truccarsi per il Carnevale 2021? Sì, siamo in casa, ma questo non significa che dobbiamo perdere o rompere le tradizioni secolari della festa. Possiamo indossare molti costumi e organizzare delle sfilate con i figli o i conviventi. Coinvolgete le persone che abitano con voi, divertitevi a creare nuovi make-up di carnevale, scegliete i travestimenti e naturalmente addobbate gli ambienti. Possiamo anche darvi qualche consiglio sull'organizzazione di un carnevale ecologico e sostenibile.

Mascherine e coriandoli, piatti pieni di dolci tipici del periodo e appuntamenti online. Tra i costumi di carnevale per bambini più apprezzati, troviamo ispirazione nei cartoni Disney, oltre che nei classici da principessa, da unicorno o da supereroe. Non ponete limiti alla fantasia e alla creatività. Per il make-up, potrete puntare su un classico da gatta, leopardo o tigre. Se siete indecisi sul vestito, ecco delle idee sui costumi di Carnevale economici.

Party? Sì, grazie a Zoom

Fare una festa per festeggiare il Carnevale 2021 è possibile: affidiamoci alle applicazioni e piattaforme online che permettono di vedersi tramite la webcam con amici e parenti. Molte scuole si stanno organizzando per le festicciole carnevalesche. È sempre un momento di gioia, di ritrovo, ma soprattutto di scherzi, e non è giusto rinunciarvi per colpa del Coronavirus. Pertanto, accendete i computer e il 14 Febbraio ritrovatevi con amici e parenti: potrete anche seguire gli eventi previsti online sul Carnevale da Venezia o Viareggio.

Eventi di Carnevale 2021 annullati per Covid

Il Carnevale di Venezia è stato ufficialmente annullato, tuttavia avrete la possibilità di trovare degli eventi in streaming sui canali ufficiali. Il palinsesto prevederà degli incontri sul Carnevale di Venezia: le tradizioni antiche e la storia narrate dagli esperti.

Un altro evento importantissimo del periodo è il Carnevale di Viareggio: i suoi carri allegorici sono un tripudio di arte e di cultura. Per la prima volta nella storia, dopo 150 anni, il Carnevale di Viareggio si terrà tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Come per Venezia, anche Viareggio offrirà degli approfondimenti sul carnevale tramite i canali ufficiali dei Social Network.

La festa prevista per il Carnevale di Verona è stata spostata al 7 maggio 2021: noto come tra i più antichi carnevali in Europa, sarà un appuntamento imperdibile. Ultimo, ma non meno importante, è il Carnevale dei bambini e delle bambine di Mantova, che si terrà online, con una caccia al tesoro virtuale. Perfetto per non fare perdere ai vostri figli la magia del Carnevale.