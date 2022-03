Ecco come rivisitare il tuo look per creare, con una combinazione vincente di capi e accessori, un costume perfetto!

Il Carnevale, festa dai mille colori dove ogni scherzo vale, è espressione della cultura dei Paesi a tradizione cattolica e indica il periodo ludico prima dell’inizio della Quaresima. Tutti, adulti e bambini, si possono sbizzarrire con la scelta dei costumi più divertenti.

Ma veniamo al gentil sesso… per essere all’altezza di una festa mascherata, come potresti travestirti? Basterà aprire il guardaroba e fare una selezione dei capi reinventandoli per l’occasione. L’obiettivo è creare il personaggio o lo stile che preferisci, comprando o facendoti prestare solo pochi elementi. Se pensi che sia difficile partire dagli abiti di tutti i giorni per creare un costume di Carnevale, segui i nostri consigli pratici e metti a frutto le tue idee.

Minnie

Se ritieni che un lupetto nero sia adatto solo a situazioni formali o a seri contesti lavorativi, ti sbagli! Come donare nuova vita a un capo presente in tutti i guardaroba femminili? Se ti piace un travestimento alla Minnie, puoi indossarlo con una gonna a ruota di colore rosso (o di un altro colore acceso)… se fosse a pois, sarebbe perfetta. Gli accessori giusti, un trucco romantico e un cerchietto con un fiocco completeranno il look.

Alice nel paese delle Meraviglie

Se hai, invece, un vestito azzurro (anche con qualche fantasia), potrai entrare nel mondo delle meraviglie di Alice, aggiungendovi un grembiule bianco (o comunque di tonalità chiara), ballerine e cerchietto neri (i capelli andranno portati sciolti e lisci, o indossando una parrucca se non sono biondi).

Fatina

E Trilly? Chi non ha sognato di trasformarsi nella graziosa fatina che accompagna Peter Pan nelle sue avventure? Finalmente è arrivata l’ora di indossare quel vestitino verde che è rimasto per secoli nell’armadio, perché non sapevi come portarlo. Collant (verdi… potreste acquistarli di un verde scuro o petrolio, per poi riutilizzarli con altri capi negli outfit di tutti i giorni), scarpine fru fru (non necessariamente green) e una crocchia in testa faranno il resto. Ma non stiamo dimenticando niente? Le ali… per volare via quando vorrai e, dopo la seconda stella a destra, raggiungere l’“Isola che non c’è”.

Esmeralda

Se in te alberga un animo da gitana, ti sarà senz’altro facile trovare qualcosa nell’armadio che ti renderà un po’ Esmeralda de Il Gobbo di Notre Dame. Indossa una gonna lunga (quella in stile provenzale è perfetta) da abbinare a una casacca multicolor. Sono indicate anche delle camicie casual o maglie off-shoulder che lasciano intravedere le spalle. Che cosa manca? Ballerine, capelli un po’ spettinati, trucco vivace e orecchini ad anello. Abbonda con anelli, collane e braccialetti… insomma, non lesinare con gli accessori! Se accompagnerai il tutto con un tamburello, sarai perfetta.

Lara Croft

Lasciando il mondo Disneyano, agli animi più avventurosi e graffianti, consigliamo un costume alla Lara Croft. Basteranno dei pantaloni sportivi (meglio se leggermente attillati) color sabbia, anfibi o stivaletti sportivi e una canotta bianca. Poiché il periodo non è proprio dei più caldi, abbina anche una camicia a quadri o sportiva. Fra gli accessori: pugnale giocattolo e uno zaino mimetico.

Cat Woman

Per le sensuali non c’è travestimento migliore di Cat Woman: maglioncino aderente, leggings o jeans attillati neri, scarpe o stivali dal tacco abbastanza alto. Aggiungi uno smokey eyes e un cerchietto da gatta e sarai la regina della serata!

Ballerina

Se vuoi trasformarti in una ballerina, ti basterà indossare un body e una gonna di tulle. Completa il look con uno chignon, un trucco delicato e delle ballerine. Se hai degli scaldamuscoli, mettili!

Figlia dei fiori

Anche per essere una degna “figlia dei fiori” non dovrai risparmiare sul colore. Come realizzare un autentico stile hippy? Con un vestitino colorato o una maxi camicia su un paio di jeans a zampa d’elefante. Stivali sportivi, scamosciati (alla caviglia o al ginocchio) o zeppe saranno più che azzeccati. Per completare l’outfit, occhiali da sole a goccia e, da avvolgere intorno alla testa, una corona di fiori, una fascia colorata o di caucciù.

Dirty Dancing

Se vuoi catapultarti indietro di qualche anno e diventare la mitica Baby di Dirty Dancing, indossa una paio di jeans, una camicia (da portare dentro ai pantaloni o con un fiocco nella parte terminale) e delle sneakers in tela. Hai anche tu al tuo fianco Johnny Castle?

Look anni '20

Uno stile molto amato è quello degli anni '20, ma come dargli vita con gli abiti del proprio guardaroba? Basterà partire da un vestitino smanicato lungo alle ginocchia (meglio se tempestato di frange in stile Charleston). Aggiungi un paio di collant neri, scarpe con tacco (vanno bene anche quelli di media altezza), un paio di guanti da gran serata e una grande piuma da fissare in testa con un nastro di raso. Un solo elemento - che si tratti dei capelli o del rossetto - sarà sufficiente per renderti super chic e con quell’allure retrò fondamentale per calarvi nella parte. Sì anche a boa e reggicalze. E in termini di beauty? Via libera ai capelli ondulati, ai caschetti e agli occhi con trucco marcato (scegliere colori scuri). Nascondi, invece, le sopracciglia con un buon fondotinta e ridisegnale verso il basso.

Vampire

Per diventare, invece, delle perfette vampire? Incarnato chiaro, occhi rossi e canini appuntiti. Scegli un look sofisticato da femme fatale. Un esempio? Un lungo abito nero in pizzo da completare con una maxi mantella lunga fino a terra.

Ugly Betty

Se sei fan di Ugly Betty indossa i capi peggiori del tuo guardaroba, scegliendo gli abbinamenti più sbagliati. Finalmente potrai vestirti come ti pare senza essere giudicata. Cosa ne dici di una blusa arancione a pois blu con sopra uno smanicato rosso di lana infeltrita da portare aperto su una gonna scozzese? Aggiungi, poi, un trucco leggero, occhiali da vista e un apparecchio finto per i denti.

Look sportivo

E un'idea per le più pigre? Trasformarsi in sportive almeno a Carnevale. Recupera tutti i capi e gli accessori che con tanti buoni propositi speri di utilizzare, prima o poi, in palestra, e via ... di corsa. Al party in maschera!

Buon Carnevale a tutte!