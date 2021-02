Cosa vedere su Apple TV

F uturi immaginari, storie da brivido, scandali e tanto altro. Su Apple TV possiamo vedere e gustare contenuti originali ed esclusivi tra serie, film e documentari con cast a dir poco stellari. Eccone sei assolutamente da non perdere

Serie tv, documentari e film: ecco cosa possiamo vedere su Apple TV, arrivata in Italia da poco più di un anno ma è già chiaro che il suo intento di dare del filo da torcere a Netflix e alle altre piattaforme streaming più popolari. Dal 1 novembre 2019 mette a disposizione degli abbonati dei contenuti originali ed esclusivi per tutta la famiglia, puntando su cast stellari e un costo piuttosto contenuto.

Niente male come inizio. E i contenuti nei mesi si sono arricchiti ulteriormente con nuovissime uscite, le ultime in arrivo sulla piattaforma proprio nelle prime settimane del 2021. Che sia da iPhone, iPad o Mac attraverso la app Apple TV ci si può godere un bel film, una serie o anche un cartone animato (per chi ha bimbi a casa) comodamente da casa, nella pausa pranzo in ufficio e ovunque di voglia. Con l'ultimo aggiornamento, poi, Apple ha fatto un ulteriore passo in avanti e i contenuti sono fruibili anche sulle smart Tv Samsung, LG e Sony.

Buone notizie anche per chi non è ancora entrato nella famiglia Apple. Come precisato dallo stesso colosso, tutti i browser sono in grado di connettersi al sito (tv.apple.com) inclusi Chrome, Safari e Firefox. A questo punto non ci resta che scoprire cosa possiamo vedere su Apple TV, con i contenuti più interessanti della piattaforma streaming.

The Morning Show

La serie più popolare su Apple TV è sicuramente The Morning Show, creatura di Jay Carson e con un poker di attori a dir poco eccezionali: Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell e Billy Crudup. The Morning Show punta i riflettori sul più celebre notiziario americano in onda al mattino, o meglio sul conduttore Mitch Kessler. Il giornalista si ritrova al centro di un controverso scandalo sessuale e per questo viene licenziato in tronco dalla rete. Al suo posto arriva Bradley Jackson, una conduttrice dall'etica d'acciaio con la quale nasce una accesa rivalità.

Dickinson

Uno dei contenuti di punta di Apple TV è Dickinson, serie creata da Alena Smith che - come si evince dal titolo - racconta la storia delle celebre e amatissima scrittrice americana. Gli episodi non sono un racconto fedele al cento per cento e la produzione si è presa la "licenza poetica" di inserire qua e là degli anacronismi. La serie racconta con uno stile moderno e davvero unico vita, opere e amori di Emily Dickinson, interpretata dalla giovane Hailee Steinfeld. Un personaggio che ha già catturato il cuore delle lettrici generazione dopo generazione, che di certo si farà amare anche sul piccolo schermo.

Amazing Stories

Se c'è una serie imperdibile su Apple TV è proprio Amazing Stories, che riporta in auge l'omonima serie del 1985 creata dal genio di Steven Spielberg. Amazing Stories è un'interessante e sorprendente serie antologica, in cui cioè ogni episodio racconta una storia con un inizio e una conclusione. Una piccola raccolta di avventure dalle sfumature horror, fantasy e fantascientifiche, ma nelle quali non mancano romanticismo e grandi emozioni. Steven Spielberg è produttore esecutivo di Amazing Stories, perciò la serie vanta la sua supervisione e il suo tocco magico.

Servant

Amanti dell'horror vecchia scuola, Apple TV ha una bella sorpresa anche per voi. Da un'idea di M. Night Shyamalan nasce Servant, serie ambientata a Filadelfia che racconta una storia semplicemente da brivido. I coniugi Turner (interpretati dagli attori Toby Kebbell e Lauren Ambrose) cercano una tata per il loro bambino neonato. Dopo un'accurata selezione decidono di assumere Leanne (Nell Tiger Free). La giovane non ha idea dell'incubo che la aspetta in casa Turner: il neonato è in realtà una bambola reborn.

See

See è presente su Apple TV sin dalla data di lancio della piattaforma streaming e anche a distanza di tempo resta uno dei contenuti più apprezzati dagli utenti. Complice la storia, creata da Steven Knight che ha già alle spalle titoli apprezzatissimi come Peaky Blinders. Ma è innegabile che la cifra vincente della serie sia anche l'attore protagonista, quel Jason Momoa che ha fatto cadere tutte ai suoi piedi nei panni di Khal Drogo ne Il Trono di Spade e in quelli di Aquaman. See è ambientata in un futuro immaginario in cui la popolazione del Pianeta è stata decimata da un virus. I pochi sopravvissuti hanno perso la vista e vivono avvolti nella totale oscurità. Ma ecco il colpo di scena: nascono due gemelli in grado di vedere.

For All Mankind

Tra le serie assolutamente da vedere su Apple TV c'è senza dubbio For All Mankind, disponibile su Apple TV dal novembre 2019 e considerata a furor di popolo una delle serie più interessanti e belle tra quelle presenti in catalogo. Direttamente dal creatore di Battlestar Galactica, Ronald D. Moore, entra nelle nostre case un fulgido esempio di distopia. La serie racconta un futuro alternativo in cui non sono gli americani ad aver messo per primi piede sulla Luna, bensì i russi. La NASA vive, quindi, una profonda crisi non essendo la punta di diamante dell'astronomia mondiale. Così decide di battere i russi con una missione davvero speciale: mandare la prima donna sulla Luna.