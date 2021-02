L 'anno è appena cominciato, eppure abbiamo già un'idea di cosa vedere su Sky nel 2021: i titoli sul piatto sono tantissimi, tra produzioni originali e show internazionali

Pronte a mettervi comode? Stiamo per elencarvi cosa vedere su Sky nel 2021 e, diciamolo, l’offerta è davvero ampia tra novità assolute e nuove stagioni di serie tv cult.

Il consiglio è tenere sempre d’occhio la programmazione mensile di Sky, per essere aggiornata ogni mese di tutte le uscite. Intanto, anche in attesa di conoscere le date di uscita, ecco una selezione di titoli da non perdere assolutamente.

Le serie italiane di Sky in arrivo nel 2021

Tra i titoli in arrivo nella nuova stagione di Sky sono almeno cinque le serie da tenere d’occhio. Oltre all’attesa serie su Francesco Totti, ci sono l’ultima stagione di Gomorra – La serie, ma anche tante novità, tra drammi epici, storie fantastiche e remake di film campioni d’incasso.

Domina

In linea con produzioni già note (dal film Il primo re alla serie Romulus), Kasia Smutniak sarà protagonista di un dramma epico ambientato nell’antica Roma. L’attrice interpreta Livia Drusilla, che dopo numerose avversità riesce a diventare la donna più potente del mondo.

I costumi sono opera del premio Oscar Gabriella Pescucci (L’età dell’innocenza, C’era una volta in America). Anche il grande cast è epico, con interpreti internazionali, tra cui Liam Cunningham (Il Trono di Spade) e Claire Forlani (Vi presento Joe Black) e la partecipazione di Isabella Rossellini (Velluto Blu, La morte ti fa bella).

Speravo de morì prima - La serie su Francesco Totti

Anche chi non segue il calcio non può perdersi uno dei titoli più attesi di Sky: a marzo, arriva finalmente la serie Speravo de morì prima - La serie su Francesco Totti, con Pietro Castellitto nei panni del calciatore e Greta Scarano in quelli di Ilary Blasi.

La serie racconta la fine del lungo percorso del Capitano della Roma con la maglia giallorossa (rimasta sempre la stessa per 27 anni), includendo le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera. È il racconto del tormentato periodo prima del ritiro, con uno sguardo nella vita privata di un uomo coraggioso, semplice e autoironico, legato da sempre al calcio e a una città, Roma, di cui è diventato negli anni simbolo e bandiera.

Anna

Dopo il successo de Il Miracolo, Niccolò Ammaniti è al secondo progetto televisivo con Sky. Ideata e diretta da Ammaniti con Francesca Manieri (Veloce come il vento, Il Primo Re, Il Miracolo, We Are Who We Are), la serie Anna è ispirata all’omonimo romanzo del regista-scrittore.

È un racconto distopico di un mondo distrutto, devastato da un virus che uccide gli adulti e risparmia i più piccoli. Protagonista è Anna, interpretata dall’esordiente Giulia Dragotto, ragazzina che parte alla ricerca del fratellino rapito, Astor. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. Giorno dopo giorno, tuttavia, scopre che le regole del passato non valgono più e che dovrà inventarne di nuove.

Gomorra 5

Non c’è ancora una data di uscita, ma tra i titoli in arrivo su Sky c’è il quinto e ultimo capitolo della serie Gomorra, ormai famosa anche a livello internazionale.

Della conclusione non si sa ancora nulla, ad eccezione di uno “spoiler non spoiler”. Oltre al ritorno confermato di Salvatore Esposito nel ruolo di Genny Savastano, ci sarà anche Marco D’Amore nel ruolo di Ciro di Marzio. Il personaggio era morto nel finale della terza stagione, ma trattandosi de L’immortale, come il film di raccordo uscito nel 2019, Ciro non poteva certo sparire troppo presto.

A casa tutti bene

Sì, si intitola proprio come il suo film campione d’incassi, la prima serie diretta da Gabriele Muccino. Il regista ha scritto anche la sceneggiatura della serie A casa tutti bene, che dovrebbe avere qualche differenza rispetto alla pellicola del 2018, a partire dall’ambientazione, che sarà a Roma.

Dalle prime anticipazioni, la serie è incentrata su un segreto legato a una dolorosa vicenda del passato torna all’improvviso nelle vite dei Ristuccia, proprietari del ristorante La Villetta, da quarant’anni uno dei più rinomati locali della Capitale. Parte da qui la storia di A casa tutti bene, che si interroga sulle dinamiche familiari, entrando nelle vite di Carlo, la nuova compagna Ginevra e la sorella Sara, i genitori Pietro e Alba. Unico assente Paolo, l’artista di famiglia, che nessuno sa dove sia. Il cast è ancora top secret, ma il primo ciak degli otto episodi che compongono il family drama è previsto per la primavera 2021. Con un po’ di fortuna, la serie potrebbe arrivare entro l’anno.

Le serie internazionali in arrivo su Sky nel 2021

Dal teen drama alla fantascienza, dal thriller psicologico al dramma familiare, anche dal fronte internazionale, ce n’è per tutti i gusti. Ecco una selezioni di titoli di serie in arrivo nella nuova stagione di Sky.

Succession 3

Dopo una lunga attesa causata dalla pandemia, i fan della serie pluripremiata (ha vinto 7 Emmy nel 2020) possono cominciare a sperare. Le riprese della terza, (ormai) attesissima stagione sono cominciate, con l’annuncio di tre new entry nel cast. Si tratta di un trio al femminile composto da Sanaa Lathan (The Affair), Linda Emond e la cantante e attrice sudcoreana Jihae.

Intergalactic

Se sei amante della fantascienza, rimarrai affascinata da Intergalactic, nuova serie sci-fi tutta al femminile ambientata ai confini dell’universo.

Scritta da Julie Gearey (Diario di una squillo perbene), anche showrunner della serie, Intergalactic è ambientato nello spazio più remoto ma racconta di emozioni assolutamente terrene. Il risultato è uno show adrenalinico che viaggia (anche metaforicamente) dai confini estremi dell’universo alle profondità più recondite dell’animo umano.

La serie racconta la storia di Ash Harper (Savannah Steyn), coraggiosa giovane poliziotta e pilota di una flotta galattica, che vede la sua brillante carriera andare in fumo dopo essere stata ingiustamente condannata per alto tradimento ed esiliata in una lontana colonia carceraria. Lungo la strada verso l’esilio, i compagni di reclusione di Ash organizzano un ammutinamento e prendono il controllo della nave che li sta portando alla prigione. Morto l'equipaggio, la criminale Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) è intenzionata a raggiungere con la sua banda il mondo libero, Arcadia. Ash è l'unica che può portarli fin lì: sarà costretta a unirsi a loro nella fuga verso una galassia lontana e un futuro quanto mai incerto.

The Flight Attendant

Già disponibile su HBO Max negli Stati Uniti, nella nuova stagione è compresa anche The Flight Attendant, una crime story con protagonista Kaley Cuoco (The Big Bang Theory). La nuova serie ha già conquistato due nomination ai Golden Globe 2021, in particolare nelle categorie Miglior serie commedia o musicale e Miglior attrice in una serie commedia o musicale.

Euphoria 2

Il lockdown ha interrotto le riprese della seconda stagione del teen drama ideato da Sam Levinson – sì, anche regista del film Malcolm & Marie. Da poco, per fortuna, il set è ripartito, nel frattempo su Sky (e Now Tv) sono disponibili i due speciali di raccordo tra le due stagioni. Una puntata è dedicata a Rue (Zendaya), l’altra a Jules (Hunter Schafer).

The Undoing - Le verità non dette

In attesa della versione seriale di A casa tutti bene, se ami i drammi familiari, non puoi perderti il thriller americano The Undoing – Le Verità non dette.

Disponibile su Sky (e Now Tv) da gennaio 2021, è un titolo imperdibile, che è anche in lizza per i Golden Globe. Merito dei protagonisti, Nicole Kidman e Hugh Grant in primis, ma anche dell’attrice italiana Matilda De Angelis e della trama avvincente. La serie è l’adattamento del romanzo Una famiglia felice di Jean Hanff Korelitz e ha convinto la critica e il pubblico di tutto il mondo.

I film da vedere su Sky nel 2021

Anteprima(si apre in una nuova scheda)

Oltre alle serie tv, non mancano certo i film. Si tratta di novità assolute, che vengono distribuite proprio su Sky: appuntamenti imperdibili per l'intrattenimento di qualità. In poche parole, il cinema a casa.

I delitti del BarLume

Gli adattamenti cinematografici dei romanzi di Marco Vivaldi sono ormai una garanzia, come dimostrano i film già usciti della saga I delitti del BarLume.

Nel 2021 arriveranno due nuovi capitoli, intitolati rispettivamente Mare Forza Quattro e Tana Libera Tutti.

In attesa dei nuovi titoli, ci sono i precedenti film (disponibili on demand e su Now Tv). Questi sono i quattordici film della serie I delitti del BarLume, nell’ordine: Il re dei giochi; La carta più alta; La tombola dei troiai; La briscola in cinque; Il telefono senza fili; Azione e reazione; Aria di mare; La loggia del cinghiale; Un due tre stella; Battaglia Navale; Il battesimo di Ampelio; Hasta pronto Viviani, Donne con le palle; Ritorno a Pineta.

Lei mi parla ancora

Debutta l'8 febbraio in prima assoluta su Sky e in streaming su Now Tv Lei mi parla ancora, il nuovo film di Pupi Avati. Oltre alla garanzia data dal nome del regista, c'è anche un cast a dir poco stellare, composto da Renato Pozzetto, Fabrizio Gifuni, Isabella Ragonese, Chiara Caselli, Lino Musella, Nicola Nocella, Serena Grandi e Stefania Sandrelli.