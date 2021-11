P ermettono di risparmiare, sono comodi ed ecologici ma non solo: scopri tutti i vantaggi di questa scelta

Si torna a parlare di Tampon Tax, l’imposta sul valore aggiunto applicata ad assorbenti e tamponi e pari al 22%. Tra i provvedimenti inseriti nella manovra economica 2022, c’è la riduzione al 10%. Una notizia positiva, senza dubbio. Ma la verità è che il Governo italiano continua a incoraggiare l’utilizzo di metodi alternativi più ecologici. È stata infatti confermata l’aliquota agevolata al 5% per i beni di prima necessità ecologici, fra cui figurano gli assorbenti lavabili, quelli compostabili e le coppette. Tutte ottime alternative alla classica assorbenza usa e getta, che comporta un significativo aumento della produzione di rifiuti. Ed è qui che entrano in gioco le Period Panties Lovable: se non sai ancora di cosa si tratta, è arrivato il momento di colmare il gap!

I vantaggi offerti dalle Period Panties Lovable

Le Period Panties Lovable, prodotte dal brand ammiraglio di Hanes Italy, business unit per l’innerwear, sono slip da ciclo assorbenti lavabili e riutilizzabili, sostitutivi degli altri sistemi di assorbenza usa e getta e quindi a tutti gli effetti assimilabili agli assorbenti lavabili. Ciò significa che beneficiano dell’iva al 5%, ma non è l’unico vantaggio che offrono. Innanzi tutto si tratta di un prodotto “due in uno” realizzato in cotone biologico certificato, materiale naturale di alta qualità che protegge la pelle e possiede un elevato potere traspirante. Possono non solo sostituire, ma anche semplicemente integrare i classici assorbenti monouso durante i giorni del ciclo mestruale. Rappresentano una piccola, grande rivoluzione che semplifica la vita di ogni donna: offrono un’assorbenza fino a 12 ore, a seconda del flusso, durante il giorno o la notte, quindi sono anche l’ideale quando si è fuori casa per molte ore, durante l’attività sportiva, durante i viaggi. La libertà è massima, idem per la praticità e il comfort. Durano anni, proprio come gli altri capi di biancheria intima; per lavarli è sufficiente sciacquarli prima in acqua fredda e poi metterli in lavatrice a 30°C, senza utilizzare ammorbidenti. Naturalmente, rendono possibile un risparmio molto concreto. Le Period Panties Lovable sono in vendita in farmacia, presso tutti i punti vendita della catena Lovable, i migliori rivenditori di intimo multimarca e sull’ecommerce Lovable.

Vuoi sapere quanto risparmi?

Se vuoi sapere più esattamente quanto potresti risparmiare o quanto già risparmi utilizzando le Period Panties Lovable, cioè di quanti assorbenti usa e getta è possibile fare a meno, sappi che Lovable ha creato un apposito “saving calculator”: dalla home page del sito ufficiale clicca su Slip da ciclo, poi su Calcola l’impatto, rispondi alle 3 domande e in pochi secondi sarà fatto il calcolo. Un numero che ti stupirà. Valeria Valentino, ginecologa specializzata in fisiopatologia della riproduzione che da anni si occupa delle problematiche femminili dall'adolescenza alla menopausa, ha testato in anteprima gli slip da ciclo lavabili e così spiega l’importanza della “rivoluzione” di Lovable: “La maggior parte delle donne sono soggette a mestruazioni di 3/5 giorni durante la loro vita fertile, che è di circa 40 anni, cioè circa 2.400 giorni. Tutto il liquido mestruale solitamente è convogliato in appositi assorbenti o tamponi, prodotti che dopo il loro breve momento di utilità finiscono nella spazzatura. Secondo la mia esperienza, una donna tipica può usare tra gli 8.000 e i 17.000 tamponi o assorbenti per tutta la vita. Gli slip da ciclo Lovable rappresentano quindi un’alternativa all’assorbenza usa e getta e sono convinta di quanto le piccole scelte che facciamo ogni giorno possano fare la differenza”.