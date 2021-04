E cco una selezione di capi fashion da avere in primavera, con i consigli sugli abbinamenti di una influencer d'eccezione

La bella stagione ci dona sempre il buonumore. E quale occasione migliore dell'arrivo della primavera, in zona gialla, per farci tornare una gran voglia di uscire e di sfoggiare look di tendenza? Se poi quegli outfit sono scelti da una influencer d'eccezione, il desiderio cresce. La modella e influencer in questione è Ludovica Sauer - modella, mamma e moglie di Alessandro Cattelan - che con Amazon Fashion ha ideato 8 look da copiare con capi e accessori chiave di diversi brand, per essere al top in qualsiasi occasione: dall'ufficio alla passeggiata in città per affrontare la giungla urbana con stile.

“Nella mia ricerca - spiega Ludovica - mi sono divertita a trovare e mixare diversi marchi di qualità che amo e che mi rappresentano. Un’esperienza di shopping intuitiva, rapida, con una consegna ancora più veloce!”.

Che cosa aspetti dunque? Segui i consigli di Ludovica e fai spazio a colori e fantasie che ricordano la primavera per creare mix & match irresistibili. Tutti da sfoggiare asap.

Il midi dress animalier

Animalier, che passione! Ludovica, sceglie un abitino midi animalier da sfoggiare da solo in estate o da portare sopra un maglioncino leggero per le giornate più fresche. Per completare il look? Un giubbotto in denim rosa e un paio di sandali bassi per un tocco sporty.

La t-shirt tie-dye

Dallo stile bohémien e di ispirazione Seventies, la t-shirt tie-dye è un capo versatile, che Ludovica abbina a un paio di pantaloni da ciclista in una fantasia a contrasto. Aggiungi le sneakers e dai un tocco chic con una pochette a tracolla lilla.

La gonna sporty

Amate, amatissime gonne. Questa suggerita da Ludovica ha uno stile sportivo che la rende perfetta in abbinamento a una canotta. Aggiungi gli accessori che fanno sempre la differenza: un cappello da pescatore e un paio di sandali con tacco per smorzare la sportività del look.

La maxi camicia in denim

La camicia di jeans in versione over si sposa alla perfezione con un completo nero composto da top crop a collo alto con inserto seducente in rete e un paio di shorts in tinta. Per un look comodo e glam al tempo stesso… Perfetto da completare con un paio di sneakers in una tinta pastello come il lilla.

I jeans a vita alta

Stanno bene a tutte, non ci sono dubbi. Ludovica ha preferito un colore neutro come il bianco panna che abbina a una canotta a righe, per uno stile marinière. Decisamente estivo. Completa con un paio di sandali bassi e una mini bag a tracolla.

Il long dress fucsia

Un abito lungo fucsia è romantico e per di più è un vero must per i tuoi look primaverili. Aggiungilo a un trench grigio chiaro e a un paio di mules in tinta con l’abito.

I pantaloncini in denim

C'è chi li ama e chi li odia. I pantaloncini ci dividono sempre un po' in tema d giudizi ma abbinati così come Ludovica insegna, piaceranno di sicuro a tutte. Ludovica ci propone un look comfy con canotta bianca e sopra camicia verde militare.

L’abito chemisier a fiori

È un modello di abito che sta sempre bene. Per la primavera via libera allo chemisier con piccoli fiorellini in abbinamento a un maglioncino giallo, sneakers lilla e borsa in vimini per un tocco vintage.

