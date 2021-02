Malcolm & Marie, il film di Netflix che ci fa capire che l’amore non è in bianco o nero

Malcolm & Marie, pellicola di Sam Levinson in uscita su Netflix, non è la solita storia d'amore. Demoni, rimpianti, verità taciute di una coppia in bilico tra ragione e sentimento

«Questa non è una storia d'amore. Questa è la storia dell'amore». In breve potremmo riassumere così Malcolm & Marie, film scritto e diretto da Sam Levinson in uscita su Netflix. Quando pensiamo alle storie d'amore, ammettiamolo, è tutto un susseguirsi di luoghi comuni. Ci piace concentrarci sui sorrisi, lo sfiorarsi e i brividi di gioia. Con Malcolm & Marie Levinson ci mostra con incredibile delicatezza, e un pizzico di sano cinismo, la dura e cruda realtà delle relazioni di coppia. Se vi aspettate il solito film d'amore, vi sbagliate di grosso.

Malcolm & Marie, in arrivo sulla piattaforma streaming Netflix, è una pellicola in bianco e nero dalla genesi a dir poco singolare. Nata in pieno lockdown, la troupe ha girato il film restando in completo isolamento la scorsa primavera. Al centro della trama ci sono solo due protagonisti interpretati da Zendaya e John David Washington, sorprendenti in una performance per il grande schermo ma dal sapore teatrale. Ma c'è molto di più da sapere su Malcolm & Marie.

Una coppia in bilico: la trama del film di Netflix

Malcolm & Marie parla d'amore, ma lo fa in un modo molto particolare. In scena si muovono soltanto i due protagonisti, senza fronzoli e lontani da ciò che ruota attorno alla coppia. Malcolm è un regista di successo, Marie è la sua giovane fidanzata. I due tornano nella loro casa di Los Angeles dopo la trionfale anteprima dell'ultimo film di lui, pronti a festeggiare una serata tanto importante. Ma la serata prende una piega decisamente inaspettata.

Completamente soli e circondati dalle mura domestiche, i due si ritrovano al centro di un turbolento confronto. Basta un piccolo pretesto per far emergere le crepe e i demoni della loro relazione. Emozioni represse, parole non dette, rimpianti e verità che fino a quel momento non avevano mai fatto capolino. Ma che, in fondo, erano sempre stati lì a nutrirsi e crescere silenziosamente. Malcolm & Marie scava dentro l'animo più profondo dei due protagonisti, costretti ad affrontare una dura realtà: l'amore spesso non basta.

Malcolm & Marie, un gioiello nato in lockdown

Sebbene non sia ancora uscita, l'ultima opera del regista Sam Levinson è sulla bocca di tutti da diversi mesi. L'unico regalo fatto finora al pubblico è un breve trailer, diretto dallo stesso Levinson. Come dire, un assaggio prima di gustare l'intero dessert.

Malcolm & Marie è una pellicola sorprendente già nella storia della sua creazione. Mentre tutto il mondo era fermo lì, in pieno lockdown, e insieme ad esso anche l'industria cinematografica che sta risentendo fortemente del duro colpo di questa pausa forzata, una piccola troupe si è rinchiusa in isolamento per girare il film. Dal 17 giugno al 2 luglio 2020 il regista Sam Levinson, i due protagonisti e il resto delle maestranze hanno vissuto gomito a gomito all'interno della Caterpillar House a Carmel, in California.

Tutto, naturalmente, seguendo delle precise linee guida per proteggere la salute di tutti i membri della crew. La produzione è stata molto attenta e si è avvalsa della collaborazione di medici, avvocati ed esperti per essere perfettamente in regola su tutto. Test molecolari e mascherine anti-Covid non sono mancati, insomma. Inoltre sul set potevano lavorare soltanto 12 persone alla volta, tutti monitoravano la temperatura corporea e persino il cibo era confezionato singolarmente e consumato con posate usa e getta.

Il regista Sam Levinson, da Euphoria a Malcolm & Marie

Sam Levinson è un nome, ma soprattutto una garanzia. Il regista è celebre per la serie tv Euphoria, uscita nel 2019 con soli dieci episodi. Del tutto sufficienti per far esplodere il suo successo e consacrarlo come uno degli artisti di punta della produzione contemporanea. A causa della pandemia da Covid, Euphoria ha dovuto subire una battuta d'arresto e Levinson non ha potuto girare la seconda stagione, tanto attesa dai fan.

Ma ecco il colpo di genio. L'instancabile Levinson in pochissimi giorni ha dato vita a una sceneggiatura preziosa, con l'intenzione di girare un nuovo film nonostante tutte le restrizioni. Ogni singolo aspetto della pellicola è un chiaro omaggio alla "vecchia" Hollywood, a cominciare dalla presenza di due unici protagonisti. Levinson ha fatto molto di più, girando la pellicola in 35mm e con una fotografia, affidata alla maestria di Marcell Rév, in cui predomina un bianco e nero che accentua i toni dei dialoghi.

Così è nato Malcolm & Marie, un film intelligente, a tratti cinico, ironico e autocritico. Un film che si prepara a conquistare il pubblico di Netflix (e non solo).

Zendaya e John David Washington

A impreziosire e dare spessore al film di Netflix sono proprio i due protagonisti di Malcolm & Marie, i giovani attori Zendaya e John David Washington. Lei è un astro nascente della nuova Hollywood, bambina prodigio che ha esordito con Disney e pian piano si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nelle grandi produzioni di successo. Non a caso è anche protagonista di Euphoria, diretta proprio da Sam Levinson, nel ruolo di Rue che le è valso un Emmy. La più giovane attrice ad averne mai ricevuto uno nella storia del premio.

Zendaya è anche produttrice di Malcolm & Marie come il co-protagonista John David Washington. Anche l'attore, figlio del celebre Denzel Washington, ha già alle spalle una carriera costellata di grandi successi, complice un grande talento che gli ha permesso di emergere tra le nuove star di Hollywood. Il suo debutto risale al 1992 con Malcolm X di Spike Lee e, in ultimo, è stato anche protagonista dell'ultimo capolavoro di Nolan, Tenet.

Malcolm & Marie, quando è prevista l'uscita in streaming su Netflix

Netflix ha acquistato i diritti di Malcolm & Marie per una cifra da capogiro: ben 30 milioni di dollari. L'uscita sulla piattaforma streaming è prevista per il 5 febbraio 2021, data che il pubblico sta aspettando con trepidante attesa. La lungimiranza di Netflix non è ormai un segreto e anche con questa pellicola potrebbe giocare un ruolo essenziale agli Oscar 2021. Il film, infatti, uscirà appena in tempo per essere ammesso agli Academy Awards.