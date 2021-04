L e maniche per la stagione calda sono le vere protagoniste del look. Pronta a saperne di più?

Tempestate di ruches, over, ricche di decorazioni o di lavorazioni preziose o ancora semplici ma ampie, purché siano vistose e si facciano notare. Le maniche per la primavera estate 2021 si fanno protagoniste del look così da renderlo unico e molto particolare. Pronta a scoprirne di più? Ecco a te tutti i dettagli che faranno delle maniche il valore aggiunto dei tuoi prossimi outfit.

Ruches

Ruches e volant rendono subito il look femminile. Se vuoi un tocco più grintoso, gioca con gli accessori, come mini pochette geometriche e occhiali cat eye. In primavera sono due dettagli irrinunciabili!

Decorazioni

Applicazioni e dettagli particolari possono essere inseriti anche sulle maniche, per renderle il vero focus del vostro look. L'importante come sempre è non strafare: se hai timore che il look risulti troppo pesante, spezza con capi basic e neutri.

Trasparenze

Maniche sì, ma... trasparenti. Ecco un altro modo per indossarle, se vuoi aggiungere un tocco sexy al look, ma in modo elegante e femminile. Anche qui, per renderle più portabili, al posto dell'abito opta per la blusa e abbinala a un paio di jeans.

A sbuffo

Quanto sono belle le maniche a sbuffo? In tinta unita o in fantasia, sono un taglio che non passerà mai di moda: se trovi una camicia con le maniche baloon, non esitare. È un ottimo investimento. Unico accorgimento: fai attenzione ai tessuti, preferendo sempre le fibre naturali.

Tessuti e lavorazioni preziose

Plumetis e lavorazioni preziose contribuiscono a rendere la tua blusa la vera protagonista del look: per evitare l'effetto bon bon, sdrammatizza il look con capi grintosi, come occhiali oversize e colori strong, oppure con pantaloni o gonne in pelle, o ancora con il denim.

Pizzi bon ton

Se ami il pizzo, con il bianco non sbagli mai: aggiungi accessori colorati e un capo in jeans e otterrai un look casual perfetto. Puoi indossare anche una mini in jeans, se le gambe sono il tuo punto di forza. Per rendere il look più easy, preferisci scarpe dal tacco basso o anche stivali indossati senza calze.

In versione XXL

Spalle in versione oversize rendono immediatamente le maniche il focus del tuo look. Se hai paura di esagerare, allora opta per il nero: ti aiuterà a smorzare il tutto, rendendo il tuo outfit super glamour.

Dettagli insoliti

Piume, strass, paillettes: le decorazioni sulle maniche le renderanno davvero particolari. Sono la scelta giusta per te se non ami passare inosservata. Riprendi il colore della blusa con un altro dettaglio del tuo look: il cerchietto, la pochette oppure le scarpe. Vedrai che effetto super glam!

Ed ora non ti resta che sfogliare la gallery e prendere spunto dalla nostra selezione per il tuo prossimo shopping.

Camicia con maniche a sbuffo in fantasia (Zara) Top con maniche arricciale (Rejina Pyo)

Credits: MyTheresa Top con rouches (Pinko)

Cretits: Farfetch Camicia con maniche XXL (Zara) Maniche asimmetriche (Maticevski)

Credits: MyTheresa Camicia con maniche a sbuffo (Sister Jane) Credits: Zalando Camicia con maniche a palloncino (Alaia)

Credits: MyTheresa Camicia in popeline di cotone con maniche a palloncino (Fendi)

Credits: MyTheresa

