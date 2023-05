P iccoli o maxi, monocromatici o multicolor, i pois sono tornati. E tempestano (di gioia) vestiti, tailleur e accessori. Come si indossano in modo impeccabile? Te lo spieghiamo con 5 look street style, fonte purissima di ispirazione

E tendenza pois sia! Nei look street style della moda primavera 2023 ne abbiamo avvistati di ogni formato e colore: è cosa certa, sono loro i protagonisti di questa stagione. Non resta che scoprire subito come indossarli, in modo totalizzante o a piccole dosi.

Il vestito a pois con la gonna a ruota: è chic

Appuntamento con l'eleganza? Lascia che sia il vestito a pois a guidarti nello styling del look. Il minimalismo è la chiave, approcciare questa fantasia con semplicità garantisce un risultato finale impeccabile. Prendiamo come esempio questo look street style a prova di tendenze moda primavera-estate 2023: i pois bianchi tempestano l'abito blu con gonna a ruota e scollo halter, dunque quale migliore occasione per completare la mise accessoriandola con borsa e décolletées bianche?

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

Completi a pois: spezzati o coordinati?

Parola d'ordine: giocare. Divertirsi nello styling dei pois è un verbo imperativo, che consente di approcciare questa tendenza moda primavera-estate 2023 con brio e leggerezza. Lo dimostrano questi due look street style da cui prendere ispirazione: ai pantaloni in cotone dal taglio dritto e con elastico in vita è stato abbinato il gilet, di colore blu navy e con pois bianchi. Spazio al gioco, dicevamo: il cappellino bianco inverte i colori del gilet, stavolta con pois blu su sfondo bianco. In opposizione a un ensemble spezzato come questo, diciamo sì anche ai completi abbinati, con giacca e gonna perfettamente coordinate nel taglio sartoriale e nella fantasia.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

Propozioni invertite: l'abito mini con i maxi bolli

L'abito è mini, ma i pois sono maxi. Se c'è una certezza in fatto di pois, questa è senz'altro la possibilità di scegliere il formato che più si adatta al tuo stile. Questo che ti proponiamo è un look che guarda già alla moda estate 2023: finché la primavera sarà con noi, sentiti libera di aggiungere anche un blazer - sciancrato o leggermente oversize - per completare la mise. Cogli l'occasione per rubare a questo styling due chicche di stile: numero #1, gli stivali con il gambale alto sono un'ottima idea sotto il minidress; numero #2, la borsa a spalla effetto-metallizzato ha sempre il suo perché.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

Se un accessorio ti basta, sì alla borsa fantasy

Se nel tuo stile daily non ti senti particolarmente incline a dare sfoggio a questo diktat, sperimentalo a piccole dosi attraverso gli accessori. Basta una semplice borsa a pois, magari proprio una tote bag formato maxi, per interpretare questa tendenza moda primavera 2023. Scegli una borsa grande da portare a mano, capiente abbastanza per portare con te tutti gli essenziali da mattina a sera.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

Tailleur? Via libera ai pois, mini e colorati

Il tailleur? Serioso mai. Anche il power dressing sa stupire, con colori, tagli sartoriali e - soprattutto - dettagli. Ce lo conferma questo look street style da copiare, in cui il tailleur composto da giacca e minigonna è protagonista assoluto insieme ai pois. Sono piccoli e coloratissimi, creando un effetto multicolor che è una vera gioia per gli occhi. Puoi completare il look con gli stivali neri, come proposto in questo styling, ma anche con un paio di ballerine o mocassini per un risultato finale particolarmente bon ton.